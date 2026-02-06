Почти новый ВАЗ-2104 1984 года сняли с хранения и продают за 2,5 млн рублей

6 февраля 2026, 10:03
Редкая Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Новосибирске
В Новосибирске появился уникальный шанс приобрести Лада 2104 1984 года с пробегом всего 1 000 км. Автомобиль из первых партий, в состоянии нового, что крайне редко встречается на рынке. Почему эта машина стоит особого внимания — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей России нечасто встречаются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Новосибирске выставлен на продажу универсал Лада 2104 1984 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей. Причина проста: этот автомобиль не просто сохранился в отличном состоянии, но и прошел всего 1 000 километров с момента схода с конвейера. Для машины, которой уже более сорока лет, это практически невероятно.
Особую ценность этому универсалу придает тот факт, что он входит в число первых 500 автомобилей, выпущенных заводом. Такие экземпляры давно стали объектом охоты среди ценителей отечественного автопрома. Белый кузов, оригинальный двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., механическая коробка передач и задний привод — все это сохранилось в первозданном виде. По словам продавца, автомобиль не подвергался серьезным доработкам или ремонту, а его состояние максимально близко к заводскому.
В истории машины всего три владельца, а руль, как и положено для отечественных моделей, расположен слева. Комплектация — 1.3 MT 2104, что подтверждается официальным отчетом по VIN-коду. Документы показывают отсутствие ограничений и розыска, а также шесть записей о пробеге, что дополнительно подтверждает подлинность заявленных данных. Продавец готов предоставить фотографии автомобиля, чтобы покупатель мог убедиться в его состоянии лично.
Цена вопроса — 2 500 000 рублей. Для большинства это может показаться завышенной суммой за советский универсал, но для коллекционеров и ценителей оригинальных автомобилей из СССР подобные предложения — настоящая находка. Особенно если учесть, что речь идет о машине с минимальным пробегом и прозрачной историей. В комплекте с автомобилем предлагается помощь в организации доставки — будь то автовоз или крытый эвакуатор, что особенно актуально для покупателей из других регионов.
В условиях, когда спрос на редкие и аутентичные советские автомобили только растет, появление подобных предложений становится настоящим событием для российского рынка. Не исключено, что именно этот универсал вскоре пополнит чью-то коллекцию или станет основой для музейной экспозиции.
Похожие материалы Лада
-
20.01.2026, 17:19
Редкий ВАЗ-2104 с пробегом 7900 км продают в России за 600 тысяч рублей
В Кирове выставлен на продажу уникальный ВАЗ-2104 1992 года. Пробег - всего 7900 км. Автомобиль сохранил заводское состояние. Цена - 600 тысяч рублей. Подробности о машине и ее истории - в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 05:30
В Армавире продают почти новый ВАЗ-2104
В Армавире выставили на продажу довольно редкий по нынешним временам автомбиль. Пробег — всего 18 тысяч километров, возраст — более 20 лет. Что скрывает этот пурпурный универсал? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
02.09.2024, 08:10
В Сибири 40-летние «Жигули» продают дороже новой топовой Lada Vesta SW Cross
В Новосибирске на продажу выставили ВАЗ-2104 1984 года выпуска с заявленным пробегом всего 10 тысяч километров. Владелец просит за советский автомобиль 2,5 млн рублей.Читать далее
-
17.11.2019, 14:03
Пять лучших универсалов АвтоВАЗа
Автомобили с кузовом «универсал» очень ценят автолюбители в скандинавских странах, но и в России найдется немало поклонников таких практичных машин. В линейке Волжского автозавода универсалы присутствуют, начиная с советских времен. Посмотрим, у кого багажник больше – у Lada Vesta SW или у ВАЗ-2102?Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
-
19.04.2019, 12:19
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
В России всегда будут практичные автомобилисты, которые предпочитают передвигаться на универсалах. Конечно, продажи новых «вагонов» скромные, но вот на вторичном авторынке такие автомобили всегда востребованы.Читать далее
-
13.03.2019, 09:52
Дизельные «легковушки» времен СССР
Агрегатами на дешевой солярке в советские времена оснащались преимущественно грузовики и спецтехника. Дизельные легковые автомобили были редкостью, да и те отправлялись прямиком на экспорт. Нам удалось найти несколько наиболее известных дизельных моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
