История легендарного Hemi GTX и почему его секрет может разочаровать поклонников

Редчайший Plymouth GTX 1968 года: уникальный кабриолет с неожиданной тайной под капотом

Plymouth GTX 1968 года - один из самых редких и желанных маслкаров своего времени. Но даже среди коллекционеров этот кабриолет вызывает споры: под его капотом скрывается нечто, что может изменить отношение к машине. Почему этот автомобиль до сих пор обсуждают эксперты и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

В мире американских маслкаров есть автомобили, которые давно являются символами ушедшей эпохи. Plymouth GTX 1968 года - как раз из таких. Этот кабриолет не просто редкость: его история и технические особенности до сих пор вызывают жаркие споры среди коллекционеров и знатоков. Причина - не только в количестве выпущенных экземпляров, но и в том, что скрывается под его капотом.

Plymouth GTX появился в 1967 году как топовая версия модели Belvedere, но уже через год обрел самостоятельность. В 1968 году GTX окончательно выделился в отдельную линейку, получив собственный уникальный стиль. Внешне автомобиль отличался агрессивным дизайном, характерными чертами кузова и фирменными элементами отделки. Однако главное в этом автомобиле скрывалось под капотом — моторы, превращавшие его в настоящего зверя.

Самым желанным для коллекционеров считается вариант с легендарным двигателем 426 Hemi V8. Этот мотор был визитной карточкой американских маслкаров конца 60-х: огромная мощность, культовый звук и бешеная динамика. Однако кабриолетов с этим двигателем было выпущено буквально считанное количество — по разным данным, не более десятка. Сегодня каждый такой экземпляр на вес золота.

Но если говорить о конкретном экземпляре GTX 1968 года, есть одна деталь, способная разочаровать. Несмотря на внешнюю аутентичность и идеальное состояние, под капотом скрывается не оригинальный Hemi, а другой мотор. Для многих это становится настоящим шоком: снаружи — культовый маслкар, а внутри — компромисс. Причины замены могут быть разными: от банального износа до желания сделать автомобиль более пригодным для повседневной эксплуатации. Но для коллекционеров и фанатов оригинальности это серьезный минус.

Тем не менее, даже с учетом этого нюанса, Plymouth GTX 1968 года остается одним из самых ярких представителей американской автомобильной истории. Его редкость, узнаваемый стиль и статус «единорога» на рынке делают его желанной добычей для коллекционеров по всему миру. А споры о том, насколько важна оригинальность мотора, только подогревают интерес к таким автомобилям.