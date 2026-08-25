Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 09:08

Редкая Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве

Редкая Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве

В Москве начались торги за почти новую Ниву 1998 года
В Москве появилось необычное предложение: Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с пробегом всего 890 км ищет нового владельца. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко и могут заинтересовать не только поклонников марки, но и инвесторов. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние обещает удивить даже скептиков. Что скрывается за этим предложением и почему оно стало предметом обсуждения - разбираемся в деталях.

Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 09:08

Редкая Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве

В Москве начались торги за почти новую Ниву 1998 года

Редкая Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве фото: 110km.ru
В Москве появилось необычное предложение: Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с пробегом всего 890 км ищет нового владельца. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко и могут заинтересовать не только поклонников марки, но и инвесторов. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние обещает удивить даже скептиков. Что скрывается за этим предложением и почему оно стало предметом обсуждения - разбираемся в деталях.

Редкая Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве

В Москве появилось необычное предложение: Лада 4x4 2121 Нива 1998 года с пробегом всего 890 км ищет нового владельца. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко и могут заинтересовать не только поклонников марки, но и инвесторов. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние обещает удивить даже скептиков. Что скрывается за этим предложением и почему оно стало предметом обсуждения - разбираемся в деталях.

В столице выставлен на продажу уникальный экземпляр Лада 4x4 2121 Нива 1998 года выпуска, который сразу привлек внимание ценителей отечественного автопрома. Как выяснил 110km.ru, автомобиль отличается минимальным пробегом - всего 890 километров, что для почти тридцатилетней машины выглядит настоящей редкостью. Продавец указывает, что транспортное средство полностью сохранило оригинальное состояние, а любые вмешательства в конструкцию отсутствуют.

Стоимость автомобиля составляет 3 000 000 рублей, что заметно выше средней рыночной цены для подобных моделей. Однако продавец подчеркивает: речь идет о так называемой «капсуле времени», где каждая деталь осталась нетронутой с момента покупки. В числе особенностей - оригинальная автомагнитола Пионер 88, система мультилок и подкрылки, а также заводская антикоррозийная обработка и маркировка стекол, выполненные еще в 1998 году.

Технические характеристики стандартные: бензиновый двигатель объемом 1,7 литра мощностью 79 л.с., механическая коробка передач и полный привод. Автомобиль принадлежал всего двум владельцам. Продавец отмечает, что машина может заводиться с помощью кривого стартера, что добавляет ей аутентичности и подчеркивает сохранность оригинальных решений.

Интересно, что продавец обращается к потенциальным покупателям с просьбой не тратить время, если они представляют автосалоны или перекупщиков. Вопросы по цене готовы обсуждаться только при серьезном намерении приобрести автомобиль, а в качестве бонуса обещан запах нового авто, который, по словам владельца, сохранился до сих пор.

Лада 4x4 2121 Нива - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, выпускающаяся с конца 1970-х годов. За десятилетия производства автомобиль заслужил репутацию надежного внедорожника, способного справляться с суровыми условиями российских дорог. Модель неоднократно модернизировалась, но сохранила узнаваемый облик и простую конструкцию. Сегодня такие экземпляры с минимальным пробегом становятся объектом интереса коллекционеров и инвесторов, а их стоимость на рынке может значительно превышать цену новых автомобилей массового сегмента. Подобные предложения встречаются крайне редко, что объясняет повышенное внимание к ним со стороны ценителей и специалистов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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