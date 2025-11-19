Уникальный Cuda Moulin Rouge с мотором 340 V8 и черным салоном – почему за ним охотились коллекционеры

19 ноября 2025, 20:44
Редчайший Plymouth Cuda 1970 года в розовом цвете ушел с молотка за 132 000 долларов
На аукционе в Лас-Вегасе продан редкий Plymouth Cuda 1970 года в цвете Moulin Rouge. Автомобиль оснащен мотором 340 V8 и черным интерьером. Таких машин всего три в мире. Цена продажи удивила даже экспертов. Почему этот экземпляр стал настоящей сенсацией – в нашем материале.
На недавнем аукционе Mecum в Лас-Вегасе в 2025 году внимание коллекционеров привлек необычный лот – Plymouth Cuda 1970 года в ярком розовом цвете Мулен Руж. Несмотря на то, что этот автомобиль не попал в десятку самых дорогих продаж, его история и редкость сделали его настоящей звездной.
Многие считают, что Cuda 1970 года интересен только с классическим мотором Hemi 426, но этот экземпляр опровергает стереотипы. Его уникальность заключалась в сочетании редкой заводской окраски FM3 Moulin Rouge и двигателя 340 V8. Такой цвет предлагался всего несколько месяцев и был доступен ограниченному количеству покупателей. Конкретно этот автомобиль – один из трех известных на сегодняшний день с подобной комбинацией цвета и мотора.
Этот Plymouth Cuda приковывает взгляд своей уникальной деталью — черным салоном. Такой выбор был большой редкостью, ведь большинство покупателей этого цвета заказывали машины с белой отделкой. Под капотом скрывается 5,6-литровый V8 — самый компактный двигатель в линейке спортивных версий Cuda. Его сочетание с четырехступенчатой механикой делает автомобиль еще более особенным: в 1970 году таких экземпляров сошло с конвейера всего 2372.
Автомобиль дополнен капотом N96 Shaker, который подчеркивает его спортивный характер, хотя обычно эта опция ассоциируется с более мощными модификациями. После полной реставрации Cuda выглядит безупречно, а ее пробег после восстановления составляет всего 300 миль. Благодаря оригинальным дискам и тщательно восстановленным деталям, этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.
Изначально продавец утверждал, что это единственный в мире Cuda с такой комбинацией цвета и двигателя, но позже выяснилось, что существует еще два аналогичных автомобиля. Однако это не охладило азарт аукционных торгов, где автомобиль ушел за 132 000 долларов. Для версии без мотора Hemi это очень достойный результат.
Эта продажа наглядно показывает, как редкая окраска и оригинальное оснащение могут возвести классический маслкар в ранг желанного коллекционного объекта и поднять его стоимость до впечатляющих высот. Например, желтый Cuda с мотором 383 V8 был продан почти вдвое дешевле — за 77 000 долларов. А абсолютный рекорд среди розовых Cuda принадлежит версии AAR, которая ушла с молотка за 308 000 долларов.
