Редкая 1962 Chevrolet Corvette выставлена на аукцион с начальной ставкой $1
На онлайн-площадке eBay выставлен на продажу 1962 Chevrolet Corvette, который прошёл частичную реставрацию, но требует дальнейших работ для возвращения на дорогу. Продавец arminhott87 отмечает, что автомобиль нуждается в полном восстановлении.
Судя по фотографиям, кузов уже получил новый слой краски, а салон был обновлён и находится в хорошем состоянии. Двери открываются и закрываются, стекла поднимаются и опускаются, однако подробности о техническом состоянии и качестве проведённых работ внутри машины остаются неизвестными. Для оценки состояния рекомендуется личный осмотр и обсуждение деталей с продавцом.
Под капотом установлен двигатель объёмом 327 кубических дюймов, который работает в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. В 1962 году Corvette предлагался с четырьмя вариантами моторов на базе 327ci. Базовый агрегат выдавал 250 л.с., а более мощный — 340 л.с. с повышенным степенью сжатия. Также были версии, развивавшие 300 и 360 л.с., которые сегодня особенно ценятся коллекционерами, но встречаются редко из-за высокой стоимости.
В данном экземпляре двигатель проворачивается вручную, но не запускается и не работает. Неизвестно, был ли он уже капитально отремонтирован. Несмотря на это, 1962 Chevrolet Corvette остаётся востребованным классическим автомобилем при адекватной цене и полном комплекте документов.
Продавец выставил машину без резервной цены, начальная ставка составляет всего $1, что делает аукцион особенно интересным. Торги только начались, и у потенциальных покупателей есть более шести дней, чтобы принять решение. Автомобиль находится в Майами-Бич, штат Флорида, и потребует транспортировки к новому владельцу.
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-
21.09.2023, 07:29
Chevrolet C8 Corvette доказал свою безопасность после встречи с тяжелым пикапом
Тяжелый внедорожник Chevrolet Silverado способен превратить в лепешку любой легковой автомобиль, но новенький суперкар Chevrolet C8 Corvette оказался ему не по зубам. Водитель и пассажир спорткара отделались парой царапин.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
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Джо Байден разогнал свой Corvette Stingray 1967 года выпуска до 190 км/ч
Возможно, скорость не самая запредельная, скажете вы. Наверное, так и есть, но в этом сюжете есть одно «но»: президенту США 79 лет. Свою «молодецкую» удаль Байден продемонстрировал в рамках драг-заезда, где соперником выступил Майкл Пауэлл. Также на Stingray, только 2015 года выпуска.Читать далее
-
14.09.2022, 11:41
Chevrolet предлагает клиентам самим собрать двигатель для своего автомобиля
Предложение никак не связано с дефицитом, санкциями или нехваткой рабочей силы. В лучших традициях Тома Сойера клиентам предлагают собственноручно собрать мотор для своего Chevrolet Corvette Z06, причем стоит это удовольствие недешево.Читать далее
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