Уникальный черный Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом A12 и историей драг-рейсинга готов удивить коллекционеров

12 февраля 2026, 20:24
Редчайший Plymouth Road Runner 1969 года с пакетом A12 и 440 Six-Barrel выставлен на аукцион
В марте 2026 года на аукционе в Глендейле появится один из самых редких Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом A12 и мотором 440 Six-Barrel. Машина прошла полную реставрацию и сохранила оригинальные детали, что делает ее настоящей находкой для ценителей классики.
В мире коллекционных автомобилей не так уж много экземпляров, способных вызвать ажиотаж даже среди опытных знатоков. Но именно такой случай ожидает участников мартовского аукциона в Глендейле 2026 года: на торги выставлен уникальный Plymouth Road Runner 1969 года с заводским пакетом А12 и редчайшей комплектацией - кузов «тройной черный», мотор 440 Six-Barrel и автоматическая коробка поставки. Такие машины не просто редки - они практически исчезли, и этот экземпляр находится в состоянии, близком к идеалу.
Road Runner появился в 1968 году как доступный маслкар для тех, кто хотел получить максимум эмоций за разумные деньги. В 1969-м модель слегка обновили, но главное — добавили две опции: открытый верх и новый двигатель на 440 кубических дюймов (7,2 литра). В отличие от версии с одним четырехкамерным карбюратором, мотор Six-Barrel получил три двухкамерных карбюратора, что увеличивает мощность до 390 л.с. - всего на 35 л.с. меньше, чем у классического Hemi.
Пакет А12, появившийся в середине 1969 года, был ориентирован на драг-рейсеров: сюда входил не только мотор Six-Barrel, но и задний мост Dana 60 с парой 4.10, а также матовый черный капот из стеклопластика, который можно было полностью снять для облегчения доступа к двигателю. Несмотря на рекордные продажи машин Road Runner в 1969 году (более 80 тысяч), пакет A12 получило лишь 1412 покупателей. Для сравнения, Hemi-версий было выпущено всего 787 штук, включая 10 кабриолетов.
Этот конкретный автомобиль - хардтоп с пакетом A12, который автоматически делает его одним из 797 выпущенных экземпляров в такой конфигурации.
История, достойная музей
Автомобиль оснащен трехступенчатым автоматом TorqueFlite, что еще больше сужает круг подобных машин: всего 375 хардтопов с такой трансмиссией и мотором Six-Barrel были собраны на заводе. Вся техника - оригинальная, номера двигателя и коробки с заводскими документами. Пробег на одометре - 41 464 мили, и, учитывая дорожное прошлое, эта цифра вполне может быть реальной.
Машина прошла профессиональную реставрацию до состояния «конкурсного» уровня: лакокрасочное покрытие сияет, салон выглядит как новый, моторный отсек - образец чистоты. В комплекте идут документы, подтверждающие не только историю владения, но и участие в драг-рейсинге. Автомобиль был отмечен наградой MCACN Concours Silver и ни разу появлялся на страницах специализированных журналов.
Интересно, что этот Road Runner изначально был продан через дилера Рейнала Доджа, который славился поставками отдельных машин для управления Dodge. В ряде опций - фирменные промо-диски на колесах, которые практически не встречаются на других экземплярах.
В 2019 году этот хардтоп был продан за 121 000 долларов, а в январе 2026 года он нашел покупателя за 120 000 долларов. Сейчас владелец рассчитывает получить за него больше, поскольку состояние и его история делают его практически уникальным на рынке машин. Аукцион в Глендейле обещает стать одним из самых обсуждаемых событий весны для поклонников американской классики.
Похожие материалы Плимут
-
12.02.2026, 21:14
Владелец Nissan Z 2024 года потерял 6000 долларов за 68 миль пробега - редкая комплектация
Редкий Nissan Z 2024 года с ярким желтым кузовом и механической коробкой был продан на аукционе всего после 68 миль пробега. Владелец потерял значительную сумму, несмотря на уникальную комплектацию. Что стоит за этим трендом - разбираемся.Читать далее
-
12.02.2026, 20:49
Редкий Plymouth Road Runner 1973 года: 44 года в поле и шанс на новую жизнь
Plymouth Road Runner 1973 года, простоявший в поле почти полвека, удивил сохранностью и редкой комплектацией. Несмотря на скепсис коллекционеров, эта находка может изменить отношение к забытым маслкарам. Почему именно сейчас такие истории становятся особенно актуальными - в нашем материале.Читать далее
-
12.02.2026, 20:42
C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing
C-17 Globemaster III называют самым универсальным грузовым самолетом ВВС США. Теперь ему предстоит масштабная модернизация, которая позволит эксплуатировать машину еще минимум полвека. В чем суть обновления и почему это событие уже обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 20:16
Льюис Хэмилтон сравнил новые болиды Формулы-1 с машинами Формулы-2
В 2026 году Формула-1 переходит на новые технические стандарты, которые уже вызвали волну критики. Льюис Хэмилтон считает, что свежие болиды уступают по скорости даже младшим сериям. Чем это грозит спорту - разбираемся.Читать далее
-
12.02.2026, 20:00
Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 6,4 млн рублей
На аукционе был продан Ram 1500 TRX 2022 года с минимальным пробегом и мощным двигателем HEMI V8. Цена оказалась заметно ниже стоимости нового авто, что отражает текущие тенденции рынка. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 18:03
Эксперты назвали автомобиль с самой низкой стоимостью владения в России
Аналитики выяснили, какой автомобиль в России оказался самым выгодным по затратам на каждый километр пробега. В расчетах учитывались не только топливо, но и страховка, обслуживание и другие расходы. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее
-
12.02.2026, 17:55
TENET T8 против T7: ключевые отличия между популярными моделями для бизнеса
Эксперты разобрали, чем TENET T8 отличается от T7 и какой из кроссоверов выгоднее. В статье - нюансы оснащения, комфорта и статуса, которые могут повлиять на выбор корпоративного автомобиля.Читать далее
-
12.02.2026, 17:27
Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе
Вышло исследование: несмотря на падение мировых продаж, в России наблюдается настоящий бум на немецкие премиальные автомобили. Какие модели BMW, Mercedes-Benz и Audi оказались в центре внимания, и что происходит с ценами - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 17:03
КАМАЗ представил новые полноприводные топливозаправщики на базе К5: что изменилось
Вышло исследование: КАМАЗ расширил линейку спецтехники, представив полноприводные топливозаправщики на шасси К5. Почему эти машины важны для отрасли, какие технологии применены и что это значит для российских перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
