Редкий экземпляр: полная реставрация «Нивы» первого года выпуска оценена в 2,7 млн рублей

9 марта 2026, 06:10
В Новосибирске выставили на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года за 2,7 миллиона рублей
В Новосибирске выставили на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года за 2,7 миллиона рублей
В Новосибирске выставлена на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года, прошедшая полную реставрацию с учетом всех нюансов оригинала. Машина из частной коллекции, что делает ее особенно интересной для ценителей советского автопрома. Почему такие экземпляры становятся объектом охоты коллекционеров и какова их реальная ценность сегодня - разбираемся в материале.
На рынке ретроавтомобилей России появилось по-настоящему уникальное предложение — «Лада 4x4 2121» (Нива) 1977 года выпуска, выставленная на продажу в Новосибирске. Этот внедорожник — не просто старый автомобиль, а один из первых пятисот экземпляров, сошедших с конвейера Волжского автозавода. Для коллекционеров и ценителей советской техники такая находка бесценна, ведь эта машина отражает эпоху зарождения отечественного сегмента комфортабельных внедорожников.
Особого внимания заслуживает тот факт, что автомобиль прошел комплексную реставрацию с максимальным вниманием к деталям. Восстановлены не только основные узлы и агрегаты, но и те мельчайшие элементы, которые отличали машины первого года выпуска. Подобный подход встречается крайне редко: обычно реставрация ограничивается внешним лоском, но здесь речь идет о полном возвращении к заводскому состоянию. Это обеспечивает не только сохранение истории модели, но и демонстрирует серьезный подход владельца к аутентичности.
«Лада 4x4 2121» (ВАЗ-2121) 1977 года оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 73 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Указанный пробег составляет всего 10 000 км, что для почти полувекового автомобиля выглядит невероятно. Нынешний владелец — третий по счету. Долгое время внедорожник находился в частной коллекции, что позволило сохранить его в идеальном состоянии. Красный цвет кузова и оригинальная комплектация дополнены лишь парой современных аксессуаров, не нарушающих общую аутентичность.
Сегодня такие экземпляры становятся не просто предметом гордости, но и выгодной инвестицией. Рынок ретроавтомобилей в России переживает подъем, и спрос на аутентичные, хорошо сохранившиеся или профессионально восстановленные машины неуклонно растет. Цена в 2 700 000 рублей может показаться высокой, но для коллекционеров и знатоков истории отечественного автопрома она вполне оправдана.
В то время как интерес к советским автомобилям не угасает у массового потребителя, появление на рынке такой «Нивы» — событие, способное привлечь внимание не только коллекционеров, но и всех, кто интересуется историей и развитием отечественного автопрома. Подобные предложения встречаются редко, ведь каждый такой автомобиль становится частью живой истории: его можно не только увидеть, но и самому ощутить его за рулем.
Похожие материалы Лада
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
19.02.2026, 08:55
Почему LADA 4x4 Vision так и не стала серийной: судьба амбициозного концепта
LADA 4x4 Vision в 2018 году обещала стать новым лицом легендарной Нивы, объединив классические черты с современными технологиями. Почему проект не дошел до конвейера и что это значит для рынка сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:20
Самый необычный концепт на базе Lada Niva: как создавалась Лада Горби
В 1987 году Луиджи Колани представил концепт Лада Горби, объединивший черты багги и спорткара на базе Lada Niva. Этот проект вызвал резонанс в СССР и за его пределами, став символом смелых экспериментов в автодизайне.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
09.02.2026, 14:59
Lada 4х4 2022 года с уникальным тюнингом: почему цена вдвое выше рынка
В Алматы продают необычную Lada 4x4 2022 года с пробегом 23 000 км и множеством доработок, включая премиальную шумоизоляцию и эксклюзивный тюнинг. Цена почти вдвое превышает среднерыночную. Почему авто стоит так дорого и что в нем особенного — разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 13:45
Редкая Lada Niva 1987 года с минимальным пробегом выставлена на продажу
В Грозном продают уникальную Lada Niva 1987 года. Пробег - всего 9 тысяч километров. Машина сохранила заводскую комплектацию. Цена почти 1,9 миллиона рублей. Эксперты отмечают редкость такого состояния.Читать далее
-
26.01.2026, 07:42
Редкая Лада Нива Пикап 2000 года с уникальным тюнингом выставлена на продажу в Челябинске
В Челябинске продают необычную Ладу Ниву Пикап 2000 года. Автомобиль с пробегом 70 568 км и доработанным кузовом и салоном от Mazda. Его техническое состояние вызывает интерес. Это уникальное предложение на рынке.Читать далее
-
20.01.2026, 11:22
Lada Niva заняла третье место в Dakar Classic 2026 и удивила соперников
Российский внедорожник вновь оказался в центре внимания. Экипаж из Швейцарии на Lada Niva завершил марафон Dakar Classic 2026. Машина выдержала экстремальные испытания. Итог гонки удивил даже скептиков.Читать далее
-
14.01.2026, 11:08
Lada Niva: легендарный внедорожник с историей и характером ищет нового владельца
Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
19.02.2026, 08:55
Почему LADA 4x4 Vision так и не стала серийной: судьба амбициозного концепта
LADA 4x4 Vision в 2018 году обещала стать новым лицом легендарной Нивы, объединив классические черты с современными технологиями. Почему проект не дошел до конвейера и что это значит для рынка сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:20
Самый необычный концепт на базе Lada Niva: как создавалась Лада Горби
В 1987 году Луиджи Колани представил концепт Лада Горби, объединивший черты багги и спорткара на базе Lada Niva. Этот проект вызвал резонанс в СССР и за его пределами, став символом смелых экспериментов в автодизайне.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
09.02.2026, 14:59
Lada 4х4 2022 года с уникальным тюнингом: почему цена вдвое выше рынка
В Алматы продают необычную Lada 4x4 2022 года с пробегом 23 000 км и множеством доработок, включая премиальную шумоизоляцию и эксклюзивный тюнинг. Цена почти вдвое превышает среднерыночную. Почему авто стоит так дорого и что в нем особенного — разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 13:45
Редкая Lada Niva 1987 года с минимальным пробегом выставлена на продажу
В Грозном продают уникальную Lada Niva 1987 года. Пробег - всего 9 тысяч километров. Машина сохранила заводскую комплектацию. Цена почти 1,9 миллиона рублей. Эксперты отмечают редкость такого состояния.Читать далее
-
26.01.2026, 07:42
Редкая Лада Нива Пикап 2000 года с уникальным тюнингом выставлена на продажу в Челябинске
В Челябинске продают необычную Ладу Ниву Пикап 2000 года. Автомобиль с пробегом 70 568 км и доработанным кузовом и салоном от Mazda. Его техническое состояние вызывает интерес. Это уникальное предложение на рынке.Читать далее
-
20.01.2026, 11:22
Lada Niva заняла третье место в Dakar Classic 2026 и удивила соперников
Российский внедорожник вновь оказался в центре внимания. Экипаж из Швейцарии на Lada Niva завершил марафон Dakar Classic 2026. Машина выдержала экстремальные испытания. Итог гонки удивил даже скептиков.Читать далее
-
14.01.2026, 11:08
Lada Niva: легендарный внедорожник с историей и характером ищет нового владельца
Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.Читать далее