Девушка мечтала о Lamborghini Miura, но получила старый Rambler — и не расстается с ним уже 60 лет

Автор: Мария Степанова

1 февраля 2026, 16:38

В 1965 году отец подарил дочери универсал AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country вместо желанного спорткара. Тогда она не оценила подарок, но спустя годы этот автомобиль стал для семьи настоящей реликвией. Почему эта история актуальна сегодня - в нашем материале.

Истории о том, как детские мечты сталкиваются с суровой реальностью, нередки. Но случай Сюзанн Эдмондс — особенный. В 1966 году вместо модного Lamborghini Miura, о котором она грезила, отец подарил ей скромный, но надежный универсал — AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country. Первой реакцией было разочарование, однако со временем эта машина стала для семьи гораздо большим, чем просто средством передвижения.

В середине 60-х американский авторынок бурлил от инноваций, и многие подростки мечтали о быстрых купе и кабриолетах. Сюзанн не была исключением: её манил новый итальянский суперкар, набиравший тогда популярность. Но её отец рассуждал практично и за 4300 долларов приобрел вместительный универсал, созданный для долгих семейных поездок и перевозки всего необходимого.

Поначалу Сюзанн трудно было смириться с тем, что её первым автомобилем стала не стильная игрушка, а настоящая «рабочая лошадка». Однако уже через несколько месяцев она оценила все достоинства Rambler: просторный салон, феноменальную надежность, простоту в обслуживании и удивительную выносливость. Машина не подводила ни в зной, ни в снегопад, а поездки на ней постепенно стали семейной традицией.

С годами «Рамблер» превратился в нечто большее, чем просто транспорт. Он стал символом преемственности, хранителем семейных ценностей и воспоминаний. Сейчас, почти 60 лет спустя, Сюзанн вместе со своим сыном продолжает путешествовать на этом универсале, делясь своей историей на автомобильных встречах и фестивалях. Для неё «Рамблер» — не просто машина, а часть жизни, наполненная теплом и уверенностью.

В современном мире, где многие гонятся за новыми технологиями и частыми обновлениями, история Сюзанн напоминает о подлинных ценностях — о простых и верных вещах, которые остаются с нами на протяжении долгого времени. Универсал 1966 года не только выстоял испытание временем, но и стал живым доказательством того, что автомобиль может быть настоящим членом семьи, а не просто «железом на колесах».

Упомянутые марки: AMC
