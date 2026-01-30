Редкую ГАЗ 3111 Волга 2001 года сняли с хранения и выставили на продажу

Редкая ГАЗ 3111 Волга с уникальной доработкой выставлена на продажу в Саратове

В Саратове на продажу выставлен необычный экземпляр ГАЗ 3111 Волга 2001 года с редкой комплектацией и множеством технических обновлений. Модель давно считается раритетом, а этот вариант дополнительно выделяется состоянием и историей. Что скрывается за солидной ценой и какие детали могут удивить даже опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются предложения, которые способны удивить даже бывалых коллекционеров. Один из таких случаев — продажа ГАЗ 3111 Волга 2001 года в Саратове, выяснил 110km.ru. Эта модель давно стала символом целой эпохи, когда инженеры пытались совместить классику с современными решениями. Например, именно на ГАЗ-3111 впервые в отечественном автопроме была применена антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3. Сейчас такие машины встречаются крайне редко, а экземпляры с небольшим пробегом и серьезными доработками вызывают особый интерес.

Владелец автомобиля заявляет о пробеге всего 63 000 км, что для 25-летней машины выглядит почти невероятно. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который, по факту, выдает 150 л.с., хотя в ПТС указано 131 сила. Владелец подчеркивает, что двигатель 2.5 — это не стандартный 2.3 ЗМЗ, а более мощная и редкая версия, что дополнительно повышает ценность машины для коллекционеров и энтузиастов.

Фото: drom.ru

Техническое состояние машины заслуживает отдельного внимания. По словам продавца, автомобиль полностью обработан антикоррозийным составом, что особенно важно для российских дорог и климата. Заменены стойки, сайлентблоки, шаровые опоры, резинки стабилизатора, масло, тормозные колодки и диски. Установлены новые поворотники, генератор на 140 ампер, вентилятор охлаждения, а также современные аксессуары: коврики ЭВО, светодиодные лампы, кулиса КПП от 105-й Волги. Все это говорит о том, что владелец стремился довести машину до идеала.

Кузов также не остался без внимания: перекрашены оба бампера и передние крылья, что позволило освежить внешний вид без серьезных вмешательств в оригинальную структуру. В салоне установлена сигнализация StarLine с автозапуском и подогрев всех сидений — редкость для автомобилей этого поколения. Новый выхлоп с прямой трубой, гофрой, стронгером, резонатором и глушителем от Mercedes добавляет автомобилю не только уникальное звучание, но и индивидуальность. Рейка ГУР прошла полную ревизию, что гарантирует надежность рулевого управления.

Цена вопроса — 1 600 000 рублей. Для многих это может показаться завышенной суммой, однако на фоне общего дефицита редких отечественных моделей и возрастающего интереса к уникальным экземплярам, подобные предложения становятся все более востребованными. Особенно если учесть, что ГАЗ 3111 Волга — это не просто автомобиль, а часть истории российского автопрома, которую уже не повторить.