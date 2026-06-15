Мощную Приору из Дагестана продают за 2,7 млн рублей

15 июня 2026, 08:47
Редкая Lada Priora Evo 2016 с уникальным тюнингом выставлена на продажу в Батайске
Редкая Lada Priora Evo 2016 с уникальным тюнингом выставлена на продажу в Батайске
В Батайске на продажу выставили необычную Lada Priora 2016 года с пробегом 100 000 км и серьезными доработками. Цена вызывает вопросы, а история машины и ее особенности могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, что скрывается за этим предложением и почему такие авто становятся все популярнее на вторичном рынке. Мало кто знает, какие нюансы стоит учесть при покупке подобных экземпляров.
В последние годы на российском рынке все чаще появляются предложения о продаже автомобилей с глубоким индивидуальным тюнингом. Один из таких случаев - Lada Priora Evo 2016 года, выставленная на продажу в Батайске. Этот автомобиль сразу привлекает внимание не только своим внешним видом, но и историей создания, что особенно важно для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а уникальный проект.
Главная особенность этой Priora - серьезные доработки, выполненные в Республике Дагестан. По словам продавца, мотор и подвеска собраны на комплектующих от Lancer Evolution, а в салоне установлены спортивные ковши, черный потолок и приборная панель от Subaru или Mitsubishi. Для двигателя предусмотрено несколько программ, позволяющих менять мощность в зависимости от предпочтений владельца. Такой подход к тюнингу встречается нечасто и может заинтересовать как поклонников нестандартных решений, так и тех, кто ищет автомобиль с характером.
Автомобиль продается за 2 700 000 рублей, что заметно выше средней стоимости подобных моделей на рынке. При этом пробег составляет 100 000 км, а за время эксплуатации у машины сменилось три владельца. Важно отметить, что нынешний собственник не участвовал в тюнинге, но готов предоставить контакты человека, который занимался всеми доработками. Это может быть полезно для будущего покупателя, если возникнут вопросы по обслуживанию или дальнейшему развитию проекта.
Среди дополнительных плюсов - подробный фотоотчет, а характеристики полностью совпадают с данными ПТС. В истории автомобиля отмечены две регистрации и две записи о пробеге, что позволяет предположить прозрачность сделки. Однако, как и в случае с любым тюнингованным авто, важно внимательно изучить техническое состояние и юридическую чистоту перед покупкой.
Для справки: Lada Priora первого поколения после рестайлинга остается востребованной на вторичном рынке благодаря простоте конструкции и доступности запчастей. Однако стоимость тюнингованных экземпляров может значительно отличаться от стандартных версий. Как показывает практика, такие машины часто выбирают энтузиасты, готовые вкладываться в дальнейшие доработки или ценящие индивидуальность. Важно помнить, что при покупке подобных авто стоит учитывать не только внешний вид и мощность, но и возможные сложности с обслуживанием и регистрацией изменений в ГИБДД.
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