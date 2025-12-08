Эксклюзивный суперкар Ferrari SF90 XX Stradale: цена на аукционе удивила даже коллекционеров

8 декабря 2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.
В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые удивляют даже опытных экспертов. Именно такой случай произошел с Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года выпуска, которая недавно была продана на аукционе за впечатляющую сумму — почти 1,7 миллиона долларов. Эта модель, выпущенная ограниченной серией всего в 799 экземплярах, сразу после показа на рынке стала объектом охоты для коллекционеров по всему миру.
Автомобиль, о котором идет речь, практически не эксплуатировался — его пробег составляет всего 1800 миль. Владелец из Майами-Бич решил не упустить момент и выставил суперкар на продажу, воспользовавшись ажиотажем вокруг эксклюзивных Ferrari. Как отмечают эксперты, спрос на машины стабильно высок, а их стоимость на вторичном рынке зачастую превосходит заводскую.
Заводская стоимость этого Ferrari составила 981 147 долларов, и это было всего год назад. Однако на аукционе цена выросла почти в два раза, что говорит о невероятной востребованности таких автомобилей среди коллекционеров. Причина такой популярности кроется не только в ограниченном тираже, но и в необычных технических характеристиках моделей.
Ferrari SF90 XX Stradale — это не просто очередной суперкар. Она сочетает в себе передовые технологии, впечатляющую динамику и узнаваемый итальянский стиль. Мощный гибридный двигатель, инновационные решения в аэродинамике и эксклюзивные элементы отделки создают настоящее автомобильное произведение искусства на колесах. Для многих владельцев обладание такой машиной — вопрос престижа и серьезности к признанию вещей.
Подобные сделки становятся все более частными на фоне роста интереса к редким и ограниченным моделям. Владельцы таких автомобилей часто рассматривают их не только как средства передвижения, но и как выгодные вложения. Ведь стоимость эксклюзивных Ferrari, как показывает практика, со временем только растет.
Эксперты отмечают, что рынок коллекционных автомобилей продолжает расти, спрос на редкие модели не снижается даже в условиях экономической нестабильности. Ferrari SF90 XX Stradale — незабываемый пример того, как страсть к автомобилям и инвестиционный интерес могут пересечься, установив новые рекорды на аукционах.
Похожие материалы Феррари
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 21:35
Последний Buick LeSabre 455 кабриолет 1975 года: 90 тысяч миль спустя полвека
В 1975 году американские кабриолеты почти исчезли. Но один Buick LeSabre 455 остался в истории. Его владелец проехал на нем 90 тысяч миль за 50 лет. Узнайте, как легенда пережила полвека и сохранила дух ушедшей эпохи.Читать далее
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:34
Редкий Plymouth Superbird 1970 года простоял четверть века под навесом после забвения
Plymouth Superbird 1970 года — икона среди маслкаров. Его аэродинамика и внешний вид шокировали публику. Машина была создана для побед в NASCAR. Судьба одного из таких автомобилей удивляет. История его забвения и возвращения интригует.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 21:35
Последний Buick LeSabre 455 кабриолет 1975 года: 90 тысяч миль спустя полвека
В 1975 году американские кабриолеты почти исчезли. Но один Buick LeSabre 455 остался в истории. Его владелец проехал на нем 90 тысяч миль за 50 лет. Узнайте, как легенда пережила полвека и сохранила дух ушедшей эпохи.Читать далее
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:34
Редкий Plymouth Superbird 1970 года простоял четверть века под навесом после забвения
Plymouth Superbird 1970 года — икона среди маслкаров. Его аэродинамика и внешний вид шокировали публику. Машина была создана для побед в NASCAR. Судьба одного из таких автомобилей удивляет. История его забвения и возвращения интригует.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве