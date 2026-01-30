Редкую ГАЗ 3111 Волга 2001 года сняли с хранения и выставили на продажу

30 января 2026, 08:06
Редкая ГАЗ 3111 Волга с уникальной доработкой выставлена на продажу в Саратове
В Саратове на продажу выставлен необычный экземпляр ГАЗ 3111 Волга 2001 года с редкой комплектацией и множеством технических обновлений. Модель давно считается раритетом, а этот вариант дополнительно выделяется состоянием и историей. Что скрывается за солидной ценой и какие детали могут удивить даже опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются предложения, которые способны удивить даже бывалых коллекционеров. Один из таких случаев — продажа ГАЗ 3111 Волга 2001 года в Саратове, выяснил 110km.ru. Эта модель давно стала символом целой эпохи, когда инженеры пытались совместить классику с современными решениями. Например, именно на ГАЗ-3111 впервые в отечественном автопроме была применена антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3. Сейчас такие машины встречаются крайне редко, а экземпляры с небольшим пробегом и серьезными доработками вызывают особый интерес.
Владелец автомобиля заявляет о пробеге всего 63 000 км, что для 25-летней машины выглядит почти невероятно. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который, по факту, выдает 150 л.с., хотя в ПТС указано 131 сила. Владелец подчеркивает, что двигатель 2.5 — это не стандартный 2.3 ЗМЗ, а более мощная и редкая версия, что дополнительно повышает ценность машины для коллекционеров и энтузиастов.
Техническое состояние машины заслуживает отдельного внимания. По словам продавца, автомобиль полностью обработан антикоррозийным составом, что особенно важно для российских дорог и климата. Заменены стойки, сайлентблоки, шаровые опоры, резинки стабилизатора, масло, тормозные колодки и диски. Установлены новые поворотники, генератор на 140 ампер, вентилятор охлаждения, а также современные аксессуары: коврики ЭВО, светодиодные лампы, кулиса КПП от 105-й Волги. Все это говорит о том, что владелец стремился довести машину до идеала.
Кузов также не остался без внимания: перекрашены оба бампера и передние крылья, что позволило освежить внешний вид без серьезных вмешательств в оригинальную структуру. В салоне установлена сигнализация StarLine с автозапуском и подогрев всех сидений — редкость для автомобилей этого поколения. Новый выхлоп с прямой трубой, гофрой, стронгером, резонатором и глушителем от Mercedes добавляет автомобилю не только уникальное звучание, но и индивидуальность. Рейка ГУР прошла полную ревизию, что гарантирует надежность рулевого управления.
Цена вопроса — 1 600 000 рублей. Для многих это может показаться завышенной суммой, однако на фоне общего дефицита редких отечественных моделей и возрастающего интереса к уникальным экземплярам, подобные предложения становятся все более востребованными. Особенно если учесть, что ГАЗ 3111 Волга — это не просто автомобиль, а часть истории российского автопрома, которую уже не повторить.
Похожие материалы GAZ
-
17.01.2026, 14:52
Почему провалилась новая «Волга» ГАЗ-3111: цена, ошибки и разочарование рынка
ГАЗ-3111 обещал стать символом перемен, но реальность оказалась иной. Высокая стоимость и спорные решения отпугнули покупателей. Даже чиновники предпочли иномарки. Что пошло не так - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:26
Jaguar Land Rover обсуждает запуск производства Chery в Британии
В Великобритании обсуждается неожиданный шаг: автозаводы Jaguar Land Rover могут перейти к выпуску китайских моделей Chery. Вышло исследование: власти страны поддерживают этот проект, чтобы вернуть лидерство в автопроме. Какие выгоды и риски ждут участников сделки - мало кто знает детали, но ставки высоки. Почему именно сейчас британский рынок стал приоритетом для китайских брендов - объясняем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:41
Камеры начали фиксировать езду без ОСАГО: сколько штрафов уже выписано в 2025 году
Вышло исследование: камеры в России впервые начали фиксировать отсутствие ОСАГО у водителей. Уже выписаны сотни штрафов, но система работает не везде и не для всех. Что изменится для автомобилистов и когда ждать массового внедрения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.Читать далее
