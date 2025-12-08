Эксклюзивный суперкар Ferrari SF90 XX Stradale: цена на аукционе удивила даже коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 19:41

Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые удивляют даже опытных экспертов. Именно такой случай произошел с Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года выпуска, которая недавно была продана на аукционе за впечатляющую сумму — почти 1,7 миллиона долларов. Эта модель, выпущенная ограниченной серией всего в 799 экземплярах, сразу после показа на рынке стала объектом охоты для коллекционеров по всему миру.

Автомобиль, о котором идет речь, практически не эксплуатировался — его пробег составляет всего 1800 миль. Владелец из Майами-Бич решил не упустить момент и выставил суперкар на продажу, воспользовавшись ажиотажем вокруг эксклюзивных Ferrari. Как отмечают эксперты, спрос на машины стабильно высок, а их стоимость на вторичном рынке зачастую превосходит заводскую.

Заводская стоимость этого Ferrari составила 981 147 долларов, и это было всего год назад. Однако на аукционе цена выросла почти в два раза, что говорит о невероятной востребованности таких автомобилей среди коллекционеров. Причина такой популярности кроется не только в ограниченном тираже, но и в необычных технических характеристиках моделей.

Ferrari SF90 XX Stradale — это не просто очередной суперкар. Она сочетает в себе передовые технологии, впечатляющую динамику и узнаваемый итальянский стиль. Мощный гибридный двигатель, инновационные решения в аэродинамике и эксклюзивные элементы отделки создают настоящее автомобильное произведение искусства на колесах. Для многих владельцев обладание такой машиной — вопрос престижа и серьезности к признанию вещей.

Подобные сделки становятся все более частными на фоне роста интереса к редким и ограниченным моделям. Владельцы таких автомобилей часто рассматривают их не только как средства передвижения, но и как выгодные вложения. Ведь стоимость эксклюзивных Ferrari, как показывает практика, со временем только растет.

Эксперты отмечают, что рынок коллекционных автомобилей продолжает расти, спрос на редкие модели не снижается даже в условиях экономической нестабильности. Ferrari SF90 XX Stradale — незабываемый пример того, как страсть к автомобилям и инвестиционный интерес могут пересечься, установив новые рекорды на аукционах.

Упомянутые марки: Ferrari
