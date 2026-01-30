Редкую ГАЗ 3111 Волга 2001 года сняли с хранения и выставили на продажу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 08:06

Редкая ГАЗ 3111 Волга с уникальной доработкой выставлена на продажу в Саратове

Редкая ГАЗ 3111 Волга с уникальной доработкой выставлена на продажу в Саратове

Редкую ГАЗ 3111 Волга 2001 года сняли с хранения и выставили на продажу

Редкая ГАЗ 3111 Волга с уникальной доработкой выставлена на продажу в Саратове

В Саратове на продажу выставлен необычный экземпляр ГАЗ 3111 Волга 2001 года с редкой комплектацией и множеством технических обновлений. Модель давно считается раритетом, а этот вариант дополнительно выделяется состоянием и историей. Что скрывается за солидной ценой и какие детали могут удивить даже опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.

В Саратове на продажу выставлен необычный экземпляр ГАЗ 3111 Волга 2001 года с редкой комплектацией и множеством технических обновлений. Модель давно считается раритетом, а этот вариант дополнительно выделяется состоянием и историей. Что скрывается за солидной ценой и какие детали могут удивить даже опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются предложения, которые способны удивить даже бывалых коллекционеров. Один из таких случаев — продажа ГАЗ 3111 Волга 2001 года в Саратове, выяснил 110km.ru. Эта модель давно стала символом целой эпохи, когда инженеры пытались совместить классику с современными решениями. Например, именно на ГАЗ-3111 впервые в отечественном автопроме была применена антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3. Сейчас такие машины встречаются крайне редко, а экземпляры с небольшим пробегом и серьезными доработками вызывают особый интерес.

Владелец автомобиля заявляет о пробеге всего 63 000 км, что для 25-летней машины выглядит почти невероятно. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который, по факту, выдает 150 л.с., хотя в ПТС указано 131 сила. Владелец подчеркивает, что двигатель 2.5 — это не стандартный 2.3 ЗМЗ, а более мощная и редкая версия, что дополнительно повышает ценность машины для коллекционеров и энтузиастов. 

Фото: drom.ru

Техническое состояние машины заслуживает отдельного внимания. По словам продавца, автомобиль полностью обработан антикоррозийным составом, что особенно важно для российских дорог и климата. Заменены стойки, сайлентблоки, шаровые опоры, резинки стабилизатора, масло, тормозные колодки и диски. Установлены новые поворотники, генератор на 140 ампер, вентилятор охлаждения, а также современные аксессуары: коврики ЭВО, светодиодные лампы, кулиса КПП от 105-й Волги. Все это говорит о том, что владелец стремился довести машину до идеала.

Кузов также не остался без внимания: перекрашены оба бампера и передние крылья, что позволило освежить внешний вид без серьезных вмешательств в оригинальную структуру. В салоне установлена сигнализация StarLine с автозапуском и подогрев всех сидений — редкость для автомобилей этого поколения. Новый выхлоп с прямой трубой, гофрой, стронгером, резонатором и глушителем от Mercedes добавляет автомобилю не только уникальное звучание, но и индивидуальность. Рейка ГУР прошла полную ревизию, что гарантирует надежность рулевого управления.

Цена вопроса — 1 600 000 рублей. Для многих это может показаться завышенной суммой, однако на фоне общего дефицита редких отечественных моделей и возрастающего интереса к уникальным экземплярам, подобные предложения становятся все более востребованными. Особенно если учесть, что ГАЗ 3111 Волга — это не просто автомобиль, а часть истории российского автопрома, которую уже не повторить.

Упомянутые модели: ГАЗ 3111 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Краснодарский край Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться