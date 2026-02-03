Сняли с учета и продают почти новую бронированную Ниву 2003 года с дверями в стиле Rolls-Royce

Редкая Лада 4x4 Бронто с дверями для самоубийц выставлена на продажу

Вышло объявление о продаже Лада 4x4 Бронто 2003 года с пробегом всего 18 701 км. Модель прошла серьезную модернизацию и частичное бронирование. Почему такие авто становятся все более востребованными — разбираемся.

Вышло объявление о продаже Лада 4x4 Бронто 2003 года с пробегом всего 18 701 км. Модель прошла серьезную модернизацию и частичное бронирование. Почему такие авто становятся все более востребованными — разбираемся.

На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются предложения, которые вызывают неподдельный интерес у поклонников отечественного автопрома. Как выяснил 110km.ru, в Каменске-Уральском выставлен на продажу внедорожник Лада 4x4 Бронто 2003 года выпуска, который может стать настоящей находкой для ценителей редких и доработанных машин. Причина проста: такие экземпляры не только сохраняют дух эпохи, но и демонстрируют, как можно превратить стандартную модель в нечто особенное.

Автомобиль выделяется не только своим возрастом, но и состоянием. Пробег — всего 18 701 км, что для 23-летней машины практически уникально. Владелец утверждает, что за машиной следили с особым вниманием: перебрана вся ходовая часть, заменены ключевые детали, а двигатель работает ровно, без рывков и посторонних звуков. Это редкость для автомобилей такого возраста, особенно если учесть, что, судя по ПТС, у машины было много владельцев.

Комплектация тоже заслуживает отдельного внимания. Под капотом — бензиновый мотор объемом 1,7 литра и мощностью 79 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач и системой полного привода 4WD. Цвет кузова — насыщенный красный, а салон получил ряд доработок: черный жесткий потолок, зеркала в стиле Гранта, простая аудиосистема и передние сидения от Toyota Crown. Кроме того, установлена диодная оптика и блокировка переднего моста с преднатягом 8 кг, что значительно повышает внедорожные возможности.

Но главная изюминка Нивы — доработанные двери. Чтобы облегчить доступ к сидениям второго ряда, классический трехдверный внедорожник обзавелся «суицидальными» распашными дверями в стиле Rolls-Royce. Это штатная заводская опция. Дело в том, что перед нами бронированный инкассаторский автомобиль, созданный на базе Нивы компанией «Лаура», получивший удлиненную колесную базу, дополнительную дверь с правого борта для быстрой посадки/высадки экипажа и усиленную защиту 2-го или 3-го класса по ГОСТ для скрытого бронирования.

Фото: drom.ru

Цена вопроса — 600 000 рублей. Для многих это может показаться завышенной стоимостью, однако на фоне растущего спроса на редкие и хорошо сохранившиеся внедорожники отечественного производства, подобные предложения быстро находят своих покупателей. Тем более, что продавец готов рассмотреть обмен и обсуждать цену, что открывает дополнительные возможности для торга.

В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, а спрос на уникальные экземпляры с историей только растет, такие предложения становятся особенно актуальными. Лада 4x4 Бронто 2003 года — это не просто транспорт, а часть автомобильной культуры, которую все чаще ищут коллекционеры и энтузиасты. Подобные машины редко задерживаются на рынке: их ценят за надежность, простоту обслуживания и возможность дальнейших доработок.

В итоге, появление на продаже такого внедорожника — сигнал для всех, кто ищет неординарные решения и готов инвестировать в автомобиль с характером. В ближайшие годы интерес к подобным моделям, скорее всего, только усилится, а их стоимость продолжит расти.