Спасение старого универсала обернулось катастрофой – почему все пошло не так

Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама

Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.

В мире автомобильных реставраций всегда есть место неожиданностям, но то, что произошло с Chevrolet 1957 года выпуска, удивило даже опытных специалистов. Группа энтузиастов решила спасти старый универсал, который долгие годы ржавел в заброшенном дворе. Машина выглядела так, будто ее забыли еще в прошлом веке, и надежд на легкое восстановление было немного.

Само начало операции по эвакуации не предвещало ничего хорошего. Корпус автомобиля был буквально проеден ржавчиной, а многие детали держались на честном слове. Тем не менее, команда решила рискнуть и попыталась вытащить Chevrolet с помощью троса и тягача. Понимая, что вот-вот можно возрадить машину из металлолома, но реальность оказалась куда суровее.

Как только началась буксировка, кузов не выдержал нагрузки. Металл начал трещать и ломаться прямо на глазах. В считанные минуты от некогда стильного универсала остались лишь фрагменты — двери, капот и крыша разошлись в разные стороны. Вместо триумфального спасения команда стала свидетелем полного разрушения автомобиля.

Подобные случаи нередки среди старых американских машин, особенно если они долго находились под открытым небом. Влага, перепады температуры и отсутствие ухода делают свое дело: прочность металла, а любая попытка переместить авто приводит к фатальным последствиям. В этот раз реставраторам не удалось даже транспортировать Chevrolet на эвакуаторе.

Несмотря на неудачу, участники спасательной операции не унывают. Для них такая история – это опыт и напоминание о том, что важно серьезно оценить состояние автомобиля до начала работы. Иногда даже самые опытные мастера не могут предсказать, как поведет себя техника, простоявшая десятки лет без движения.