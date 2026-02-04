Волк в овечьей шкуре: BMW M5 притворился Волгой ГАЗ 31029 - что скрывает дорогой проект из Крымска

Сняли с учета и продают редкую ГАЗ 31029 Волгу на базе BMW M5

В Крымске на продажу выставлен уникальный экземпляр ГАЗ 31029 Волга, построенный на базе BMW M5 (E39). Цена вызывает вопросы, а технические характеристики и история переделки делают этот автомобиль настоящей сенсацией. Почему этот лот обсуждают даже те, кто не интересуется Волгами — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются необычные проекты, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Один из таких случаев — продажа ГАЗ 31029 Волга 1995 года в Крымске, Краснодарский край. Этот автомобиль не просто старый седан, а результат масштабной доработки, в ходе которой классическая Волга получила техническую начинку от BMW E39. Такая комбинация вызывает живой интерес у коллекционеров и поклонников редких авто, ведь подобные проекты встречаются крайне редко.

Владелец просит за машину 1 550 000 рублей — сумма, которая для Волги кажется астрономической. Однако, если заглянуть под капот и в салон, становится понятно, за что просят такие деньги. Автомобиль оснащен мотором мощностью 192 л.с., автоматической коробкой передач, независимой подвеской, а также современными опциями: кондиционером, шестью подушками безопасности, ABS, системой курсовой устойчивости и даже круиз-контролем. Все эти элементы были интегрированы в классический кузов Волги, что превращает ее в уникальный гибрид советской классики и немецкой инженерии.

Пробег автомобиля составляет 196 000 км, а число владельцев превышает четыре. Несмотря на это, продавец утверждает, что все документы по переделке оформлены официально и изменения внесены в ПТС.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты ГАЗ 31029, но внутри — это уже совсем другой уровень комфорта и безопасности. Салон оборудован по стандартам современных бизнес-седанов, а техническая часть позволяет уверенно чувствовать себя на трассе и в городе. Такой подход к рестомоду — явление нечастое для российского рынка, где чаще встречаются либо полностью оригинальные экземпляры, либо простые тюнинг-проекты без серьезных изменений в конструкции.

Для тех, кто ищет не просто транспорт, а автомобиль с историей и характером, этот лот может стать настоящей находкой. Однако высокая цена и особенности оформления документов делают покупку выбором для узкого круга энтузиастов, готовых к нестандартным решениям.