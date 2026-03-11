Уникальный проект из Геленджика: ГАЗ 31105 превратили в ГАЗ 21 и продают за 3 млн рублей

11 марта 2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей России вновь появился лот, который способен удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Геленджике выставили на продажу ГАЗ 31105 Волга 2006 года выпуска с пробегом всего 5 220 километров, которую превратили в ГАЗ 21. Для отечественного автолюбителя это не просто машина, а часть истории, ведь такие экземпляры в подобном состоянии встречаются крайне редко.
Главная особенность этого автомобиля - его практически заводское состояние и минимальный пробег. За 20 лет у Волги был всего один владелец, который не только бережно относился к машине, но и вложил немало сил в ее преображение в легенду советского автопрома. По словам продавца, проект полностью согласован с ГИБДД, что подтверждает легальность всех изменений. Салон обтянут натуральной кожей, проведена качественная шумоизоляция, а за музыкальное сопровождение отвечает система из шести колонок с усилителем. Для удобства и безопасности добавлены камеры спереди и сзади, а двери украшены подсветкой с логотипом ГАЗ. Под капотом - бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с.. Коробка передач - механическая, привод - задний.
Цена в 3 000 000 рублей может показаться завышенной, однако для коллекционеров и ценителей советской и российской автомобильной классики подобные предложения - настоящая находка. Автомобиль становится не просто транспортным средством, а предметом гордости и инвестицией в будущее. Как отмечают специалисты, спрос на подобные проекты в последние годы только растет, особенно на фоне возрождения интереса к ретро и советским моделям.
Автомобиль продается частным лицом. Несмотря на высокую стоимость, интерес к машине не ослабевает. Для многих автолюбителей это шанс прикоснуться к эпохе, когда Волга считалась символом статуса и надежности. В нынешних реалиях такие предложения становятся все более редкими, а их стоимость - только растет.
Похожие материалы GAZ
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.02.2026, 07:59
Сняли с учета и продают редкий ГАЗ 31105 с чипованным двигателем от Dodge SRT и прямотоком
Советская классика с американским характером. Под капотом этой Волги — турбомотор от Dodge Neon SRT4 мощностью 264 л.с. и коробка Mercedes. Все изменения юридически чисты. Уникальный свап-проект из Чебоксар ждет нового владельца. Цена — 1 млн рублей.Читать далее
-
27.01.2026, 07:36
Секретные автомобили ГАЗ: как создавались невидимые машины для спецслужб СССР
Малоизвестные факты о спецтехнике ГАЗ. Почему эти машины были неотличимы от обычных? Какие технологии скрывались внутри? История, о которой предпочитали не говорить. Откройте тайны советского автопрома.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
12.01.2026, 17:46
Редкая ГАЗ 21 Волга 1964 года с пробегом 65 тысяч км продается в Алапаевске
В Алапаевске выставлен на продажу ГАЗ 21 Волга 1964 года. Автомобиль на ходу, с оригинальным мотором и механикой. Пробег - 65 010 км, два владельца. Состояние достойное, машина используется ежедневно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:28
Редкая ГАЗ-21 «Волга» 1959 года с пробегом 159 км продается за 35 млн рублей
В Тольятти появился необычный лот – ГАЗ-21 1959 года с минимальным пробегом. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Цена выросла почти вдвое за два года. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 07:52
В Пензе продают уникальную ГАЗ-21Р: 70 лет в идеальном состоянии и минимальный пробег
В Пензе выставили на продажу ГАЗ-21Р, простоявшую большую часть жизни в гараже. Автомобиль сохранился практически в первозданном виде. Пробег за десятилетия составил всего 55 тысяч километров. Цена раритета удивит даже коллекционеров.Читать далее
-
17.10.2025, 05:05
Немцы отреставрировали 60-летнюю «Волгу» ГАЗ-21 и вновь выставили ее на продажу
В Германии обнаружили редкий экземпляр советской «Волги». Автомобилю почти 60 лет, но он выглядит так, будто только что покинул сборочный цех. Машина прошла полную реставрацию, хранится в идеальных условиях и даже успешно прошла техосмотр. Владелец просит за нее сумму, сопоставимую с ценой современного седана?Читать далее
-
16.10.2025, 05:44
ГАЗ 21 Волга: почему этот ретро-автомобиль из 1969 года все еще захватывает сердца
ГАЗ 21 Волга — советская классика, которая не теряет популярности. В материале раскрыты особенности вождения, детали салона и нюансы конструкции. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает восхищение? Ответы — внутри.Читать далее
-
28.08.2025, 13:19
Автомобили, ставшие звездами российского кино: от летающей «Волги» до криминального BMW из культового боевика «Бумер»
В российском кинематографе автомобили часто становятся полноценными героями, обретая культовый статус. Вспомним пять легендарных машин, от советской «Волги» до криминальных BMW из «нулевых», и расскажем об их экранной и реальной судьбе после съемок в знаменитых фильмах.Читать далее
