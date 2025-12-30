Внедорожник Lada Niva 4x4 с небольшим пробегом и уникальной комплектацией — что скрывает этот экземпляр

Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии

В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.

На рынке подержанных автомобилей Бельгии портал 110km.ru обнаружил интересный экземпляр — Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выпуска. Этот внедорожник, несмотря на возраст, сохранил отличное техническое состояние и может заинтересовать как поклонников марки, так и тех, кто ищет надежный автомобиль для сложных условий.

Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,7 литра, развивающим 83 лошадиные силы. Экологический класс — Евро 6. Привод — полный, что делает его идеально подходящим для бездорожья и зимних дорог. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая, что традиционно ценится среди любителей классических внедорожников.

Пробег составляет всего 54 607 километров, что с учетом возраста можно считать небольшим показателем. В ноябре 2025 года автомобиль прошел полное техническое обслуживание. За все время эксплуатации у машины было только два владельца, в никогда салоне не курили, что положительно сказывается на состоянии интерьера.

фото: AutoScout

В комплектацию входят тонированные стекла, мультимедийная система с Bluetooth и радио, а также современные системы безопасности: ABS, гидроусилитель руля, иммобилайзер, светодиодные дневные ходовые огни и фары. Для комфорта в холодное время года предусмотрен зимний пакет. В комплекте также идут летние шины на литых дисках.

Кузов окрашен в черный металлик, а салон отделан серой алькантарой, что придает автомобилю современный и стильный вид. Несмотря на утилитарный характер, этот внедорожник выглядит свежим и ухоженным.

фото: AutoScout

Автомобиль продается через автосалон. Продавец отмечает, что машина не требует вложений и полностью готова к эксплуатации. Стоимость Lada Niva 4x4 URBAN составляет 14 950 евро или порядка 1,4 млн рублей. Для европейского рынка это предложение выглядит необычно, ведь такие автомобили редко встречаются в продаже за пределами России и стран СНГ. Тем не менее, спрос на подобные модели среди ценителей классических внедорожников остается стабильным. Утилитарный характер машины, полный привод и высокий клиренс позволяют уверенно чувствовать себя на любых дорогах.