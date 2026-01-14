Почему коллекционеры охотятся за последней «Волгой» – цена удивляет

Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу

В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.

В Ярославской области появился на продаже по-настоящему уникальный экземпляр - ГАЗ-31105, который сохранился практически в первозданном виде. Этот седан 2008 года выпуска, по словам владельца, едва ли не единственный в России с таким минимальным пробегом - всего около 6 тысяч километров. Автомобиль с завода оснащен редким для этой модели мотором Chrysler объемом 2,4 литра, что делает его настоящей находкой для ценителей отечественного автопрома.

ГАЗ-31105, который часто называют последней настоящей «Волгой», выпускался на Горьковском автозаводе с 2003 по 2009 годы. Представленный на продажу автомобиль был собран в самом конце жизненного цикла модели. Его отличает не только редкий двигатель, но и максимальная комплектация: электростеклоподъемники, климат-контроль, регулировка руля и даже антикоррозийная обработка днища, выполненная еще в автосалоне перед продажей.

Седан не эксплуатировался в обычном режиме - его хранили в законсервированном состоянии, и на дорогах с реагентами он не появлялся. Владелец утверждает, что автомобиль использовался исключительно в летний период, что позволило сохранить кузов и салон в идеальном состоянии. Вместе с машиной новый покупатель получит и оригинальный государственный номер Т353СК, что добавляет лота еще больше эксклюзивности.

Цена вопроса - 1 200 000 рублей. Для автомобиля, который можно считать практически новым, сумма кажется не такой уж и заоблачной, особенно если учесть, что речь идет о последней «Волге» с заводским американским мотором. Впрочем, среди автолюбителей уже разгорелись споры: кто-то считает такую цену оправданной, другие уверены, что за эти деньги можно найти более современные и технологичные машины.

Как сообщает Российская Газета, подобные предложения на рынке появляются крайне редко. Еще в ноябре в Чебоксарах был замечен другой ГАЗ-31105 с минимальным пробегом, но его стоимость была чуть ниже - 1 100 000 рублей. Однако именно ярославский экземпляр выделяется не только состоянием, но и уникальной заводской комплектацией.

Сегодня ГАЗ-31105 с мотором Chrysler - это не просто автомобиль, а часть истории российского автопрома. Для коллекционеров и поклонников марки такие машины становятся настоящими объектами охоты. С каждым годом найти «Волгу» в подобном состоянии становится все сложнее, а цены на такие экземпляры продолжают расти.