Почему коллекционеры охотятся за последней «Волгой» – цена удивляет

14 января 2026, 15:08
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.
В Ярославской области появился на продаже по-настоящему уникальный экземпляр - ГАЗ-31105, который сохранился практически в первозданном виде. Этот седан 2008 года выпуска, по словам владельца, едва ли не единственный в России с таким минимальным пробегом - всего около 6 тысяч километров. Автомобиль с завода оснащен редким для этой модели мотором Chrysler объемом 2,4 литра, что делает его настоящей находкой для ценителей отечественного автопрома.
ГАЗ-31105, который часто называют последней настоящей «Волгой», выпускался на Горьковском автозаводе с 2003 по 2009 годы. Представленный на продажу автомобиль был собран в самом конце жизненного цикла модели. Его отличает не только редкий двигатель, но и максимальная комплектация: электростеклоподъемники, климат-контроль, регулировка руля и даже антикоррозийная обработка днища, выполненная еще в автосалоне перед продажей.
Седан не эксплуатировался в обычном режиме - его хранили в законсервированном состоянии, и на дорогах с реагентами он не появлялся. Владелец утверждает, что автомобиль использовался исключительно в летний период, что позволило сохранить кузов и салон в идеальном состоянии. Вместе с машиной новый покупатель получит и оригинальный государственный номер Т353СК, что добавляет лота еще больше эксклюзивности.
Цена вопроса - 1 200 000 рублей. Для автомобиля, который можно считать практически новым, сумма кажется не такой уж и заоблачной, особенно если учесть, что речь идет о последней «Волге» с заводским американским мотором. Впрочем, среди автолюбителей уже разгорелись споры: кто-то считает такую цену оправданной, другие уверены, что за эти деньги можно найти более современные и технологичные машины.
Как сообщает Российская Газета, подобные предложения на рынке появляются крайне редко. Еще в ноябре в Чебоксарах был замечен другой ГАЗ-31105 с минимальным пробегом, но его стоимость была чуть ниже - 1 100 000 рублей. Однако именно ярославский экземпляр выделяется не только состоянием, но и уникальной заводской комплектацией.
Сегодня ГАЗ-31105 с мотором Chrysler - это не просто автомобиль, а часть истории российского автопрома. Для коллекционеров и поклонников марки такие машины становятся настоящими объектами охоты. С каждым годом найти «Волгу» в подобном состоянии становится все сложнее, а цены на такие экземпляры продолжают расти.
Похожие материалы GAZ
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
