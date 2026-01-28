Почти новый ВАЗ-2106 выставили на продажу в Петербурге: сколько стоит идеальная капсула времени

28 января 2026, 14:53
Редкая Лада 2106 с минимальным пробегом: капсулу времени из Петербурга отдают за копейки
Редкая Лада 2106 с минимальным пробегом: капсулу времени из Петербурга отдают за копейки
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу уникальный экземпляр Лады 2106 1992 года с пробегом всего 22 200 км. Автомобиль сохранил заводское состояние, не участвовал в ДТП и не знает коррозии. Почему такие машины становятся объектом внимания коллекционеров и что важно учесть при покупке — разбираемся в деталях.
В условиях, когда рынок подержанных автомобилей переживает очередной виток интереса к классике, появление на продаже Лады 2106 1992 года с пробегом чуть более 22 тысяч километров становится настоящим событием для ценителей отечественного автопрома. Такие машины редко задерживаются в объявлениях: их быстро разбирают коллекционеры и те, кто ищет не просто транспорт, а часть истории.
Почему это важно? В последние годы спрос на хорошо сохранившиеся советские и постсоветские автомобили заметно вырос. Причины — не только ностальгия, но и желание получить надежную, простую в обслуживании технику, которая не требует сложных электронных систем и дорогих запчастей. Лада 2106, несмотря на свой возраст, остается одним из символов эпохи, когда автомобиль был не роскошью, а предметом гордости и самостоятельности.
Предлагаемый экземпляр выделяется не только минимальным пробегом, но и состоянием, близким к музейному. Синий седан с бензиновым мотором объемом 1,3 литра и механической коробкой передач сохранил все оригинальные детали, а кузов прошел качественную антикоррозийную обработку. Владелец, который заботился о машине более пяти лет, подчеркивает: ни одной аварии, ни малейших следов ржавчины, никаких ограничений по документам. Это редкость для автомобилей такого возраста, особенно в мегаполисе с суровым климатом.
Цена вопроса — 420 тысяч рублей. На фоне роста интереса к классическим моделям и их ограниченного количества на рынке, стоимость выглядит вполне разумной и даже невысокой. Нередко за экземпляры схожей сохранности владельцы просят миллионы.
Отдельного внимания заслуживает прозрачность сделки: отчет по VIN-коду подтверждает отсутствие каких-либо юридических проблем, ограничений или розыска. Это важный момент для тех, кто опасается подводных камней при покупке старых машин. Владелец не скрывает — автомобиль обслуживался своевременно, все расходники менялись по регламенту, а низкая стоимость обслуживания делает Ладу 2106 привлекательной даже для молодых водителей.
Однако есть нюансы, которые часто упускают из виду. Классические ВАЗы требуют особого подхода к эксплуатации: несмотря на простоту конструкции, найти оригинальные детали становится все сложнее, а качественная антикоррозийная обработка — редкость среди большинства предложений. Кроме того, такие автомобили могут стать объектом внимания не только коллекционеров, но и мошенников, охотящихся за редкими номерами и оригинальными запчастями.
Тем не менее, для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а возможность прикоснуться к истории, Лада 2106 в таком состоянии — находка. Это не только инвестиция в прошлое, но и шанс выделиться на дороге, где современные автомобили все чаще теряют индивидуальность. Вопрос лишь в том, готовы ли вы взять на себя ответственность за сохранение этого наследия и поддерживать его в идеальном виде.
Похожие материалы Лада
-
28.01.2026, 15:11
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
В Молдове появился уникальный лимузин, собранный из ВАЗ-2106 и оснащенный мини-бильярдным столом. Такой проект вызывает вопросы о безопасности и законности, но привлекает внимание коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом споров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
29.09.2025, 05:22
Редкая Lada 1500s 1988 года выставлена на продажу в Германии по цене новой Vesta
В Германии выставили на продажу Lada 1500s 1988 года с пробегом всего 15 тысяч километров. Машина выглядит так, будто только что покинула завод — но зачем немецкий салон собирает советские «Жигули», и сколько сегодня стоят такие раритеты?Читать далее
-
18.08.2025, 11:19
В Подмосковье выставили на продажу идеально сохранившийся ВАЗ-2106 1988 года по цене новой Lada Granta
В Московской области продается седан ВАЗ-2106 1988 года выпуска с пробегом всего 16,8 тыс. км. Автомобиль находится в заводском состоянии, без реставрации, и оценивается владельцем в 800 тысяч рублей, что превышает стоимость базовой Lada Granta. Настоящая находка для ценителей советской классики.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
15.05.2025, 15:01
ВАЗ-2106 без проблем с движком, но с «морщинами» на кузове отдают дешевле смартфона
В Москве на продажу выставили ВАЗ-2106 1990 года выпуска. За последние 35 лет автомобиль успел пройти 200 000 километров. Он по-прежнему на ходу и, как утверждает продавец, не имеет серьезных технических проблем, только эстетические.Читать далее
-
10.10.2022, 17:23
В Беларуси 30-летний ВАЗ-2106 продают по цене двух Renault Duster
В Витебске на продажу выставили настоящую капсулу времени. Вазовская «шестерка» сошла с конвейера в 1989 году и с тех пор успела проехать лишь 200 километров. Все свои 33 года автомобиль простоял в гараже.Читать далее
-
13.04.2022, 12:53
В Тольятти ВАЗ-2106 продают за 4 млн рублей
На Авто.ру выставили на продажу настоящую капсулу времени, ВАЗ-2106, который сошел с конвейера в 1977 году. Владелец заявляет, что с тех пор автомобиль успел пробежать всего 30 километров.Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
-
12.10.2019, 14:20
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.01.2026, 15:11
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
В Молдове появился уникальный лимузин, собранный из ВАЗ-2106 и оснащенный мини-бильярдным столом. Такой проект вызывает вопросы о безопасности и законности, но привлекает внимание коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом споров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
29.09.2025, 05:22
Редкая Lada 1500s 1988 года выставлена на продажу в Германии по цене новой Vesta
В Германии выставили на продажу Lada 1500s 1988 года с пробегом всего 15 тысяч километров. Машина выглядит так, будто только что покинула завод — но зачем немецкий салон собирает советские «Жигули», и сколько сегодня стоят такие раритеты?Читать далее
-
18.08.2025, 11:19
В Подмосковье выставили на продажу идеально сохранившийся ВАЗ-2106 1988 года по цене новой Lada Granta
В Московской области продается седан ВАЗ-2106 1988 года выпуска с пробегом всего 16,8 тыс. км. Автомобиль находится в заводском состоянии, без реставрации, и оценивается владельцем в 800 тысяч рублей, что превышает стоимость базовой Lada Granta. Настоящая находка для ценителей советской классики.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
15.05.2025, 15:01
ВАЗ-2106 без проблем с движком, но с «морщинами» на кузове отдают дешевле смартфона
В Москве на продажу выставили ВАЗ-2106 1990 года выпуска. За последние 35 лет автомобиль успел пройти 200 000 километров. Он по-прежнему на ходу и, как утверждает продавец, не имеет серьезных технических проблем, только эстетические.Читать далее
-
10.10.2022, 17:23
В Беларуси 30-летний ВАЗ-2106 продают по цене двух Renault Duster
В Витебске на продажу выставили настоящую капсулу времени. Вазовская «шестерка» сошла с конвейера в 1989 году и с тех пор успела проехать лишь 200 километров. Все свои 33 года автомобиль простоял в гараже.Читать далее
-
13.04.2022, 12:53
В Тольятти ВАЗ-2106 продают за 4 млн рублей
На Авто.ру выставили на продажу настоящую капсулу времени, ВАЗ-2106, который сошел с конвейера в 1977 году. Владелец заявляет, что с тех пор автомобиль успел пробежать всего 30 километров.Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
-
12.10.2019, 14:20
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.Читать далее