Почти новый ВАЗ-2106 выставили на продажу в Петербурге: сколько стоит идеальная капсула времени

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 14:53

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу уникальный экземпляр Лады 2106 1992 года с пробегом всего 22 200 км. Автомобиль сохранил заводское состояние, не участвовал в ДТП и не знает коррозии. Почему такие машины становятся объектом внимания коллекционеров и что важно учесть при покупке — разбираемся в деталях.

В условиях, когда рынок подержанных автомобилей переживает очередной виток интереса к классике, появление на продаже Лады 2106 1992 года с пробегом чуть более 22 тысяч километров становится настоящим событием для ценителей отечественного автопрома. Такие машины редко задерживаются в объявлениях: их быстро разбирают коллекционеры и те, кто ищет не просто транспорт, а часть истории.

Почему это важно? В последние годы спрос на хорошо сохранившиеся советские и постсоветские автомобили заметно вырос. Причины — не только ностальгия, но и желание получить надежную, простую в обслуживании технику, которая не требует сложных электронных систем и дорогих запчастей. Лада 2106, несмотря на свой возраст, остается одним из символов эпохи, когда автомобиль был не роскошью, а предметом гордости и самостоятельности.

Предлагаемый экземпляр выделяется не только минимальным пробегом, но и состоянием, близким к музейному. Синий седан с бензиновым мотором объемом 1,3 литра и механической коробкой передач сохранил все оригинальные детали, а кузов прошел качественную антикоррозийную обработку. Владелец, который заботился о машине более пяти лет, подчеркивает: ни одной аварии, ни малейших следов ржавчины, никаких ограничений по документам. Это редкость для автомобилей такого возраста, особенно в мегаполисе с суровым климатом.

Фото: drom.ru

Цена вопроса — 420 тысяч рублей. На фоне роста интереса к классическим моделям и их ограниченного количества на рынке, стоимость выглядит вполне разумной и даже невысокой. Нередко за экземпляры схожей сохранности владельцы просят миллионы.

Отдельного внимания заслуживает прозрачность сделки: отчет по VIN-коду подтверждает отсутствие каких-либо юридических проблем, ограничений или розыска. Это важный момент для тех, кто опасается подводных камней при покупке старых машин. Владелец не скрывает — автомобиль обслуживался своевременно, все расходники менялись по регламенту, а низкая стоимость обслуживания делает Ладу 2106 привлекательной даже для молодых водителей.

Однако есть нюансы, которые часто упускают из виду. Классические ВАЗы требуют особого подхода к эксплуатации: несмотря на простоту конструкции, найти оригинальные детали становится все сложнее, а качественная антикоррозийная обработка — редкость среди большинства предложений. Кроме того, такие автомобили могут стать объектом внимания не только коллекционеров, но и мошенников, охотящихся за редкими номерами и оригинальными запчастями.

Тем не менее, для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а возможность прикоснуться к истории, Лада 2106 в таком состоянии — находка. Это не только инвестиция в прошлое, но и шанс выделиться на дороге, где современные автомобили все чаще теряют индивидуальность. Вопрос лишь в том, готовы ли вы взять на себя ответственность за сохранение этого наследия и поддерживать его в идеальном виде.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
