Сняли с учета и продают почти новую бронированную Ниву 2003 года с дверями в стиле Rolls-Royce

3 февраля 2026, 08:43
Редкая Лада 4x4 Бронто с дверями для самоубийц выставлена на продажу
Редкая Лада 4x4 Бронто с дверями для самоубийц выставлена на продажу
Вышло объявление о продаже Лада 4x4 Бронто 2003 года с пробегом всего 18 701 км. Модель прошла серьезную модернизацию и частичное бронирование. Почему такие авто становятся все более востребованными — разбираемся.
На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются предложения, которые вызывают неподдельный интерес у поклонников отечественного автопрома. Как выяснил 110km.ru, в Каменске-Уральском выставлен на продажу внедорожник Лада 4x4 Бронто 2003 года выпуска, который может стать настоящей находкой для ценителей редких и доработанных машин. Причина проста: такие экземпляры не только сохраняют дух эпохи, но и демонстрируют, как можно превратить стандартную модель в нечто особенное.
Автомобиль выделяется не только своим возрастом, но и состоянием. Пробег — всего 18 701 км, что для 23-летней машины практически уникально. Владелец утверждает, что за машиной следили с особым вниманием: перебрана вся ходовая часть, заменены ключевые детали, а двигатель работает ровно, без рывков и посторонних звуков. Это редкость для автомобилей такого возраста, особенно если учесть, что, судя по ПТС, у машины было много владельцев.
Комплектация тоже заслуживает отдельного внимания. Под капотом — бензиновый мотор объемом 1,7 литра и мощностью 79 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач и системой полного привода 4WD. Цвет кузова — насыщенный красный, а салон получил ряд доработок: черный жесткий потолок, зеркала в стиле Гранта, простая аудиосистема и передние сидения от Toyota Crown. Кроме того, установлена диодная оптика и блокировка переднего моста с преднатягом 8 кг, что значительно повышает внедорожные возможности.
Но главная изюминка Нивы — доработанные двери. Чтобы облегчить доступ к сидениям второго ряда, классический трехдверный внедорожник обзавелся «суицидальными» распашными дверями в стиле Rolls-Royce. Это штатная заводская опция. Дело в том, что перед нами бронированный инкассаторский автомобиль, созданный на базе Нивы компанией «Лаура», получивший удлиненную колесную базу, дополнительную дверь с правого борта для быстрой посадки/высадки экипажа и усиленную защиту 2-го или 3-го класса по ГОСТ для скрытого бронирования.
Цена вопроса — 600 000 рублей. Для многих это может показаться завышенной стоимостью, однако на фоне растущего спроса на редкие и хорошо сохранившиеся внедорожники отечественного производства, подобные предложения быстро находят своих покупателей. Тем более, что продавец готов рассмотреть обмен и обсуждать цену, что открывает дополнительные возможности для торга.
В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, а спрос на уникальные экземпляры с историей только растет, такие предложения становятся особенно актуальными. Лада 4x4 Бронто 2003 года — это не просто транспорт, а часть автомобильной культуры, которую все чаще ищут коллекционеры и энтузиасты. Подобные машины редко задерживаются на рынке: их ценят за надежность, простоту обслуживания и возможность дальнейших доработок.
В итоге, появление на продаже такого внедорожника — сигнал для всех, кто ищет неординарные решения и готов инвестировать в автомобиль с характером. В ближайшие годы интерес к подобным моделям, скорее всего, только усилится, а их стоимость продолжит расти.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 08:51
Дизельный ГАЗ-3309: экономия топлива и неожиданные проблемы с электроникой Bosch
ГАЗ-3309 с дизельным мотором обещал экономию, но столкнулся с дорогим ремонтом электроники Bosch и быстрой коррозией кузова. Водитель рассказывает, как эти особенности влияют на эксплуатацию и расходы.Читать далее
-
03.02.2026, 08:27
Вышло исследование: как китайские автогиганты в России быстро захватывают рынок
Китайские автопроизводители в России действуют по уникальной схеме, которая позволяет им быстро занять долю рынка, но часто приводит к неожиданным проблемам для покупателей. Какие риски и выгоды скрывает этот подход — объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 08:14
Какие современные технологии в авто вызывают раздражение и могут быть опасны
Автомобили становятся все сложнее, но не все новшества радуют владельцев. Некоторые решения, призванные облегчить жизнь, на деле создают новые риски и неудобства. Разбираемся, что именно вызывает вопросы у водителей и почему это важно учитывать при выборе машины.Читать далее
-
03.02.2026, 08:11
Владельцы Zeekr 9X рискуют штрафами из-за массы: новые требования к правам
Часть владельцев Zeekr 9X в России оказались в ловушке из-за массы автомобиля. Теперь им грозят крупные штрафы и обязательное переобучение. Какие проблемы ждут новых обладателей и почему это важно именно сейчас - объясняют эксперты.Читать далее
-
03.02.2026, 08:06
Где обслуживать электромобиль Атом и сколько это будет стоить владельцу
Российский электромобиль Атом выходит на рынок с необычными условиями обслуживания и рекордной гарантией. Разработчики раскрыли детали, которые могут изменить представление о сервисе современных авто. В чем главные отличия от привычных машин с ДВС - разбираемся.Читать далее
-
03.02.2026, 08:03
Водителя ГАЗ-24 арестовали и лишили прав из-за заводского механизма крепления номера
В Казахстане водитель ГАЗ-24 получил сутки ареста и на год лишился прав из-за заводского механизма крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства. Чем это грозит другим владельцам ретроавто — разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 07:54
Рынок такси под угрозой: новые правила могут вытеснить водителей в тень
Новые требования к локализации такси способны не только не поддержать отечественный автопром, но и спровоцировать массовый уход водителей в тень. Что грозит рынку и как это скажется на пассажирах — объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 06:31
В Москве на продажу выставлен полноприводный автодом JMC Fushun RV-4X4 2025 с дизелем и АКПП
В Москве выставлен на продажу JMC Fushun RV-4X4 2025 года - современный автодом с дизельным мотором, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется продуманной эргономикой, автономностью и широким набором опций для путешествий.Читать далее
-
03.02.2026, 06:19
УАЗ-3741: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы легендарной «буханки»
Владелец УАЗ-3741 делится личным опытом использования автомобиля для дачи и путешествий. Он отмечает уникальные внедорожные качества и простоту ремонта, но сталкивается с серьезными недостатками в качестве сборки и высоким расходом топлива. В условиях ограниченного выбора на рынке этот автомобиль по-прежнему остается востребованным.Читать далее
-
03.02.2026, 06:08
Honda CR-V Hybrid против Omoda C7: разница в цене 2 млн и неожиданные нюансы выбора
Два кроссовера - Honda CR-V Hybrid и Omoda C7 - оказались по разные стороны ценовой пропасти. Мы разобрались, чем оправдана разница в стоимости, как ведут себя машины в реальных условиях и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
