Почти новый ВАЗ-2104 1984 года сняли с хранения и продают за 2,5 млн рублей

Редкая Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Новосибирске

В Новосибирске появился уникальный шанс приобрести Лада 2104 1984 года с пробегом всего 1 000 км. Автомобиль из первых партий, в состоянии нового, что крайне редко встречается на рынке. Почему эта машина стоит особого внимания — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России нечасто встречаются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Новосибирске выставлен на продажу универсал Лада 2104 1984 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей. Причина проста: этот автомобиль не просто сохранился в отличном состоянии, но и прошел всего 1 000 километров с момента схода с конвейера. Для машины, которой уже более сорока лет, это практически невероятно.

Особую ценность этому универсалу придает тот факт, что он входит в число первых 500 автомобилей, выпущенных заводом. Такие экземпляры давно стали объектом охоты среди ценителей отечественного автопрома. Белый кузов, оригинальный двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., механическая коробка передач и задний привод — все это сохранилось в первозданном виде. По словам продавца, автомобиль не подвергался серьезным доработкам или ремонту, а его состояние максимально близко к заводскому.

Фото: drom.ru

В истории машины всего три владельца, а руль, как и положено для отечественных моделей, расположен слева. Комплектация — 1.3 MT 2104, что подтверждается официальным отчетом по VIN-коду. Документы показывают отсутствие ограничений и розыска, а также шесть записей о пробеге, что дополнительно подтверждает подлинность заявленных данных. Продавец готов предоставить фотографии автомобиля, чтобы покупатель мог убедиться в его состоянии лично.

Цена вопроса — 2 500 000 рублей. Для большинства это может показаться завышенной суммой за советский универсал, но для коллекционеров и ценителей оригинальных автомобилей из СССР подобные предложения — настоящая находка. Особенно если учесть, что речь идет о машине с минимальным пробегом и прозрачной историей. В комплекте с автомобилем предлагается помощь в организации доставки — будь то автовоз или крытый эвакуатор, что особенно актуально для покупателей из других регионов.

В условиях, когда спрос на редкие и аутентичные советские автомобили только растет, появление подобных предложений становится настоящим событием для российского рынка. Не исключено, что именно этот универсал вскоре пополнит чью-то коллекцию или станет основой для музейной экспозиции.