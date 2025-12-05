Уникальный Trans Am 1972: выжил вопреки кризису производства - легенда на колесах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 17:18

Редчайший Pontiac Trans Am 1972 года с пробегом 32 тысячи миль и V8 455 сохранился до наших дней

Редчайший Pontiac Trans Am 1972 года с пробегом 32 тысячи миль и V8 455 сохранился до наших дней

Уникальный Trans Am 1972: выжил вопреки кризису производства - легенда на колесах

Редчайший Pontiac Trans Am 1972 года с пробегом 32 тысячи миль и V8 455 сохранился до наших дней

В 1972 году Firebird оказался на грани исчезновения. Забастовка на заводе в Огайо почти остановила выпуск. General Motors едва не закрыло модель. Но один Trans Am с V8 455 и механикой уцелел. Его история удивляет даже знатоков.

В 1972 году Firebird оказался на грани исчезновения. Забастовка на заводе в Огайо почти остановила выпуск. General Motors едва не закрыло модель. Но один Trans Am с V8 455 и механикой уцелел. Его история удивляет даже знатоков.

В начале 1970-х годов будущее линейки Pontiac Firebird оказалось под серьёзной угрозой. Критической точкой стал 1972 год, когда производство на единственном заводе в Норвуде (штат Огайо) было практически парализовано из-за затяжной забастовки профсоюза United Auto Workers. Почти полгода простоя привели к резкому сокращению выпуска культовых моделей F-body, к которым относились Firebird и Camaro.

В результате этих событий общий объём производства Firebird упал более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Для General Motors это стало тревожным сигналом, и компания всерьёз рассматривала возможность полного прекращения выпуска этих моделей. В условиях общей неопределённости и сложной экономической ситуации судьба самой яркой версии, Trans Am, буквально висела на волоске.

Несмотря на все трудности, некоторые экземпляры Trans Am 1972 года сумели сохраниться до наших дней. Один из таких автомобилей, дошедший до нас в практически первозданном состоянии, сегодня вызывает неподдельный интерес у коллекционеров и ценителей американской классики. Его пробег составляет всего 32 тысячи миль. Под капотом находится классический V8 объёмом 7,5 литров (455 кубических дюймов), который работает в паре с редкой для этой модели четырёхступенчатой механической коробкой передач.

По данным autoevolution, этот Trans Am можно назвать настоящим уником среди классических маслкаров. В то время как большинство машин того периода были безвозвратно утеряны или подверглись значительным переделкам, этот экземпляр сохранил оригинальные детали и заводскую комплектацию. Даже лакокрасочное покрытие и интерьер остались практически нетронутым временем.

История этого автомобиля напоминает о хрупкости судьбы даже самых культовых моделей. Американский автопром начала 70-х переживал непростые времена: ужесточение экологических норм, топливные кризисы и постоянные проблемы на производстве ставили под угрозу существование целых линеек. Именно такие редкие, чудом уцелевшие машины сегодня становятся живыми символами эпохи и объектом охоты для коллекционеров по всему миру.

Упомянутые модели: Pontiac Firebird
Упомянутые марки: Pontiac, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак, Шевроле

Похожие материалы Понтиак, Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Тюмень Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться