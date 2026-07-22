В США сняли с хранения и продают уникальный ВАЗ-2105 с автоматом: прошло 40 лет, а он как новый

22 июля 2026, 17:54
Редкая Lada Signet с автоматом продается в США по цене новой Granta
Редкая Lada Signet с автоматом продается в США по цене новой Granta
В США на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, который когда-то был доработан специально для канадского рынка. Модель сохранила оригинальную окраску и минимальный пробег, а цена сопоставима с новой Lada Granta. Что это значит для коллекционеров и почему интерес к таким авто растет - объясняют специалисты.
Появление на американском рынке редкой версии ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач - событие, которое может заинтересовать не только коллекционеров, но и всех, кто следит за судьбой советских автомобилей за рубежом. Для российских автолюбителей это еще один повод задуматься о том, как меняется восприятие отечественных моделей на мировом рынке и почему такие машины становятся объектом инвестиций.
В объявлении речь идет о седане Lada Signet, который был создан для экспорта в Канаду и сейчас продается в штате Вашингтон. По информации «Российской Газеты», автомобиль подвергся ряду изменений уже на территории США, чтобы соответствовать местным стандартам. Среди доработок - оригинальные элементы светотехники: оранжевые габаритные огни и боковые повторители поворотов на крыльях. Однако главным отличием стала замена стандартной механической коробки на 3-ступенчатый автомат General Motors 3L30 (H180), что для ВАЗ-2105 крайне необычно.
Машина 1985 года выпуска сохранила заводскую окраску и комплект документов, а пробег составляет всего 55 тысяч километров. За этот экземпляр просят 14 тысяч долларов, что примерно соответствует 1,1 миллиона рублей - цена, сравнимая с новой Lada Granta. Такой подход к формированию стоимости говорит о растущем интересе к редким модификациям советских автомобилей, особенно если они имеют экспортную историю и уникальные технические решения.
Интересно, что под брендом Lada Signet в Канаде продавались не только ВАЗ-2105, но и другие модели классического семейства: ВАЗ-2107 (как Lada Signet GL) и ВАЗ-2104 (Lada Signet Wagon). Поставки начались в 1982 году, когда канадский импортер Ladacanada inc., а позднее Dennis Signet Motor, начал официальные продажи. Перед поступлением к клиентам дилеры часто самостоятельно дорабатывали автомобили: устанавливали каталитические нейтрализаторы, усиливали отопление для северных регионов, меняли обивку салона и улучшали шумоизоляцию. Вместо эмблемы АвтоВАЗа на решетке радиатора устанавливали значок с литерой S - символом Signet.
Подобные лоты появляются на рынке нечасто, и их стоимость может расти по мере того, как интерес к советской автомобильной классике укрепляется за рубежом. Для сравнения, на российском рынке также встречаются уникальные предложения: например, недавно в Челябинске продавался редкий внедорожник Derways Cowboy, который вызвал немалый интерес среди коллекционеров и энтузиастов отечественного автопрома - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных лотах российского автопрома.
Судя по имеющимся данным, экспортные версии ВАЗов, особенно с редкими модификациями, становятся все более востребованными среди зарубежных коллекционеров. Это связано не только с ностальгией по советской эпохе, но и с желанием приобрести автомобиль с уникальной историей и техническими особенностями. Важно отметить, что такие машины часто требуют особого подхода к обслуживанию и поиску запчастей, однако для многих энтузиастов это лишь добавляет ценности и азарта. В итоге, появление подобных предложений на рынке может указывать на формирование нового тренда - советские автомобили с необычными доработками начинают восприниматься как выгодные объекты для инвестиций и коллекционирования.
Похожие материалы Лада
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
-
18.05.2026, 07:42
Редкая Lada Nova из Голландии: уникальная комплектация и история возвращения
Lada Nova, экспортная версия ВАЗ-2105, удивляет не только редкой комплектацией, но и историей сохранности. Автомобиль, проданный в Голландии в 1988 году, спустя десятилетия вернулся в Россию и был восстановлен до заводского состояния. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 20:09
Самые долгоживущие автомобили: какие модели не сходили с конвейера десятилетиями
Рейтинг автомобилей с самым продолжительным сроком производства удивил даже экспертов: в списке оказались не только мировые легенды, но и российские модели. Почему именно эти машины выпускались десятилетиями и что это говорит о развитии автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.03.2026, 04:16
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 до сих пор вызывают споры среди автолюбителей. Почему эти машины не теряют актуальности, какие нюансы конструкции и оснащения могут повлиять на выбор, и что важно знать перед покупкой - разберем ключевые различия и их влияние на повседневную эксплуатацию.Читать далее
-
26.02.2026, 16:02
В Подольске продают ВАЗ-2105 2007 года без пробега - цена как у новой Lada Iskra
Неожиданное объявление удивило автолюбителей: в Подольске выставили на продажу ВАЗ-2105, который почти 20 лет простоял без движения. Почему за него просят сумму, сравнимую с ценой нового авто, и что скрывается за этим предложением - разбираемся.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
04.12.2025, 14:31
В Германии продают советскую «пятерку» ВАЗ с мощностью спорткара за 50 000 евро
В Европе продают редкий советский автомобиль. Это гоночная Lada с огромной мощностью. Машина почти не имеет пробега. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности об этом уникальном экземпляре.Читать далее
-
05.11.2025, 09:00
В Москве на продажу выставили почти новый ВАЗ-2105
В столице выставлена на продажу «пятерка» 1991 года с пробегом всего 23 тысячи километров. Машина хранилась в гараже, выезжала лишь по праздникам и выглядит почти, как новая. Что скрывает эта «капсула времени» и почему она заинтересует коллекционеров?Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
-
18.05.2026, 07:42
Редкая Lada Nova из Голландии: уникальная комплектация и история возвращения
Lada Nova, экспортная версия ВАЗ-2105, удивляет не только редкой комплектацией, но и историей сохранности. Автомобиль, проданный в Голландии в 1988 году, спустя десятилетия вернулся в Россию и был восстановлен до заводского состояния. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 20:09
Самые долгоживущие автомобили: какие модели не сходили с конвейера десятилетиями
Рейтинг автомобилей с самым продолжительным сроком производства удивил даже экспертов: в списке оказались не только мировые легенды, но и российские модели. Почему именно эти машины выпускались десятилетиями и что это говорит о развитии автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.03.2026, 04:16
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 до сих пор вызывают споры среди автолюбителей. Почему эти машины не теряют актуальности, какие нюансы конструкции и оснащения могут повлиять на выбор, и что важно знать перед покупкой - разберем ключевые различия и их влияние на повседневную эксплуатацию.Читать далее
-
26.02.2026, 16:02
В Подольске продают ВАЗ-2105 2007 года без пробега - цена как у новой Lada Iskra
Неожиданное объявление удивило автолюбителей: в Подольске выставили на продажу ВАЗ-2105, который почти 20 лет простоял без движения. Почему за него просят сумму, сравнимую с ценой нового авто, и что скрывается за этим предложением - разбираемся.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
04.12.2025, 14:31
В Германии продают советскую «пятерку» ВАЗ с мощностью спорткара за 50 000 евро
В Европе продают редкий советский автомобиль. Это гоночная Lada с огромной мощностью. Машина почти не имеет пробега. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности об этом уникальном экземпляре.Читать далее
-
05.11.2025, 09:00
В Москве на продажу выставили почти новый ВАЗ-2105
В столице выставлена на продажу «пятерка» 1991 года с пробегом всего 23 тысячи километров. Машина хранилась в гараже, выезжала лишь по праздникам и выглядит почти, как новая. Что скрывает эта «капсула времени» и почему она заинтересует коллекционеров?Читать далее