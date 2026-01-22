Миллионы за классику — как аукцион удивил даже бывалых коллекционеров

Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму

На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года.

Аукцион Mecum Kissimmee 2026 года стал настоящим событием для всех поклонников классических американских автомобилей. В этом году организаторы собрали под одной крышей огромное количество редких и культовых машин, которые могли бы украсить любую коллекцию. Но особое внимание публики привлек Plymouth Hemi Road Runner 1970 года — автомобиль, который не просто стал звездой, а буквально взорвал рынок итоговым ценником.

С самого начала торгов было понятно: страсти будут кипеть нешуточные. В зале собрались коллекционеры со всего мира, готовые выложить любые деньги за право обладать настоящей легендой. И когда выкатили этот Road Runner, атмосфера накалилась до предела. Машина в идеальном состоянии, с 426-кубовым (7,0-литровым) Hemi V8 под капотом, выглядела так, будто только что сошла с конвейера. Впрочем, подобные экземпляры встречаются крайне редко — и это только подогревало интерес.

На торгах было представлено почти два десятка классических Mopar с тем самым старинным Hemi V8. Но именно этот Road Runner стал настоящей сенсацией. За ним развернулась ожесточенная борьба, ставки росли с каждой минутой, а зрители затаили дыхание. В какой-то момент казалось, что предел уже достигнут, но азартные коллекционеры оказались сильнее. Итоговая информация о том, что автомобиль ушел к новому владельцу, превзошёл все ожидания и установил новый мировой рекорд для этой модели.

Интересно, что подобные аукционы становятся все более популярными среди коллекционеров. Классические американские маски, особенно с редкими моторами и в оригинальном состоянии, сегодня воспринимаются не только как предметы страсти, но и как выгодное вложение средств. Цены на такие автомобили растет из года в год, а спрос не падает даже в условиях нестабильной экономики. И этот аукцион - яркое подтверждение тому.

Стоит отметить, что в этот раз на торги выставили сразу несколько достойных автомобилей, каждый из которых мог бы претендовать на звание жемчужины коллекции. Однако именно Plymouth Hemi Road Runner 1970 года стал символом престижа, доказав, что настоящая классика всегда будет в цене. И, возможно, уже в ближайшие годы мы увидим новые рекорды - ведь страсть к классическим автомобилям не знает границ.