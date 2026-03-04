Капсула времени: ГАЗ-2308 «Атаман» с пробегом 32 тыс. км ищет нового владельца

4 марта 2026, 19:34
Редчайший пикап ГАЗ-2308 «Атаман» 2000 года выставлен на продажу за 10 млн рублей
На российском рынке появился уникальный лот - коллекционный ГАЗ-2308 «Атаман» 2000 года выпуска. Продавец утверждает, что автомобиль сохранился в идеальном состоянии благодаря хранению в тепле и сухости. Почему эта новость вызвала ажиотаж среди коллекционеров и что делает этот пикап настолько ценным - разбираемся в деталях. Цена в 10 миллионов рублей удивила даже опытных автолюбителей.
Появление на продаже ГАЗ-2308 «Атаман» в музейном состоянии стало настоящим событием для российских автолюбителей и коллекционеров. Такие машины редко попадают на рынок, а их стоимость и история вызывают живой интерес у ценителей отечественного автопрома. В условиях, когда спрос на уникальные и редкие автомобили только растет, этот лот сразу привлек внимание.
По информации «Российской Газеты», речь идет о пикапе 2000 года выпуска, который за все время эксплуатации прошел всего 32 тысячи километров. Владелец утверждает, что автомобиль более четверти века хранился в сухом и теплом помещении, что позволило сохранить его практически в первозданном виде. Подобная забота о машине - редкость даже среди коллекционных экземпляров, что делает этот ГАЗ-2308 особенно ценным на фоне других предложений.
Модель «Атаман» - одна из самых загадочных страниц в истории ГАЗа. Ее разработали во второй половине 1990-х годов с расчетом занять нишу между легковыми автомобилями и коммерческими машинами. Планировалось, что «Атаман» станет доступным и практичным пикапом для малого бизнеса и частных владельцев, однако массового производства так и не случилось. По разным данным, всего было выпущено несколько десятков экземпляров, и каждый из них сегодня - настоящая редкость.
Технически автомобиль представляет собой классический рамный пикап с одинарной кабиной. Под капотом установлен бензиновый двигатель ЗМЗ-406 объемом 2,3 литра и мощностью 98 лошадиных сил. Коробка передач - пятиступенчатая механика, привод - полный. Такой набор характеристик делал «Атаман» универсальным для российских дорог и условий эксплуатации, но судьба модели сложилась иначе.
Особое внимание вызывает цена - владелец оценил свой экземпляр в 10 миллионов рублей. Для сравнения, даже новые коммерческие автомобили редко достигают такой стоимости, а среди коллекционных машин подобные суммы встречаются нечасто. Однако, учитывая уникальность и состояние пикапа, а также его историческую ценность, подобная оценка выглядит вполне объяснимой для узкого круга ценителей.
Интересно, что в последние годы на рынке все чаще появляются предложения о продаже редких и практически новых автомобилей из 1990-х и 2000-х годов. Это связано с ростом интереса к отечественной автомобильной истории и желанием коллекционеров заполучить «капсулы времени» - машины, сохранившиеся в идеальном состоянии. Как отмечают эксперты, такие лоты быстро находят своих покупателей, несмотря на высокую цену.
Появление ГАЗ-2308 «Атаман» на продаже - не просто новость для любителей раритетов, а еще и повод задуматься о том, как меняется отношение к советскому и российскому автопрому. Сегодня такие машины становятся не только предметом коллекционирования, но и выгодной инвестицией, ведь их стоимость с каждым годом только растет.
