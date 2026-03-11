Уникальный проект из Геленджика: ГАЗ 31105 превратили в ГАЗ 21 и продают за 3 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 08:29

Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу

Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу

Уникальный проект из Геленджика: ГАЗ 31105 превратили в ГАЗ 21 и продают за 3 млн рублей

Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу

В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.

В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России вновь появился лот, который способен удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Геленджике выставили на продажу ГАЗ 31105 Волга 2006 года выпуска с пробегом всего 5 220 километров, которую превратили в ГАЗ 21. Для отечественного автолюбителя это не просто машина, а часть истории, ведь такие экземпляры в подобном состоянии встречаются крайне редко.

Главная особенность этого автомобиля - его практически заводское состояние и минимальный пробег. За 20 лет у Волги был всего один владелец, который не только бережно относился к машине, но и вложил немало сил в ее преображение в легенду советского автопрома. По словам продавца, проект полностью согласован с ГИБДД, что подтверждает легальность всех изменений. Салон обтянут натуральной кожей, проведена качественная шумоизоляция, а за музыкальное сопровождение отвечает система из шести колонок с усилителем. Для удобства и безопасности добавлены камеры спереди и сзади, а двери украшены подсветкой с логотипом ГАЗ. Под капотом - бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с.. Коробка передач - механическая, привод - задний.

Фото: drom.ru

Цена в 3 000 000 рублей может показаться завышенной, однако для коллекционеров и ценителей советской и российской автомобильной классики подобные предложения - настоящая находка. Автомобиль становится не просто транспортным средством, а предметом гордости и инвестицией в будущее. Как отмечают специалисты, спрос на подобные проекты в последние годы только растет, особенно на фоне возрождения интереса к ретро и советским моделям.

Автомобиль продается частным лицом. Несмотря на высокую стоимость, интерес к машине не ослабевает. Для многих автолюбителей это шанс прикоснуться к эпохе, когда Волга считалась символом статуса и надежности. В нынешних реалиях такие предложения становятся все более редкими, а их стоимость - только растет.

Упомянутые модели: ГАЗ 31105, ГАЗ 21 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Челябинск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться