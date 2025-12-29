Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 15:28

В Тольятти выставили на продажу уникальную «капсулу времени» – сколько готовы заплатить коллекционеры

В Тольятти появился необычный лот – ГАЗ-21 1959 года с минимальным пробегом. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Цена выросла почти вдвое за два года. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности – в нашем материале.

В Тольятти выставлен на продажу по-настоящему уникальный автомобиль – ГАЗ-21 «Волга» 1959 года выпуска, который сохранился в практически первозданном виде. Машина, простоявшая десятилетия в резерве, за все это время проехала всего 159 километров. По информации «Российской Газеты», этот экземпляр можно назвать настоящей «капсулой времени» – настолько хорошо он сохранился до наших дней.

Автомобиль никогда не эксплуатировался на дорогах, не был зарегистрирован и не имел владельцев, кроме нынешнего собственника. Вся документация, подтверждающая подлинность и состояние машины, в наличии. На фотографиях видно, что детали шасси и трансмиссии по-прежнему защищены промасленной бумагой, а в комплекте идут оригинальные аксессуары: запасное колесо, щетки стеклоочистителя, инструменты, колпаки и даже банка с эмалью, датированной 1959 годом.

Состояние автомобиля действительно поражает: ни следов коррозии, ни потертостей, ни вмешательств в конструкцию. Владелец отмечает, что машина полностью соответствует определению «капсула времени» и может стать настоящей жемчужиной любой коллекции. Особый интерес вызывает тот факт, что будущий покупатель сможет стать первым, чье имя появится в ПТС этого раритета.

Однако за уникальность придется заплатить немалую сумму – сейчас за ГАЗ-21 просят 35 миллионов рублей. Еще два года назад, в 2023 году, этот же автомобиль оценивался в 21 миллион. Рост стоимости объясняется не только возрастом и редкостью, но и безупречным состоянием, что делает лот особенно привлекательным для коллекционеров и ценителей советской автомобильной истории.

Как сообщает «Российская Газета», подобные автомобили становятся все более востребованными на рынке раритетных машин. Интерес к ним подогревается не только ностальгией, но и возможностью выгодных инвестиций: такие экземпляры с каждым годом только дорожают. В условиях, когда классические автомобили в идеальном состоянии встречаются все реже, спрос на них продолжает расти.

Напомним, что ранее мы рассказывали о другом необычном предложении – ВАЗ-2109 из прошлого также был выставлен на продажу почти без пробега. Тогда продавец просил за хэтчбек сумму, сопоставимую с ценой новой иномарки. Такие лоты неизменно вызывают интерес у коллекционеров и поклонников советского автопрома.

Упомянутые модели: ГАЗ 21 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
