Волк в овечьей шкуре: BMW M5 притворился Волгой ГАЗ 31029 - что скрывает дорогой проект из Крымска

4 февраля 2026, 08:24
Сняли с учета и продают редкую ГАЗ 31029 Волгу на базе BMW M5
В Крымске на продажу выставлен уникальный экземпляр ГАЗ 31029 Волга, построенный на базе BMW M5 (E39). Цена вызывает вопросы, а технические характеристики и история переделки делают этот автомобиль настоящей сенсацией. Почему этот лот обсуждают даже те, кто не интересуется Волгами — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются необычные проекты, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Один из таких случаев — продажа ГАЗ 31029 Волга 1995 года в Крымске, Краснодарский край. Этот автомобиль не просто старый седан, а результат масштабной доработки, в ходе которой классическая Волга получила техническую начинку от BMW E39. Такая комбинация вызывает живой интерес у коллекционеров и поклонников редких авто, ведь подобные проекты встречаются крайне редко.
Владелец просит за машину 1 550 000 рублей — сумма, которая для Волги кажется астрономической. Однако, если заглянуть под капот и в салон, становится понятно, за что просят такие деньги. Автомобиль оснащен мотором мощностью 192 л.с., автоматической коробкой передач, независимой подвеской, а также современными опциями: кондиционером, шестью подушками безопасности, ABS, системой курсовой устойчивости и даже круиз-контролем. Все эти элементы были интегрированы в классический кузов Волги, что превращает ее в уникальный гибрид советской классики и немецкой инженерии.
Пробег автомобиля составляет 196 000 км, а число владельцев превышает четыре. Несмотря на это, продавец утверждает, что все документы по переделке оформлены официально и изменения внесены в ПТС.
Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты ГАЗ 31029, но внутри — это уже совсем другой уровень комфорта и безопасности. Салон оборудован по стандартам современных бизнес-седанов, а техническая часть позволяет уверенно чувствовать себя на трассе и в городе. Такой подход к рестомоду — явление нечастое для российского рынка, где чаще встречаются либо полностью оригинальные экземпляры, либо простые тюнинг-проекты без серьезных изменений в конструкции.
Для тех, кто ищет не просто транспорт, а автомобиль с историей и характером, этот лот может стать настоящей находкой. Однако высокая цена и особенности оформления документов делают покупку выбором для узкого круга энтузиастов, готовых к нестандартным решениям.
Похожие материалы GAZ, БМВ
-
12.01.2026, 14:31
В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном
На российском рынке появилась уникальная «Волга» ГАЗ-31029. Машина почти не использовалась и сохранила заводское состояние. Пробег минимальный, а цена сопоставима с современными бюджетными авто. В чем секрет такой стоимости - разбираемся.Читать далее
-
29.12.2025, 07:50
Редкая находка: в Ингушетии продают почти новую ГАЗ-31029 с минимальным пробегом
В Ингушетии выставили на продажу уникальную ГАЗ-31029. Автомобиль простоял под навесом более 20 лет. Пробег составляет всего 3700 км. Состояние машины близко к музейному. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 08:05
В России нашли новую «Волгу» ГАЗ-31029 почти без пробега спустя три десятилетия
На юге страны обнаружили уникальный автомобиль. Он простоял в гараже почти тридцать лет. Состояние машины просто идеальное. Пробег у седана совсем смешной. Владелец просит за него немалую сумму. Но готов немного уступить в цене.Читать далее
-
04.02.2026, 08:43
Кемпинг 2026: новые тренды, доступные фургоны и неожиданные направления для автопутешествий
Вышло исследование: рынок автодомов и кемперов в 2026 году меняется на глазах. Новые бюджетные модели, расширение ассортимента полноприводных машин и неожиданные маршруты для отдыха — что это значит для российских автолюбителей и какие возможности открываются уже сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 08:13
Haval F7 против Skoda Kodiaq: что важнее — цена, комфорт или надежность
Вышло исследование: два популярных кроссовера — Haval F7 и Skoda Kodiaq — столкнулись в честном сравнении. Какие параметры оказываются решающими для российских водителей, и почему мнения владельцев так разнятся? Неочевидные детали, которые часто упускают при выборе.Читать далее
-
04.02.2026, 07:53
Редкий Mitsuoka Nouera 2007 года с минимальным пробегом выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился шанс приобрести Mitsuoka Nouera 2007 года с пробегом всего 60 000 км. Автомобиль в одной семье, с прозрачной историей, эксклюзивной комплектацией и полным пакетом документов. Почему этот лот вызывает ажиотаж — разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 06:37
Сколько реально стоит владение Lada Iskra за 5 лет: неожиданные цифры расходов
Новая Lada Iskra привлекла внимание не только ценой, но и расходами на содержание. Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу за 5 лет, и какие статьи затрат окажутся самыми весомыми. Важные детали для тех, кто выбирает бюджетный седан.Читать далее
-
04.02.2026, 06:26
Владелец Rolls-Royce Wraith Black Badge не готов уступить $182 000 от цены нового авто
Rolls-Royce Wraith Black Badge - символ статуса и мощности, но даже такие автомобили не застрахованы от стремительной потери стоимости. Владелец, купивший машину в 2019 году, столкнулся с суровой реальностью рынка при попытке продать ее спустя годы. Почему даже редкие авто теряют в цене - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 05:54
Редкий автодом на базе SCANIA: уникальный Volgabus Волжанин 528501 для зимних путешествий
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу интегрированный автодом Volgabus Волжанин 528501 на шасси SCANIA. Модель отличается малым пробегом, полной автономией и возможностью использования для бизнеса или путешествий. Подробности - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 05:01
Haval F7 назван самым ликвидным китайским кроссовером в России
Свежие данные о ликвидности китайских автомобилей в России удивили даже скептиков. Исследование НАПИ показало, что один из кроссоверов выделяется стабильностью остаточной стоимости. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 04:49
Geely Coolray после 26 000 км: реальные проблемы, доработки и нюансы эксплуатации
Geely Coolray 2023 года прошел 26 000 км за два года. В материале - честный разбор типичных неисправностей, нюансов обслуживания, доработок и реальных затрат. Почему этот кроссовер выбирают для города и путешествий - подробности в обзоре.Читать далее
