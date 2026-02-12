Уникальный черный Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом A12 и историей драг-рейсинга готов удивить коллекционеров

Редчайший Plymouth Road Runner 1969 года с пакетом A12 и 440 Six-Barrel выставлен на аукцион

В марте 2026 года на аукционе в Глендейле появится один из самых редких Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом A12 и мотором 440 Six-Barrel. Машина прошла полную реставрацию и сохранила оригинальные детали, что делает ее настоящей находкой для ценителей классики.

В мире коллекционных автомобилей не так уж много экземпляров, способных вызвать ажиотаж даже среди опытных знатоков. Но именно такой случай ожидает участников мартовского аукциона в Глендейле 2026 года: на торги выставлен уникальный Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом А12 и редчайшей комплектацией - кузов «тройной черный», мотор 440 Six-Barrel и автоматическая коробка поставки. Такие машины не просто редки - они практически исчезли, и этот экземпляр находится в состоянии, близком к идеалу.

Road Runner появился в 1968 году как доступный маслкар для тех, кто хотел получить максимум эмоций за разумные деньги. В 1969-м модель слегка обновили, но главное — добавили две опции: открытый верх и новый двигатель на 440 кубических дюймов (7,2 литра). В отличие от версии с одним четырехкамерным карбюратором, мотор Six-Barrel получил три двухкамерных карбюратора, что увеличивает мощность до 390 л.с. - всего на 35 л.с. меньше, чем у классического Hemi.

Пакет А12, появившийся в середине 1969 года, был ориентирован на драг-рейсеров: сюда входил не только мотор Six-Barrel, но и задний мост Dana 60 с парой 4.10, а также матовый черный капот из стеклопластика, который можно было полностью снять для облегчения доступа к двигателю. Несмотря на рекордные продажи машин Road Runner в 1969 году (более 80 тысяч), пакет A12 получило лишь 1412 покупателей. Для сравнения, Hemi-версий было выпущено всего 787 штук, включая 10 кабриолетов.

Этот конкретный автомобиль - хардтоп с пакетом A12, который автоматически делает его одним из 797 выпущенных экземпляров в такой конфигурации.

История, достойная музей

Автомобиль оснащен трехступенчатым автоматом TorqueFlite, что еще больше сужает круг подобных машин: всего 375 хардтопов с такой трансмиссией и мотором Six-Barrel были собраны на заводе. Вся техника - оригинальная, номера двигателя и коробки с заводскими документами. Пробег на одометре - 41 464 мили, и, учитывая дорожное прошлое, эта цифра вполне может быть реальной.

Машина прошла профессиональную реставрацию до состояния «конкурсного» уровня: лакокрасочное покрытие сияет, салон выглядит как новый, моторный отсек - образец чистоты. В комплекте идут документы, подтверждающие не только историю владения, но и участие в драг-рейсинге. Автомобиль был отмечен наградой MCACN Concours Silver и ни разу появлялся на страницах специализированных журналов.

Интересно, что этот Road Runner изначально был продан через дилера Рейнала Доджа, который славился поставками отдельных машин для управления Dodge. В ряде опций - фирменные промо-диски на колесах, которые практически не встречаются на других экземплярах.

В 2019 году этот хардтоп был продан за 121 000 долларов, а в январе 2026 года он нашел покупателя за 120 000 долларов. Сейчас владелец рассчитывает получить за него больше, поскольку состояние и его история делают его практически уникальным на рынке машин. Аукцион в Глендейле обещает стать одним из самых обсуждаемых событий весны для поклонников американской классики.