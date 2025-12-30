Внедорожник Lada Niva 4x4 с небольшим пробегом и уникальной комплектацией — что скрывает этот экземпляр

30 декабря 2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.
На рынке подержанных автомобилей Бельгии портал 110km.ru обнаружил интересный экземпляр — Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выпуска. Этот внедорожник, несмотря на возраст, сохранил отличное техническое состояние и может заинтересовать как поклонников марки, так и тех, кто ищет надежный автомобиль для сложных условий.
Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,7 литра, развивающим 83 лошадиные силы. Экологический класс — Евро 6. Привод — полный, что делает его идеально подходящим для бездорожья и зимних дорог. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая, что традиционно ценится среди любителей классических внедорожников.
Пробег составляет всего 54 607 километров, что с учетом возраста можно считать небольшим показателем. В ноябре 2025 года автомобиль прошел полное техническое обслуживание. За все время эксплуатации у машины было только два владельца, в никогда салоне не курили, что положительно сказывается на состоянии интерьера.
В комплектацию входят тонированные стекла, мультимедийная система с Bluetooth и радио, а также современные системы безопасности: ABS, гидроусилитель руля, иммобилайзер, светодиодные дневные ходовые огни и фары. Для комфорта в холодное время года предусмотрен зимний пакет. В комплекте также идут летние шины на литых дисках.
Кузов окрашен в черный металлик, а салон отделан серой алькантарой, что придает автомобилю современный и стильный вид. Несмотря на утилитарный характер, этот внедорожник выглядит свежим и ухоженным.
Автомобиль продается через автосалон. Продавец отмечает, что машина не требует вложений и полностью готова к эксплуатации. Стоимость Lada Niva 4x4 URBAN составляет 14 950 евро или порядка 1,4 млн рублей. Для европейского рынка это предложение выглядит необычно, ведь такие автомобили редко встречаются в продаже за пределами России и стран СНГ. Тем не менее, спрос на подобные модели среди ценителей классических внедорожников остается стабильным. Утилитарный характер машины, полный привод и высокий клиренс позволяют уверенно чувствовать себя на любых дорогах.
Похожие материалы Лада
-
26.12.2025, 05:49
Для тайги и бездорожья: Чем Niva Raptor отличается от обычной «Нивы»
Классическая Нива или готовый к приключениям Raptor? Сравниваем две версии легендарного российского внедорожника Lada Niva и выясняем, кому нужна каждая из них и в чем их отличия.Читать далее
-
25.12.2025, 05:28
Редкая Lada Niva с автографами создателей продается в России за рекордную сумму
В Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и украшен автографами создателей. Цена в разы превышает стоимость новой модели. Почему этот внедорожник так ценится - узнаете в материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:48
Московский Политех отмечает 160 лет: как ВУЗ изменил автопром России
Московский Политех отметил юбилей. ВУЗ собрал гостей и партнеров и рассказал, как инженеры Политеха влияют на отечественный автопром. Что скрывают стены старейшего университета?Читать далее
-
20.11.2025, 09:18
В России продают 27-летнюю Lada Niva с мизерным пробегом за 3 млн рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это Lada Niva 1998 года выпуска. Машина почти не имеет пробега. Она сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Что в ней такого особенного?Читать далее
-
18.11.2025, 05:10
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Что общего у трёх «Нив», собранных еще в прошлом тысячелетии? Цена. В ноябре 2025 года на вторичном рынке можно найти экземпляры за 2,5, 3 и даже 7 миллионов рублей. Один из них - музейный артефакт, другой - капсула времени, третий - настоящий трофи-внедорожник.Читать далее
-
13.10.2025, 05:11
В Москве продают почти новую «Ниву» по цене китайского кроссовера
В Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года, которая выглядит и пахнет как новая. Пробег — меньше тысячи километров, цена — как у современного китайского кроссовера. Что скрывается за этим предложением: переплата или уникальная инвестиция в автомобильную историю?Читать далее
-
23.09.2025, 05:47
Единственную в мире «Ниву» с портальными мостами от вездехода Volvo продают в Петербурге
В Санкт-Петербурге выставили на продажу уникальный внедорожник — рестайлинговую Lada 4x4 2019 года выпуска, которая пережила основательный тюнинг и стала настоящим монстром бездорожья. Все доработки обошлись владельцу в 7,5 млн рублей и это в ценах 2021 года. Сейчас же он готов расстаться с автомобилем за гораздо более скромную сумму.Читать далее
-
27.08.2025, 05:31
В Германии продают Lada Niva для заядлых охотников
В немецком Шёнкирхене продается уникальная Lada Niva 2010 года, специально подготовленная для охотников и любителей собак. Всего за 5500 евро новый владелец получит проверенный временем внедорожник с основательно переделанным багажным отделением. Читать далее
-
12.06.2025, 06:22
20-летнюю Ниву продают в Швейцарии почти за миллион
Легендарный советский внедорожник Lada Niva имеет своих преданных поклонников как среди отечественных автолюбителей, так и за рубежом. В Швейцарии на популярном автомобильном портале выставлена на продажу полностью восстановленная Niva 4x4 2004 года выпуска. За 20-летний внедорожник продавец просит почти миллион рублей.Читать далее
-
04.06.2025, 12:16
Советскую «Ниву» впервые выставят на элитном аукционе в Пеббл-Бич
На аукционе Gooding & Company, проходящем в рамках ежегодного престижного конкурса элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии, впервые появится необычный участник – советская Lada Niva 1980-х годов. Обычно это мероприятие собирает редкие и сверхдорогие автомобили. Читать далее
