Оригинальный Ford Fairlane 1969 года снова ищет нового владельца – что скрывает этот автомобиль

7 декабря 2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.
На рынке классических автомобилей неожиданно появился необычный экземпляр – Ford Fairlane 1969 года выпуска, который за последние десять лет сменил всего двоих владельцев. История этой машины началась с того, что первый хозяин, проехав на ней почти полвека, в 2017 году решил расстаться с автомобилем. Покупатель стал его личным механиком, который не только знал каждую деталь машины, но и относился к ней с трепетом.
После того как механика не стало, забота о Ford Fairlane легла на плечи его супруги. Она долго не решалась расстаться с автомобилем, ведь для семьи он был не просто средством передвижения, а настоящей частью жизни. Однако со временем вдова поняла, что машине нужен новый владелец, который сможет вернуть ей былой блеск и сохранить уникальность.
Как сообщает autoevolution, нынешний продавец приобрел этот Ford у вдовы механика и теперь выставил его на продажу. По его словам, в автомобиле практически все оригинальные детали, за исключением одной небольшой детали, которая была заменена еще при жизни механика. В остальном машина осталась в том виде, в каком сошла с конвейера в далеком 1969 году.
Состояние автомобиля можно назвать соответствующим его возрасту, однако новый владелец должен быть готов к небольшому обновлению. Кузов и салон требуют легкого ремонта, чтобы вернуть машине первоначальный вид. Техническая часть, благодаря уходу, находится в рабочем состоянии, но профилактический осмотр не помешает.
Ford Fairlane 1969 года – это не просто раритет, а автомобиль с историей, в котором переплелись судьбы нескольких людей. Для коллекционеров и ценителей классики этот экземпляр может стать настоящей находкой.
