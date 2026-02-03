Уникальный Pontiac Bonneville Safari 421 с редкими опциями и 8-луговыми дисками спустя четверть века возвращается на дорогу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 19:06

Редчайший универсал Pontiac Bonneville Safari 1963 года: 25 лет ожидания спасения

Редчайший универсал Pontiac Bonneville Safari 1963 года: 25 лет ожидания спасения

Уникальный Pontiac Bonneville Safari 421 с редкими опциями и 8-луговыми дисками спустя четверть века возвращается на дорогу

Редчайший универсал Pontiac Bonneville Safari 1963 года: 25 лет ожидания спасения

Pontiac Bonneville Safari 1963 года - не просто универсал, а символ американской автомобильной эпохи. Эта машина с мощным мотором 421 и уникальными опциями долгие годы оставалась в тени, но теперь вновь привлекает внимание коллекционеров и экспертов.

Pontiac Bonneville Safari 1963 года - не просто универсал, а символ американской автомобильной эпохи. Эта машина с мощным мотором 421 и уникальными опциями долгие годы оставалась в тени, но теперь вновь привлекает внимание коллекционеров и экспертов.

История этого Pontiac Bonneville Safari 1963 года - не просто рассказ о редком автомобиле, а пример того, как легенды могут исчезнуть из поля зрения, чтобы однажды вернуться. В эпоху, когда универсалы стали частью американских дорог, именно такие машины стали символами технического прогресса.

Выпущенный в 1963 году, этот Safari был оснащен мощным двигателем 421, который считался одним из самых передовых для своего времени. В сочетании с 8-луговыми колесными дисками и богатым набором опций автомобиль сразу же стал выделяться на фоне конкурентов. В те годы Bonneville уже успел пройти путь от дорогой лимитированной серии до флагмана модельного ряда Pontiac, заняв особое место в сердцах автолюбителей.

Однако судьба этого универсала сложилась необычно. После нескольких лет активной эксплуатации автомобиль оказался забытым и простоял без движения целых 25 лет. За это время многие подобные машины были утрачены или безвозвратно испорчены, но этот экземпляр сохранился в удовлетворительном состоянии. Именно такие находки сегодня вызывают настоящий ажиотаж среди коллекционеров и ценителей американской классики.

Особое внимание уделено не только техническому состоянию, но и оригинальности комплектации. В 1963 году далеко не каждый мог позволить себе универсал с таким набором опций: кондиционер, электрические стеклоподъемники, красная отделка салона и, конечно, знаменитые 8-луговые диски, которые стали визитной карточкой модели. Все это делает автомобиль не просто редким, а практически эксклюзивным для своего времени.

Восстановление такой машины - процесс сложный и затратный, но именно такие проекты позволяют сохранить историю и передать ее новым поколениям. Сегодня Pontiac Bonneville Safari 1963 года вновь на ходу, и его появление на выставках и дорогах вызывает неподдельный интерес. Для многих это не просто автомобиль, а живая иллюстрация того, как сохранилась американская мечта шестидесятых.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные универсалы растет с каждым годом. Причина проста: сочетание редкости, технологичности и подлинности делает такие машины настоящими жемчужинами среди коллекционных автомобилей. Особо ценятся экземпляры с акцентными деталями и эффектным освещением.

Сегодня этот Pontiac Bonneville Safari 1963 года — не просто восстановленный автомобиль, а символ целой эпохи. Его история - напоминание о том, что даже спустя столетия легенды могут вернуться и снова стать объектом восхищения. Для коллекционеров и ценителей американской классики это не просто находка, а настоящий повод для гордости.

Упомянутые модели: Pontiac Bonneville
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ставрополь Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться