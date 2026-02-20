Волга из Тюмени стала проектом мечты и теперь ищет нового богатого владельца

20 февраля 2026, 11:18
Редкая ГАЗ 24 Волга 1983 года после полной реставрации выставлена на продажу в Иркутске
В Иркутске появился уникальный шанс приобрести ГАЗ 24 Волга, прошедшую полную реставрацию с применением современных материалов и ручной доработкой. Почему этот автомобиль может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской классики - рассказываем в деталях.
На рынке ретроавтомобилей России нечасто встречаются проекты, в которых каждая деталь доведена до совершенства. Как выяснил 110km.ru, именно такой экземпляр - ГАЗ 24 Волга 1983 года выпуска - выставлен на продажу в Иркутске. Этот автомобиль не просто восстановлен, а буквально собран заново с учетом всех нюансов, что делает его интересным не только для коллекционеров, но и для тех, кто ищет по-настоящему уникальный подарок или вложение.
Владелец приобрел Волгу в Тюменской области, выбрав машину в максимально хорошем для своего возраста состоянии. После этого началась кропотливая работа: кузов разобрали до последнего болта, провели пескоструйную обработку, нанесли кислотные грунты, а днище защитили современным антигравийным составом. Внутренняя и внешняя части кузова были окрашены, а весь крепеж подвергся цинкованию для долговечности.
Подвеска также не осталась без внимания: детали прошли пескоструйную обработку и покрылись порошковой краской. Все резиновые элементы заменили на новые, а часть комплектующих была отреставрирована или изготовлена вручную по индивидуальному заказу. Некоторые детали - настоящая редкость, их специально искали или делали на заказ, чтобы сохранить аутентичность и добавить эксклюзивности.
Особое внимание уделили салону. Работы доверили профессионалам из тюнинг-ателье, где провели полную шумоизоляцию не только салона, но и багажника. Для отделки использовали премиальные материалы, включая натуральный дубовый шпон на панели приборов. Музыкальная система построена на компонентах Pioneer, что добавляет комфорта и современного звучания в классическом интерьере.
Весь процесс восстановления тщательно документировался: по запросу продавец готов предоставить фото- и видеоматериалы, чтобы будущий владелец мог оценить объем и качество проделанной работы. Автомобиль создавался для себя, с вниманием к деталям и душой, но теперь готов сменить владельца. Такой подход встречается редко, и именно поэтому этот проект выделяется на фоне других предложений.
Владелец открыт к обмену, а все документы на автомобиль в полном порядке. Для Иркутска и всей России это не просто продажа старой Волги, а возможность стать обладателем настоящего произведения автомобильного искусства, в котором сочетаются история, ручная работа и современные технологии реставрации.
