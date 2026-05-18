Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 07:42

Редкая Lada Nova из Голландии: уникальная комплектация и история возвращения

Как советский ВАЗ-2105 оказался в Нидерландах и сохранился почти без изменений — уникальный российский проект

Lada Nova, экспортная версия ВАЗ-2105, удивляет не только редкой комплектацией, но и историей сохранности. Автомобиль, проданный в Голландии в 1988 году, спустя десятилетия вернулся в Россию и был восстановлен до заводского состояния. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей - в нашем материале.

История Lada Nova — это не просто рассказ о редком автомобиле, а пример того, как советская техника может удивлять даже спустя время. В 2017 году энтузиаст из России решил построить спортивный автомобиль на базе классической «пятерки», но случайная находка в Смоленске изменила его планы. Обычный на первый взгляд ВАЗ-2105 оказался экспортной маркой Lada Nova, проданной в Голландии в 1988 году и возвращённой в Россию только в 1996-м.

Главная ценность этого экземпляра — его уникальная комплектация. В отличие от стандартных советских машин, Lada Nova получила катализатор выхлопной системы, немецкие зеркала Hagus, спойлер Pfeba, английский руль Mountney, преднатяжители ремней безопасности, радиоантенну в правом багажнике, дополнительные стоп-сигналы, дилерские наклейки и литые диски. Даже маркировка на стёклах выполнена на голландском языке, что подтверждает экспортное происхождение.

В салоне — велюровая отделка с мягкими дверными картами, под капотом — карбюраторный двигатель объёмом 1,5 литра и 4-ступенчатая коробка передач. Из необычных для СССР вариантов — чехословацкая оптика и щётки на фарах. За почти 40 лет автомобиль сохранил оригинальную краску, что встречается редко даже среди коллекционных экземпляров.

Владелец поставил перед собой задачу вернуть машине заводской вид конца 80-х, сохранив максимальное количество оригинальных деталей. Для этого пришлось искать дилерские запчасти по всей Европе и России, а также организовать доставку в Голландию ради номерных рамок именно этого образца. В салоне сохранились детали эпохи — от кассетного плеера до пачки голландских сигарет 80-х, найденной под задним диваном.

Сегодня Lada Nova в такой комплектации — настоящая редкость не только для России, но и для Европы. Она уже получила призы на тематических выставках и фестивалях, а её история показывает, что ценными могут быть и экспортные версии советских машин. По данным исследований, подобные экземпляры становятся всё более востребованными среди коллекционеров, поскольку они отражают не только технические особенности эпохи, но и культурные связи. Важно отметить, что экспортные Lada отличались не только оснащением, но и уровнем сборки, что и позволяет сохранять их аутентичность.

