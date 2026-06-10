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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 09:57

Редкая Eleanor Mustang 1967 года: сертифицированная легенда с мотором 428 Cobra Jet

Редкая Eleanor Mustang 1967 года: сертифицированная легенда с мотором 428 Cobra Jet

Почему культовый Ford Mustang Eleanor снова на рынке и сколько стоит уникальный экземпляр

Редкая Eleanor Mustang 1967 года: сертифицированная легенда с мотором 428 Cobra Jet

На рынке появился сертифицированный Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года с мотором 428 Cobra Jet. Эта машина - не просто реплика, а признанный объект коллекционирования, что делает ее особенно интересной для ценителей редких автомобилей и инвесторов.

На рынке появился сертифицированный Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года с мотором 428 Cobra Jet. Эта машина - не просто реплика, а признанный объект коллекционирования, что делает ее особенно интересной для ценителей редких автомобилей и инвесторов.

Сертифицированная версия Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года вновь оказалась в центре внимания коллекционеров и поклонников маслкаров. Этот автомобиль — не просто стилизованная копия, а официально признанный экземпляр, внесенный в мировой реестр Элеоноры. Такие машины редко появляются на рынке, а их стоимость стабильно держится на высоком уровне.

История модели начинается в 1974 году, когда оригинальный Ford Mustang впервые появился в фильме «Угнать за 60 секунд». В 2000 году культовый образ был переосмыслен для одноименного ремейка, где для съемок было построено 11 или 12 автомобилей, из которых только три были полностью функциональными. До наших дней, по разным данным, сохранилось семь таких машин, и каждая из них считается настоящим раритетом.

Рынок оригинальных Ford Mustang Fastback Eleanor ограничен: цены на сохранившиеся экземпляры составляют 850 000–1 000 000 долларов, а в 2013 году один из «геройских» автомобилей ушел с аукциона за миллион. Реплики высокого класса оцениваются в 125 000–180 000 долларов, но сертифицированные версии, как в данном случае, всегда стоят дорогом.

Этот Ford Mustang Fastback Eleanor выделяется фирменным цветом Pepper Grey Metallic с черными продольными полосами, расширенными колесными арками, массивными дисками и кожаным салоном. Внутри установлена памятная табличка в честь Кэрролла Шелби, а под капотом — двигатель 428 Cobra Jet. По словам продавцов, автомобиль не просто создан по мотивам фильма, а является признанной частью автомобильной истории.

Для российского рынка такие предложения остаются экзотикой, но интерес к редким моделям стабильно растет. Сертифицированная Eleanor Mustang – это не только инвестиция, но и возможность стать частью истории мирового автопрома. Важно помнить, что подобные машины требуют особого подхода к обслуживанию и регистрации, а их стоимость может расти только с годами. Судя по тенденциям, спрос на культовые маслкары в последние годы вряд ли снизится.

Цена вопроса — 599 980 долларов. Для сравнения, на рынке тюнинговых и коллекционных машин встречаются проекты с гораздо более скромными ценами, однако сертификация и статус делают это предложение эталонным. Важно отметить, что интерес к культовым маслкарам не ослабевает: например, проекты тюнинга, как у Harley-Davidson Sportster S, также вызывают ажиотаж среди коллекционеров специализированных ресурсов .

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
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