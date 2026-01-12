Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

12 января 2026, 17:46

Редкая ГАЗ 21 Волга 1964 года с пробегом 65 тысяч км продается в Алапаевске

Почему эти советские седаны до сих пор не теряют популярности — удивительно ли это?

В Алапаевске выставлен на продажу ГАЗ 21 Волга 1964 года. Автомобиль на ходу, с оригинальным мотором и механикой. Пробег - 65 010 км, два владельца. Состояние достойное, машина используется ежедневно. Подробности - в нашем материале.

В небольшом городе Алапаевск Свердловской области появился шанс приобрести по-настоящему редкий экземпляр советского автопрома - ГАЗ 21 Волга 1964 года выпуска. Этот автомобиль не просто пережил десятилетия, но и сохранил свою аутентичность, оставаясь на ходу и ежедневно выезжая на дороги.

Седан окрашен в насыщенный синий цвет, который выгодно выделяет его среди современных машин. Под капотом - бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, выдающий 75 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод задний, что полностью соответствует классике жанра. Пробег - 65 010 километров, что для машины такого возраста выглядит почти невероятно. За всю свою историю у автомобиля было всего два владельца, что добавляет изюминку и вызывает вопросы у ценителей.

Владелец отмечает, что Волга не является музейным экспонатом: она не простаивает в гараже, а используется как повседневное транспортное средство. Все системы работают исправно, автомобиль стоит на учете, документы в порядке. Продавец - собственник, что упрощает оформление сделки для потенциального покупателя.

Цена вопроса - 800 000 рублей. Для кого-то это может показаться завышенной суммой, но для настоящих поклонников советской техники и коллекционеров подобные предложения - редкость. Особенно если учесть, что речь идет не о восстановленном «под выставку» экземпляре, а о рабочей машине, которая ежедневно доказывает свою надежность.

ГАЗ 21 Волга давно стал символом эпохи, а сегодня такие автомобили все чаще становятся объектами внимания не только коллекционеров, но и тех, кто ищет необычный транспорт для повседневной жизни. В условиях, когда на дорогах доминируют современные иномарки, встретить на улице живую Волгу - событие само по себе знаменательное. И, возможно, именно этот экземпляр скоро обретет нового владельца, который продолжит историю.

Упомянутые модели: ГАЗ 21 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
