История легендарного Hemi GTX и почему его секрет может разочаровать поклонников

3 марта 2026, 11:56
Редчайший Plymouth GTX 1968 года: уникальный кабриолет с неожиданной тайной под капотом
Редчайший Plymouth GTX 1968 года: уникальный кабриолет с неожиданной тайной под капотом
Plymouth GTX 1968 года - один из самых редких и желанных маслкаров своего времени. Но даже среди коллекционеров этот кабриолет вызывает споры: под его капотом скрывается нечто, что может изменить отношение к машине. Почему этот автомобиль до сих пор обсуждают эксперты и что делает его особенным - разбираемся в деталях.
В мире американских маслкаров есть автомобили, которые давно являются символами ушедшей эпохи. Plymouth GTX 1968 года - как раз из таких. Этот кабриолет не просто редкость: его история и технические особенности до сих пор вызывают жаркие споры среди коллекционеров и знатоков. Причина - не только в количестве выпущенных экземпляров, но и в том, что скрывается под его капотом.
Plymouth GTX появился в 1967 году как топовая версия модели Belvedere, но уже через год обрел самостоятельность. В 1968 году GTX окончательно выделился в отдельную линейку, получив собственный уникальный стиль. Внешне автомобиль отличался агрессивным дизайном, характерными чертами кузова и фирменными элементами отделки. Однако главное в этом автомобиле скрывалось под капотом — моторы, превращавшие его в настоящего зверя.
Самым желанным для коллекционеров считается вариант с легендарным двигателем 426 Hemi V8. Этот мотор был визитной карточкой американских маслкаров конца 60-х: огромная мощность, культовый звук и бешеная динамика. Однако кабриолетов с этим двигателем было выпущено буквально считанное количество — по разным данным, не более десятка. Сегодня каждый такой экземпляр на вес золота.
Но если говорить о конкретном экземпляре GTX 1968 года, есть одна деталь, способная разочаровать. Несмотря на внешнюю аутентичность и идеальное состояние, под капотом скрывается не оригинальный Hemi, а другой мотор. Для многих это становится настоящим шоком: снаружи — культовый маслкар, а внутри — компромисс. Причины замены могут быть разными: от банального износа до желания сделать автомобиль более пригодным для повседневной эксплуатации. Но для коллекционеров и фанатов оригинальности это серьезный минус.
Тем не менее, даже с учетом этого нюанса, Plymouth GTX 1968 года остается одним из самых ярких представителей американской автомобильной истории. Его редкость, узнаваемый стиль и статус «единорога» на рынке делают его желанной добычей для коллекционеров по всему миру. А споры о том, насколько важна оригинальность мотора, только подогревают интерес к таким автомобилям.
Похожие материалы Плимут
-
03.03.2026, 10:08
Тройной черный Mustang GT 1969 года: редкий кабриолет, который изменил стиль маслкаров
Тройной черный Mustang GT 1969 года - кабриолет с черным кузовом, салоном и мягкой крышей - вновь на рынке. Эта машина не просто символ эпохи маслкаров, но и пример того, как классика влияет на современные тренды. Эксперты отмечают уникальность комплектации и влияние на дизайн новых моделей.Читать далее
-
03.03.2026, 08:20
Пять автомобилей, которые опередили время и потерпели неудачу на рынке
Инновации не всегда гарантируют успех: некоторые автомобили оказались настолько передовыми, что рынок их не принял. Почему даже самые прогрессивные решения могут привести к провалу, и какие уроки извлекли производители - разбираемся на примерах пяти моделей.Читать далее
-
03.03.2026, 05:46
Свадебный Ferrari за 12 миллионов долларов: редкий Testa Rossa в центре внимания
Чарльз Леклер, пилот Формулы-1, выбрал для свадебного кортежа уникальный Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года стоимостью около 12 миллионов долларов. Такой выбор не только подчеркивает статус, но и задает новый тренд среди знаменитостей. Почему именно сейчас эта новость вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 11:58
Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США
Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
