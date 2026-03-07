Состояние как с завода: уникальный ВАЗ-2102 ищет владельца за полтора миллиона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 04:52

В России выставили на продажу идеальный ВАЗ-2102 за 1,5 миллиона рублей

В России выставили на продажу идеальный ВАЗ-2102 за 1,5 миллиона рублей

Состояние как с завода: уникальный ВАЗ-2102 ищет владельца за полтора миллиона

В России выставили на продажу идеальный ВАЗ-2102 за 1,5 миллиона рублей

В Тольятти выставлен на продажу уникальный экземпляр Лада 2102 1986 года выпуска - один из последних автомобилей этой модели, полностью сохранивший оригинальные кузовные детали и подтвержденный экспертами статус раритета. Машина не эксплуатируется и хранится в идеальных условиях, что делает ее особенно ценной для коллекционеров и ценителей истории отечественного автопрома.

В Тольятти выставлен на продажу уникальный экземпляр Лада 2102 1986 года выпуска - один из последних автомобилей этой модели, полностью сохранивший оригинальные кузовные детали и подтвержденный экспертами статус раритета. Машина не эксплуатируется и хранится в идеальных условиях, что делает ее особенно ценной для коллекционеров и ценителей истории отечественного автопрома.

На рынке ретроавтомобилей России появился по-настоящему редкий автомобиль - Лада 2102 1986 года выпуска, которая не просто сохранилась в первозданном виде, но и входит в число последних 156 экземпляров, сошедших с конвейера АвтоВАЗа. Такой автомобиль - не просто транспорт, а часть истории отечественного автопрома, способная стать украшением любой коллекции или тематического мероприятия.

Главная конструктивная особенность этого универсала заключается в абсолютной оригинальности всех кузовных деталей. За долгие годы эксплуатации машина не знала сварочных работ и замены элементов — кузов остался нетронутым, а внешний вид лишь освежили заводской краской. Владелец подчеркивает, что автомобиль изначально не имеет цепочки отслеживания, что для машин такого возраста является огромной редкостью. Исключительное состояние подтверждено авторитетными экспертами ретро-движения, а президентские призы и дипломы с тематических мероприятий только усиливают его коллекционный статус.

Любопытно, что этот экземпляр уже успел отметиться в организации съемок для сериалов и мелькал на федеральных телеканалах. Более того, владелец открыт к предложениям по перспективному использованию автомобиля в кино или в качестве антуража для офисов и автосалонов, где требуется создать аутентичную атмосферу советской эпохи. Подобный подход открывает интересные возможности для бизнеса и мероприятий, эксплуатирующих ностальгию по СССР.

Автомобиль содержится в отапливаемом помещении, не используется в повседневной жизни и перемещается исключительно на эвакуаторе. Это не просто машина для выездов, а полноценная инвестиция в историю: с каждым годом стоимость подобных экземпляров неуклонно растет. Срочности в продаже нет, и торг возможен лишь с теми, кто действительно понимает ценность раритетов и уже обзавелся современным транспортом для ежедневных нужд. На данный момент автомобиль оценивается в 1 500 000 рублей, что полностью соответствует его состоянию и исторической ценности.

«Лада 2102» 1986 года выпуска — это не только редкий экспонат, но и шанс для коллекционера стать частью комьюнити, посещая тематические мероприятия в России и за рубежом. Такой автомобиль гарантированно окажется в центре внимания на любой выставке или фотосессии, а его безупречная история делает это предложение одним из самых интересных на современном рынке ретроавтомобилей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2102
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Саратов Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться