Уникальный Trans Am 1972: выжил вопреки кризису производства - легенда на колесах

5 декабря 2025, 17:18
Редчайший Pontiac Trans Am 1972 года с пробегом 32 тысячи миль и V8 455 сохранился до наших дней
В 1972 году Firebird оказался на грани исчезновения. Забастовка на заводе в Огайо почти остановила выпуск. General Motors едва не закрыло модель. Но один Trans Am с V8 455 и механикой уцелел. Его история удивляет даже знатоков.
В начале 1970-х годов будущее линейки Pontiac Firebird оказалось под серьёзной угрозой. Критической точкой стал 1972 год, когда производство на единственном заводе в Норвуде (штат Огайо) было практически парализовано из-за затяжной забастовки профсоюза United Auto Workers. Почти полгода простоя привели к резкому сокращению выпуска культовых моделей F-body, к которым относились Firebird и Camaro.
В результате этих событий общий объём производства Firebird упал более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Для General Motors это стало тревожным сигналом, и компания всерьёз рассматривала возможность полного прекращения выпуска этих моделей. В условиях общей неопределённости и сложной экономической ситуации судьба самой яркой версии, Trans Am, буквально висела на волоске.
Несмотря на все трудности, некоторые экземпляры Trans Am 1972 года сумели сохраниться до наших дней. Один из таких автомобилей, дошедший до нас в практически первозданном состоянии, сегодня вызывает неподдельный интерес у коллекционеров и ценителей американской классики. Его пробег составляет всего 32 тысячи миль. Под капотом находится классический V8 объёмом 7,5 литров (455 кубических дюймов), который работает в паре с редкой для этой модели четырёхступенчатой механической коробкой передач.
По данным autoevolution, этот Trans Am можно назвать настоящим уником среди классических маслкаров. В то время как большинство машин того периода были безвозвратно утеряны или подверглись значительным переделкам, этот экземпляр сохранил оригинальные детали и заводскую комплектацию. Даже лакокрасочное покрытие и интерьер остались практически нетронутым временем.
История этого автомобиля напоминает о хрупкости судьбы даже самых культовых моделей. Американский автопром начала 70-х переживал непростые времена: ужесточение экологических норм, топливные кризисы и постоянные проблемы на производстве ставили под угрозу существование целых линеек. Именно такие редкие, чудом уцелевшие машины сегодня становятся живыми символами эпохи и объектом охоты для коллекционеров по всему миру.
