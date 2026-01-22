Миллионы за классику — как аукцион удивил даже бывалых коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 20:32

Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму

Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму

Миллионы за классику — как аукцион удивил даже бывалых коллекционеров

Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму

На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года.

На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года.

Аукцион Mecum Kissimmee 2026 года стал настоящим событием для всех поклонников классических американских автомобилей. В этом году организаторы собрали под одной крышей огромное количество редких и культовых машин, которые могли бы украсить любую коллекцию. Но особое внимание публики привлек Plymouth Hemi Road Runner 1970 года — автомобиль, который не просто стал звездой, а буквально взорвал рынок итоговым ценником.

С самого начала торгов было понятно: страсти будут кипеть нешуточные. В зале собрались коллекционеры со всего мира, готовые выложить любые деньги за право обладать настоящей легендой. И когда выкатили этот Road Runner, атмосфера накалилась до предела. Машина в идеальном состоянии, с 426-кубовым (7,0-литровым) Hemi V8 под капотом, выглядела так, будто только что сошла с конвейера. Впрочем, подобные экземпляры встречаются крайне редко — и это только подогревало интерес.

На торгах было представлено почти два десятка классических Mopar с тем самым старинным Hemi V8. Но именно этот Road Runner стал настоящей сенсацией. За ним развернулась ожесточенная борьба, ставки росли с каждой минутой, а зрители затаили дыхание. В какой-то момент казалось, что предел уже достигнут, но азартные коллекционеры оказались сильнее. Итоговая информация о том, что автомобиль ушел к новому владельцу, превзошёл все ожидания и установил новый мировой рекорд для этой модели.

Интересно, что подобные аукционы становятся все более популярными среди коллекционеров. Классические американские маски, особенно с редкими моторами и в оригинальном состоянии, сегодня воспринимаются не только как предметы страсти, но и как выгодное вложение средств. Цены на такие автомобили растет из года в год, а спрос не падает даже в условиях нестабильной экономики. И этот аукцион - яркое подтверждение тому.

Стоит отметить, что в этот раз на торги выставили сразу несколько достойных автомобилей, каждый из которых мог бы претендовать на звание жемчужины коллекции. Однако именно Plymouth Hemi Road Runner 1970 года стал символом престижа, доказав, что настоящая классика всегда будет в цене. И, возможно, уже в ближайшие годы мы увидим новые рекорды - ведь страсть к классическим автомобилям не знает границ.

Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Смоленск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться