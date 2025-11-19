Уникальный кабриолет с мотором Hemi 426 стал самым дорогим GTX 1967 года - сколько заплатили

19 ноября 2025, 05:44
Редчайший Plymouth Hemi GTX 1967 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе в Лас-Вегасе продан уникальный Plymouth Hemi GTX 1967 года. Это один из десяти кабриолетов с мотором Hemi и автоматом. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.
В Лас-Вегасе завершился аукцион Mecum 2025 года, где был продан по-настоящему уникальный Plymouth GTX 1967 года выпуска. Этот кабриолет с легендарным мотором Hemi 426 V8 и автоматической коробкой передач стал настоящей сенсацией торгов, установив новый рекорд стоимости для своей модели и года.
В 1967 году компания Plymouth выпустила всего 12 690 экземпляров GTX, но только 125 из них получили топовый двигатель Hemi. Среди них кабриолетов оказалось всего 17, а с автоматической трансмиссией — и вовсе только десять. Именно такой экземпляр, окрашенный в светло-голубой цвет и с белым салоном, стал главным героем аукциона.
Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и коробку передач, что особенно ценится среди коллекционеров. Недавно проведенная реставрация вернула ему заводской блеск: кузов и салон выглядят безупречно, а сочетание цветов придает машине особый шарм. Пробег на одометре — 16 201 миля (около 26 000 км), но, вероятно, счетчик был обнулен во время восстановления.
В комплекте с машиной шла обширная документация: два заводских листа сборки, оригинальная карточка и даже фирменная Certi-Card. Такой набор бумаг встречается крайне редко и еще больше повышает ценность лота.
Итоговая цена составила 176 000 долларов (14,26 млн рублей) с учетом комиссии покупателя. Это абсолютный рекорд для Plymouth GTX 1967 года в кузове кабриолет. Предыдущий максимум — 143 000 долларов — был установлен в 2020 году, но теперь планка поднята еще выше. Более того, эта сумма стала самой высокой для GTX 1967 года вне зависимости от типа кузова и трансмиссии, сравнявшись лишь с одним хардтопом, проданным в 2022 году.
Интересно, что несмотря на уникальность, кабриолеты GTX с мотором Hemi 1967 года остаются относительно доступными по сравнению с более поздними версиями. Например, аналогичный автомобиль 1969 года ушел с молотка за 230 000 долларов (18,6 млн рублей), а самый дорогой экземпляр 1968 года — за 187 000 долларов (15,15 млн рублей).
На аукционе в Лас-Вегасе этот Plymouth оказался в десятке самых дорогих классических автомобилей. Дороже ушли только сильно доработанный Road Runner 1969 года и реплика Mustang Eleanor. Среди полностью оригинальных машин GTX стал настоящей звездой торгов.
Этот кабриолет — не просто редкий экземпляр, а живая легенда эпохи маслкаров. Его история, техническое состояние и уникальность делают его желанным трофеем для любого коллекционера. Аукцион показал: интерес к редким американским автомобилям не угасает, а их стоимость продолжает расти.
