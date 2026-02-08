Почему уникальный кабриолет Plymouth Road Runner 1970 года с редкой комплектацией вызывает ажиотаж среди коллекционеров

8 февраля 2026, 20:25
Редчайший Plymouth Road Runner 1970 года: кабриолет Sassy Grass без Hemi на аукционе
Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass - не просто редкий кабриолет, а уникальный экземпляр с необычной комбинацией двигателя и трансмиссии. Его реставрация и история делают машину желанным лотом для коллекционеров.
В мире классических американских маслкаров не так уж много автомобилей, которые могут похвастаться таким необычным сочетанием редкости, оригинальности и безупречного состояния, как кабриолет Plymouth Road Runner 1970 года в яркой окраске Sassy Grass. Этот автомобиль приковывает внимание не только своим экстравагантным цветом, но и тем, что, даже без легендарного мотора Hemi, он считается одним из самых желанных лотов предстоящего аукциона.
История модели началась в 1968 году, когда Road Runner был представлен как доступный, но мощный маслкар от Plymouth и мгновенно завоевал популярность. Пик продаж пришелся на 1969 год, но уже к 1970-му интерес пошёл на спад. После 1971 года эпоха настоящих, «необузданных» Road Runner для этой модели фактически завершилась.
Особую ценность для коллекционеров всегда представляли версии с топовыми моторами Hemi и 440 Six-Barrel. За всю историю их выпустили считанные единицы, а в кузове кабриолет такие машины и вовсе стали фантастической редкостью. К примеру, в 1970 году с двигателем Hemi было собрано всего три кабриолета, ни один из которых не появлялся на публичных торгах более десяти лет. Однако редкость определяется не только двигателем. Всего кабриолетов Road Runner в 1970 году выпустили 658 штук, и каждый из них — коллекционная ценность. Ещё более исключительны комбинации с определённой силовой установкой: например, кабриолетов с мотором 440 Six-Barrel было всего 34, и их стоимость уже достигает четверти миллиона долларов.
Герой этого рассказа — кабриолет в цвете Sassy Grass — оснащён не топовым, а базовым 383-кубовым V8. Но его уникальность — в сочетании силовой установки с четырёхступенчатой механической коробкой передач. Таких машин было произведено лишь 179. А если учесть ещё и невероятно редкий заводской зелёный цвет FJ6 Sassy Grass, то подобных экземпляров в мире остаются буквально единицы.
Данный автомобиль прошёл полную, профессиональную реставрацию. Его кузов и салон находятся в идеальном состоянии, а двигатель и трансмиссия — оригинальные, с полным совпадением номеров. Силовой агрегат был тщательно перебран, и теперь он не только выглядит аккуратно, но и готов к долгой эксплуатации без серьёзных вложений.
Этот Road Runner — не просто отреставрированный экспонат, а подлинный артефакт золотой эпохи маслкаров, полностью готовый к поездкам. На аукционе Mecum в Глендейле 20 марта 2026 года он, по прогнозам экспертов, станет центром ожесточённых торгов и вполне может уйти с молотка за сумму, начинающуюся с шести нулей.
Интересно, что рынок конкурентных автомобилей продолжает удивлять даже опытных экспертов. Недавно на британском аукционе был продан Range Rover LSE 1994 года со значительным пробегом — всего 756 миль. Итоговая цена почти вдвое превысила прежний рекорд для этой модели, что стало настоящей сенсацией для коллекционеров. Подробнее о том, как редкий внедорожник стал событием на рынке, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .
