Уникальный проект из Геленджика: ГАЗ 31105 превратили в ГАЗ 21 и продают за 3 млн рублей

Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу

В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России вновь появился лот, который способен удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Геленджике выставили на продажу ГАЗ 31105 Волга 2006 года выпуска с пробегом всего 5 220 километров, которую превратили в ГАЗ 21. Для отечественного автолюбителя это не просто машина, а часть истории, ведь такие экземпляры в подобном состоянии встречаются крайне редко.

Главная особенность этого автомобиля - его практически заводское состояние и минимальный пробег. За 20 лет у Волги был всего один владелец, который не только бережно относился к машине, но и вложил немало сил в ее преображение в легенду советского автопрома. По словам продавца, проект полностью согласован с ГИБДД, что подтверждает легальность всех изменений. Салон обтянут натуральной кожей, проведена качественная шумоизоляция, а за музыкальное сопровождение отвечает система из шести колонок с усилителем. Для удобства и безопасности добавлены камеры спереди и сзади, а двери украшены подсветкой с логотипом ГАЗ. Под капотом - бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с.. Коробка передач - механическая, привод - задний.

Цена в 3 000 000 рублей может показаться завышенной, однако для коллекционеров и ценителей советской и российской автомобильной классики подобные предложения - настоящая находка. Автомобиль становится не просто транспортным средством, а предметом гордости и инвестицией в будущее. Как отмечают специалисты, спрос на подобные проекты в последние годы только растет, особенно на фоне возрождения интереса к ретро и советским моделям.

Автомобиль продается частным лицом. Несмотря на высокую стоимость, интерес к машине не ослабевает. Для многих автолюбителей это шанс прикоснуться к эпохе, когда Волга считалась символом статуса и надежности. В нынешних реалиях такие предложения становятся все более редкими, а их стоимость - только растет.