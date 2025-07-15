Редкая 1962 Chevrolet Corvette выставлена на аукцион с начальной ставкой $1

На eBay появился 1962 Chevrolet Corvette с частичной реставрацией, стартовая цена — всего $1 без резервной цены. Автомобиль нуждается в доработках и ищет нового владельца, готового довести проект до конца.

На онлайн-площадке eBay выставлен на продажу 1962 Chevrolet Corvette, который прошёл частичную реставрацию, но требует дальнейших работ для возвращения на дорогу. Продавец arminhott87 отмечает, что автомобиль нуждается в полном восстановлении.

Судя по фотографиям, кузов уже получил новый слой краски, а салон был обновлён и находится в хорошем состоянии. Двери открываются и закрываются, стекла поднимаются и опускаются, однако подробности о техническом состоянии и качестве проведённых работ внутри машины остаются неизвестными. Для оценки состояния рекомендуется личный осмотр и обсуждение деталей с продавцом.

Под капотом установлен двигатель объёмом 327 кубических дюймов, который работает в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. В 1962 году Corvette предлагался с четырьмя вариантами моторов на базе 327ci. Базовый агрегат выдавал 250 л.с., а более мощный — 340 л.с. с повышенным степенью сжатия. Также были версии, развивавшие 300 и 360 л.с., которые сегодня особенно ценятся коллекционерами, но встречаются редко из-за высокой стоимости.

В данном экземпляре двигатель проворачивается вручную, но не запускается и не работает. Неизвестно, был ли он уже капитально отремонтирован. Несмотря на это, 1962 Chevrolet Corvette остаётся востребованным классическим автомобилем при адекватной цене и полном комплекте документов.

Продавец выставил машину без резервной цены, начальная ставка составляет всего $1, что делает аукцион особенно интересным. Торги только начались, и у потенциальных покупателей есть более шести дней, чтобы принять решение. Автомобиль находится в Майами-Бич, штат Флорида, и потребует транспортировки к новому владельцу.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р )

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