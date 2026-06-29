Почему эксперты считают Lada VFTS уникальным явлением и что отличает ее от обычных моделей

29 июня 2026, 13:48
Редкая Lada VFTS с раллийной историей выставлена на продажу в Германии
Редкая Lada VFTS с раллийной историей выставлена на продажу в Германии
На немецком рынке появилась раллийная Lada, которую мало кто видел вживую. Эта машина не просто раритет - она прошла серьезную доработку и сохранила гоночный характер. Цена в 63 тысячи евро удивляет даже опытных коллекционеров. Что скрывается за этим предложением и почему оно вызвало интерес у автолюбителей - разбираемся в деталях.
Появление на европейском рынке раритетной Lada 2105 VFTS - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. В условиях, когда интерес к советским спортивным автомобилям только растет, предложение о продаже уникального экземпляра в Германии становится настоящей сенсацией. Это не просто очередная «пятерка» из прошлого, а автомобиль с богатой историей и серьезными техническими доработками, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и поклонников автоспорта.
По информации «Российской Газеты», выставленная на продажу Lada 2105 VFTS была выпущена в 1981 году и практически сразу после сборки отправилась в Австрию. Там ее переоборудованием занимались специалисты местного импортера OAF и члены раллийной команды. Благодаря их усилиям, стандартный 1,6-литровый двигатель получил два карбюратора Weber и оригинальный впуск, что позволило увеличить мощность почти вдвое - до 160 лошадиных сил. В трансмиссии установлена пятиступенчатая механическая коробка с укороченными передачами, что обеспечивает динамичный разгон и уверенное поведение на трассе.
Внешний вид автомобиля также подвергся серьезным изменениям: новые аэродинамические элементы, облегченные пластиковые стекла и отсутствие заднего дивана позволили снизить вес. В салоне появились спортивные сиденья-«ковши», рулевое колесо для гонок, каркас безопасности и дополнительные приборы. Несмотря на все доработки, автомобиль сертифицирован для движения по дорогам общего пользования, что делает его не только гоночным, но и вполне пригодным для обычной эксплуатации.
История создания Lada 2105 VFTS тесно связана с именем Стасиса Казимировича Брундзе - легендарного советского гонщика, который стоял у истоков этого проекта. До 1989 года такие автомобили активно участвовали в национальных раллийных чемпионатах, а сегодня их можно встретить разве что на специализированных выставках или в частных коллекциях. Интересно, что в новых моделях Lada производитель иногда удивляет необычными решениями - например, как это было с футляром для очков в Lada Vesta NG, о чем рассказывалось в материале о неожиданных особенностях комплектаций современных Lada.
Стоимость этого экземпляра составляет 63 тысячи евро, что по текущему курсу примерно равно 5 миллионам рублей. Такая цена объясняется не только редкостью модели, но и ее уникальной историей, а также техническим состоянием. Для сравнения: большинство советских автомобилей на европейском рынке стоят значительно дешевле, однако VFTS - это особый случай. Важно отметить, что спрос на подобные машины в последние годы стабильно растет, особенно среди коллекционеров из стран Восточной Европы. Судя по имеющимся данным, интерес к советским спортивным автомобилям может только увеличиваться, ведь такие экземпляры становятся все более редкими и ценными на фоне общего дефицита оригинальных деталей и профессиональных реставраторов.
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