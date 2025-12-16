Почему эксклюзивная Corvette Z06 70th Anniversary Edition так быстро подешевела — неожиданный поворот на аукционе

Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год

Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.

Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.

В 2023 году на рынке появилась особая версия Chevrolet Corvette Z06 Convertible 3LZ, приуроченная к 70-летию модели. Автомобиль выделялся не только редким исполнением, но и эффектным сочетанием белого перламутрового кузова с цветом интерьера Satin Matrix Grey. Такой экземпляр сразу стал объектом внимания коллекционеров и поклонников марки.

Первоначальная цена этого Corvette составляла значительные 141 230 долларов. Однако уже в марте прошлого года автомобиль был продан за 139 000 долларов. Интересно, что покупатель тогда не стал долго радоваться своим приобретениям и спустя всего год выставил машину на аукцион.

На этот раз итоговая сумма оказалась заметно ниже — новый владелец заплатил за эксклюзивную Corvette Z06 всего 111 000 долларов. Разница в цене составила почти 30 тысяч долларов, что для столь редкой и свежей машины выглядит неожиданно. Если особенно учесть, что пробег автомобиля за это время увеличился всего до 3 200 миль и машина практически не эксплуатировалась.

Как отмечают эксперты, столь резкое снижение стоимости может быть связано с изменениями на рынке автомобилей и общим интересом к коллекционным моделям.

Тем не менее, для нового владельца эта покупка стала отличной возможностью приобрести редкую версию Corvette Z06 70th Anniversary Edition по цене значительно ниже первоначальной. А для рынка - еще одно подтверждение того, что даже самые желанные автомобили могут быстро потерять в цене, если спрос на них упадет.