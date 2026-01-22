Миллионы за классику — как аукцион удивил даже бывалых коллекционеров

22 января 2026, 20:32
Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года.
Аукцион Mecum Kissimmee 2026 года стал настоящим событием для всех поклонников классических американских автомобилей. В этом году организаторы собрали под одной крышей огромное количество редких и культовых машин, которые могли бы украсить любую коллекцию. Но особое внимание публики привлек Plymouth Hemi Road Runner 1970 года — автомобиль, который не просто стал звездой, а буквально взорвал рынок итоговым ценником.
С самого начала торгов было понятно: страсти будут кипеть нешуточные. В зале собрались коллекционеры со всего мира, готовые выложить любые деньги за право обладать настоящей легендой. И когда выкатили этот Road Runner, атмосфера накалилась до предела. Машина в идеальном состоянии, с 426-кубовым (7,0-литровым) Hemi V8 под капотом, выглядела так, будто только что сошла с конвейера. Впрочем, подобные экземпляры встречаются крайне редко — и это только подогревало интерес.
На торгах было представлено почти два десятка классических Mopar с тем самым старинным Hemi V8. Но именно этот Road Runner стал настоящей сенсацией. За ним развернулась ожесточенная борьба, ставки росли с каждой минутой, а зрители затаили дыхание. В какой-то момент казалось, что предел уже достигнут, но азартные коллекционеры оказались сильнее. Итоговая информация о том, что автомобиль ушел к новому владельцу, превзошёл все ожидания и установил новый мировой рекорд для этой модели.
Интересно, что подобные аукционы становятся все более популярными среди коллекционеров. Классические американские маски, особенно с редкими моторами и в оригинальном состоянии, сегодня воспринимаются не только как предметы страсти, но и как выгодное вложение средств. Цены на такие автомобили растет из года в год, а спрос не падает даже в условиях нестабильной экономики. И этот аукцион - яркое подтверждение тому.
Стоит отметить, что в этот раз на торги выставили сразу несколько достойных автомобилей, каждый из которых мог бы претендовать на звание жемчужины коллекции. Однако именно Plymouth Hemi Road Runner 1970 года стал символом престижа, доказав, что настоящая классика всегда будет в цене. И, возможно, уже в ближайшие годы мы увидим новые рекорды - ведь страсть к классическим автомобилям не знает границ.
Похожие материалы Плимут
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:18
Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду
Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 16:50
Singer превратил первый Porsche 911 DLS Turbo в настоящего «Волшебника»
Singer снова удивил автолюбителей: первый Porsche 911 DLS Turbo получил имя «Волшебник» и уникальный облик. Яркий синий цвет, редкие детали и роскошный салон. Почему этот проект уже обсуждают по всему миру? Узнайте, что скрывается за громким именем.Читать далее
-
22.01.2026, 16:38
10 культовых автомобилей 80-х, изменивших представление о скорости и стиле
Вспомните эпоху, когда авто были дерзкими и яркими. Эти модели стали символами целого поколения. Почему их до сих пор считают иконами? Узнайте, что скрывается за их популярностью. Вас ждет подборка, которая удивит.Читать далее
-
22.01.2026, 15:59
Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года
Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.Читать далее
