Почему эксперты считают ГАЗ 24 «Волга» 2411 II удачным выбором для коллекционеров и что важно знать

6 августа 2026, 14:25
Редкая ГАЗ 24 «Волга» 2411 II 1986 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Екатеринбурге
Редкая ГАЗ 24 «Волга» 2411 II 1986 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге появился шанс приобрести ГАЗ 24 «Волга» 2411 II 1986 года с пробегом всего 33 000 км. Автомобиль не требует ремонта, сохранил оригинальные документы и отличается редким дизайном. Такой вариант может заинтересовать ценителей советской классики и коллекционеров.
На рынке ретро автомобилей Екатеринбурга появился интересный экземпляр - ГАЗ 24 «Волга» 2411 II (2410) 1986 года выпуска. Машина выделяется не только своим возрастом, но и состоянием: пробег составляет всего 33 000 км, что для подобной модели встречается крайне редко. Автомобиль не требует ремонта, что особенно важно для тех, кто ищет надежную классику без необходимости срочных вложений. К тому же, данный экземпляр представлен в интересной доработке кузова.
Авто оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 90 л.с., механической коробкой передач и задним приводом. Цвет кузова - бирюзовый. За годы эксплуатации у машины было всего три владельца, а оригинальный ПТС и электронная версия документа подтверждают прозрачную историю.
В объявлении отмечается, что возможен обмен и торг, что может быть дополнительным плюсом для потенциальных покупателей. Цена предложения сопоставима со стоимостью некоторых моделей популярных смартфонов - 299 999 рублей, что выглядит конкурентоспособно для подобного состояния и комплектации.
Такие экземпляры ГАЗ 24 «Волга» 2411 II могут представлять интерес не только для коллекционеров, но и для тех, кто ценит советскую автомобильную классику в оригинальном виде. В условиях современного рынка, где спрос на ретро автомобили стабильно растет, подобные предложения становятся все более востребованными. К тому же, своевременное обслуживание и уход за ключевыми узлами машины, позволяют сохранить эксплуатационные характеристики даже у автомобилей с солидным возрастом.
ГАЗ 24 «Волга» - одна из самых узнаваемых моделей советского автопрома, выпускавшаяся с конца 1960-х по 1990-е годы. Модификация 2411 II отличается универсальностью и надежностью, а оригинальные документы и минимальный пробег делают этот экземпляр особенно привлекательным для ценителей.
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