Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 06:10

В Новосибирске выставили на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года за 2,7 миллиона рублей

Редкий экземпляр: полная реставрация «Нивы» первого года выпуска оценена в 2,7 млн рублей

В Новосибирске выставлена на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года, прошедшая полную реставрацию с учетом всех нюансов оригинала. Машина из частной коллекции, что делает ее особенно интересной для ценителей советского автопрома. Почему такие экземпляры становятся объектом охоты коллекционеров и какова их реальная ценность сегодня - разбираемся в материале.

На рынке ретроавтомобилей России появилось по-настоящему уникальное предложение — «Лада 4x4 2121» (Нива) 1977 года выпуска, выставленная на продажу в Новосибирске. Этот внедорожник — не просто старый автомобиль, а один из первых пятисот экземпляров, сошедших с конвейера Волжского автозавода. Для коллекционеров и ценителей советской техники такая находка бесценна, ведь эта машина отражает эпоху зарождения отечественного сегмента комфортабельных внедорожников.

Особого внимания заслуживает тот факт, что автомобиль прошел комплексную реставрацию с максимальным вниманием к деталям. Восстановлены не только основные узлы и агрегаты, но и те мельчайшие элементы, которые отличали машины первого года выпуска. Подобный подход встречается крайне редко: обычно реставрация ограничивается внешним лоском, но здесь речь идет о полном возвращении к заводскому состоянию. Это обеспечивает не только сохранение истории модели, но и демонстрирует серьезный подход владельца к аутентичности.

«Лада 4x4 2121» (ВАЗ-2121) 1977 года оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 73 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Указанный пробег составляет всего 10 000 км, что для почти полувекового автомобиля выглядит невероятно. Нынешний владелец — третий по счету. Долгое время внедорожник находился в частной коллекции, что позволило сохранить его в идеальном состоянии. Красный цвет кузова и оригинальная комплектация дополнены лишь парой современных аксессуаров, не нарушающих общую аутентичность.

Сегодня такие экземпляры становятся не просто предметом гордости, но и выгодной инвестицией. Рынок ретроавтомобилей в России переживает подъем, и спрос на аутентичные, хорошо сохранившиеся или профессионально восстановленные машины неуклонно растет. Цена в 2 700 000 рублей может показаться высокой, но для коллекционеров и знатоков истории отечественного автопрома она вполне оправдана. 

В то время как интерес к советским автомобилям не угасает у массового потребителя, появление на рынке такой «Нивы» — событие, способное привлечь внимание не только коллекционеров, но и всех, кто интересуется историей и развитием отечественного автопрома. Подобные предложения встречаются редко, ведь каждый такой автомобиль становится частью живой истории: его можно не только увидеть, но и самому ощутить его за рулем.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
