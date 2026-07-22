В США сняли с хранения и продают уникальный ВАЗ-2105 с автоматом: прошло 40 лет, а он как новый

Редкая Lada Signet с автоматом продается в США по цене новой Granta

В США на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, который когда-то был доработан специально для канадского рынка. Модель сохранила оригинальную окраску и минимальный пробег, а цена сопоставима с новой Lada Granta. Что это значит для коллекционеров и почему интерес к таким авто растет - объясняют специалисты.

В США на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, который когда-то был доработан специально для канадского рынка. Модель сохранила оригинальную окраску и минимальный пробег, а цена сопоставима с новой Lada Granta. Что это значит для коллекционеров и почему интерес к таким авто растет - объясняют специалисты.

Появление на американском рынке редкой версии ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач - событие, которое может заинтересовать не только коллекционеров, но и всех, кто следит за судьбой советских автомобилей за рубежом. Для российских автолюбителей это еще один повод задуматься о том, как меняется восприятие отечественных моделей на мировом рынке и почему такие машины становятся объектом инвестиций.

В объявлении речь идет о седане Lada Signet, который был создан для экспорта в Канаду и сейчас продается в штате Вашингтон. По информации «Российской Газеты», автомобиль подвергся ряду изменений уже на территории США, чтобы соответствовать местным стандартам. Среди доработок - оригинальные элементы светотехники: оранжевые габаритные огни и боковые повторители поворотов на крыльях. Однако главным отличием стала замена стандартной механической коробки на 3-ступенчатый автомат General Motors 3L30 (H180), что для ВАЗ-2105 крайне необычно.

Машина 1985 года выпуска сохранила заводскую окраску и комплект документов, а пробег составляет всего 55 тысяч километров. За этот экземпляр просят 14 тысяч долларов, что примерно соответствует 1,1 миллиона рублей - цена, сравнимая с новой Lada Granta. Такой подход к формированию стоимости говорит о растущем интересе к редким модификациям советских автомобилей, особенно если они имеют экспортную историю и уникальные технические решения.

Интересно, что под брендом Lada Signet в Канаде продавались не только ВАЗ-2105, но и другие модели классического семейства: ВАЗ-2107 (как Lada Signet GL) и ВАЗ-2104 (Lada Signet Wagon). Поставки начались в 1982 году, когда канадский импортер Ladacanada inc., а позднее Dennis Signet Motor, начал официальные продажи. Перед поступлением к клиентам дилеры часто самостоятельно дорабатывали автомобили: устанавливали каталитические нейтрализаторы, усиливали отопление для северных регионов, меняли обивку салона и улучшали шумоизоляцию. Вместо эмблемы АвтоВАЗа на решетке радиатора устанавливали значок с литерой S - символом Signet.

Подобные лоты появляются на рынке нечасто, и их стоимость может расти по мере того, как интерес к советской автомобильной классике укрепляется за рубежом. Для сравнения, на российском рынке также встречаются уникальные предложения: например, недавно в Челябинске продавался редкий внедорожник Derways Cowboy, который вызвал немалый интерес среди коллекционеров и энтузиастов отечественного автопрома - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных лотах российского автопрома.

Судя по имеющимся данным, экспортные версии ВАЗов, особенно с редкими модификациями, становятся все более востребованными среди зарубежных коллекционеров. Это связано не только с ностальгией по советской эпохе, но и с желанием приобрести автомобиль с уникальной историей и техническими особенностями. Важно отметить, что такие машины часто требуют особого подхода к обслуживанию и поиску запчастей, однако для многих энтузиастов это лишь добавляет ценности и азарта. В итоге, появление подобных предложений на рынке может указывать на формирование нового тренда - советские автомобили с необычными доработками начинают восприниматься как выгодные объекты для инвестиций и коллекционирования.