Почти новый ВАЗ-2104 1984 года сняли с хранения и продают за 2,5 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 10:03

Редкая Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Новосибирске

Редкая Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Новосибирске

Почти новый ВАЗ-2104 1984 года сняли с хранения и продают за 2,5 млн рублей

Редкая Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Новосибирске

В Новосибирске появился уникальный шанс приобрести Лада 2104 1984 года с пробегом всего 1 000 км. Автомобиль из первых партий, в состоянии нового, что крайне редко встречается на рынке. Почему эта машина стоит особого внимания — разбираемся в деталях.

В Новосибирске появился уникальный шанс приобрести Лада 2104 1984 года с пробегом всего 1 000 км. Автомобиль из первых партий, в состоянии нового, что крайне редко встречается на рынке. Почему эта машина стоит особого внимания — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей России нечасто встречаются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Как выяснил 110km.ru, в Новосибирске выставлен на продажу универсал Лада 2104 1984 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей. Причина проста: этот автомобиль не просто сохранился в отличном состоянии, но и прошел всего 1 000 километров с момента схода с конвейера. Для машины, которой уже более сорока лет, это практически невероятно.

Особую ценность этому универсалу придает тот факт, что он входит в число первых 500 автомобилей, выпущенных заводом. Такие экземпляры давно стали объектом охоты среди ценителей отечественного автопрома. Белый кузов, оригинальный двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., механическая коробка передач и задний привод — все это сохранилось в первозданном виде. По словам продавца, автомобиль не подвергался серьезным доработкам или ремонту, а его состояние максимально близко к заводскому.

Фото: drom.ru

В истории машины всего три владельца, а руль, как и положено для отечественных моделей, расположен слева. Комплектация — 1.3 MT 2104, что подтверждается официальным отчетом по VIN-коду. Документы показывают отсутствие ограничений и розыска, а также шесть записей о пробеге, что дополнительно подтверждает подлинность заявленных данных. Продавец готов предоставить фотографии автомобиля, чтобы покупатель мог убедиться в его состоянии лично.

Цена вопроса — 2 500 000 рублей. Для большинства это может показаться завышенной суммой за советский универсал, но для коллекционеров и ценителей оригинальных автомобилей из СССР подобные предложения — настоящая находка. Особенно если учесть, что речь идет о машине с минимальным пробегом и прозрачной историей. В комплекте с автомобилем предлагается помощь в организации доставки — будь то автовоз или крытый эвакуатор, что особенно актуально для покупателей из других регионов.

В условиях, когда спрос на редкие и аутентичные советские автомобили только растет, появление подобных предложений становится настоящим событием для российского рынка. Не исключено, что именно этот универсал вскоре пополнит чью-то коллекцию или станет основой для музейной экспозиции.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2104
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Ростов-на-Дону Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться