Легендарное купе с уникальной историей и реставрацией выставлено на аукцион — сколько дадут

18 декабря 2025, 19:48
Редчайший Toyota 2000GT 1967 года от Бобби Рэйхала может уйти за миллион долларов
Бобби Рэйхал продает уникальный Toyota 2000GT 1967 года. Автомобиль с богатой историей и идеальным состоянием уже привлек внимание коллекционеров. Ставки на аукционе растут, но достигнет ли цена заветного миллиона — интрига сохраняется. Подробности о судьбе культового японского спорткара читайте в нашем материале.
В середине 1960-х годов японская компания Toyota решила заявить о себе на мировом рынке автомобилей. После выпуска компактного Sports 800, который не смог по-настоящему удивить публику из-за скромного двигателя, инженеры взялись за создание настоящего флагмана. Так появился 2000GT - автомобиль, ставший символом японского автопрома и одним из самых желанных классических спорткаров в мире.
Разработка модели велась совместно с Yamaha. Внешне купе выделялось плавными линиями, длинным капотом и выдвижными фарами. Вдохновением для дизайна послужил Jaguar E-Type, но в облике 2000GT угадывались и черты других европейских гран-туреров того времени. В отличие от предшественника, под капотом новинки оказался рядный шестицилиндровый мотор объемом 2,0 литра, позаимствованный у седана Toyota Crown и доработанный с трехкамерными карбюраторами Mikuni-Solex. Мощность достигла 148 лошадиных сил, а крутящий момент - 175 Нм, что позволяло разгоняться до 209 км/ч. В ограниченном количестве выпускались версии с 2,3-литровым двигателем.
Производство 2000GT длилось всего три года, и за это время был собран лишь 351 экземпляр. В США официально продали всего 54 машины, стартовая цена составляла 7 150 долларов — по нынешним меркам это около 70 600 долларов. Для сравнения, британский Jaguar E-Type стоил заметно дешевле, что делало японский спорткар по-настоящему эксклюзивным предложением.
С момента дебюта на Токийском автосалоне прошло уже 60 лет, и за это время 2000GT превратился в самую ценную классику Toyota. По данным Classic.com, за последние годы хорошо сохранившиеся экземпляры продавались в среднем за 830 700 долларов, а пять машин ушли с молотка дороже миллиона. Аукционы по таким автомобилям проводятся крайне редко, поэтому нынешние продажи вызывают особый интерес.
Владелец выставленного на торги купе - трехкратный чемпион CART Бобби Рэйхал. Он приобрел этот ранний экземпляр 1967 года в 2021 году. История машины проверена досконально: сначала она была продана в Мозамбике, затем оказалась у коллекционера из ЮАР, после чего в 1986 году ненадолго попала в США. Позже автомобиль купил импортер Toyota из Коста-Рики, где купе провел 28 лет и прошел реставрацию в 2013–2014 годах. Затем 2000GT перебрался в Великобританию, где его вновь обновили и продали за 1,045 миллиона долларов. В 2016 году автомобиль сменил владельца за 560 тысяч долларов, а спустя пять лет Бобби Рэйхал приобрел его за 875 015 долларов.
