Редкий пикап Нива выставлен на продажу и сразу привлек внимание

Редкая Лада Нива Пикап 2000 года с уникальным тюнингом выставлена на продажу в Челябинске

В Челябинске продают необычную Ладу Ниву Пикап 2000 года. Автомобиль с пробегом 70 568 км и доработанным кузовом и салоном от Mazda. Его техническое состояние вызывает интерес. Это уникальное предложение на рынке.

В Челябинске продают необычную Ладу Ниву Пикап 2000 года. Автомобиль с пробегом 70 568 км и доработанным кузовом и салоном от Mazda. Его техническое состояние вызывает интерес. Это уникальное предложение на рынке.

В Челябинске на продажу выставлен необычный экземпляр — Лада Нива Пикап 2000 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим возрастом, но и рядом доработок, которые отличают его от стандартных версий.

Под капотом сохранился бензиновый двигатель объемом 1,7 литра, выдающий 80 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая пятиступенчатая коробка передач, а полный привод 4WD обеспечивает уверенное поведение на любом покрытии. Пробег автомобиля составляет 70 568 километров, что для машины такого возраста выглядит весьма достойно.

Кузов окрашен в белый цвет, а дно полностью переварено — толщина металла теперь составляет 2 миллиметра. Пороги остались целыми, что редкость для подобных моделей. Владелец отмечает, что раздаточная коробка прошла ревизию, а подрамник установлен заново, благодаря чему исчезли вибрации, часто встречающиеся на старых «Нивах».

Среди технических особенностей стоит выделить замену крестовин, исправность троса ручника и тормозных цилиндров. В каждом цилиндре двигателя компрессия держится на уровне 13 очков, что говорит о хорошем состоянии мотора. Из вложений потребуется только замена рулевой трапеции — остальное, по словам продавца, не вызывает нареканий.

Особое внимание заслуживает салон: вместо стандартного интерьера здесь установлены сиденья и элементы от Mazda Demio. Это решение не только добавляет комфорта, но и делает автомобиль уникальным среди других «Нив» на рынке.

Фото: drom.ru

Система охлаждения также подверглась обновлению: заменены патрубки, установлен новый термостат, а радиаторы — как основной, так и отопителя — полностью новые, вместе с краном. Новая резина завершает список недавних обновлений, что позволяет владельцу уверенно заявлять — машина готова к эксплуатации без дополнительных вложений.

По данным продавца, автомобиль сменил двух владельцев, некоторое время находился в собственности юридического лица. Вопросы по ограничениям и возможному розыску уточняются, что не редкость для автомобилей с историей.

Лада Нива Пикап 2000 года да еще в таком состоянии — редкость. Цена в 380 000 рублей выглядит оправданной, учитывая объем доработок и текущее техническое состояние. Для ценителей отечественного автопрома и любителей необычных решений этот вариант может стать настоящей находкой.