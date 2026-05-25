Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 12:59

Шанс для коллекционеров: на рынке всплыл уникальный Lada X‑Cross 5 - всего 170 машин выпустили в России

На российском рынке появился шанс приобрести Lada X-Cross 5 из лимитированной партии - всего 170 экземпляров. Модель не попала в салоны, а сразу ушла в корпоративный парк. Почему этот кроссовер так ценится, сколько стоит и что скрывает его происхождение - разбираемся, чем он отличается от других и почему интерес к нему только растет.

Появление на продаже Lada X-Cross 5 - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. Причина проста: речь идет о крайне редкой модели, выпущенной ограниченным тиражом всего в 170 штук. Для коллекционеров и поклонников необычных автомобилей это настоящий шанс заполучить уникальный экземпляр, который не встречается на дорогах каждый день.

Как сообщает Российская Газета, Lada X-Cross 5 - это не просто очередной кроссовер, а результат сотрудничества с китайским автопромом. По сути, автомобиль представляет собой адаптированную для российского рынка версию FAW Bestune T77, но с доработками и фирменными особенностями. Производство стартовало в 2023 году на заводе в Санкт-Петербурге, однако тестовая партия не поступила в дилерские центры, а была распределена между корпоративными клиентами АвтоВАЗа.

Технически Lada X-Cross 5 - это компактный SUV длиной 4525 мм и колесной базой 2700 мм. Машина оснащена передним приводом, 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой набор характеристик делает модель привлекательной для тех, кто ищет баланс между динамикой и практичностью. Внешне автомобиль отличается современным дизайном, а в салоне - продуманной эргономикой и достойным уровнем оснащения.

Интересно, что несмотря на ограниченность партии, один из экземпляров оказался на открытом рынке. Владелец оценивает уникальную Lada X-Cross 5 в 1 790 000 рублей. Для сравнения: большинство новых кроссоверов в этом сегменте стоят дороже, а столь редкая модель может со временем только вырасти в цене. Неудивительно, что автомобиль уже привлек внимание коллекционеров и энтузиастов, которые ценят не только технические характеристики, но и статус эксклюзивности.

Стоит отметить, что подобные истории с ограниченными сериями становятся все более частыми на российском рынке. Например, недавно обсуждалась ситуация с запуском Kia K3 из Узбекистана, где также были свои нюансы с комплектациями и доступностью - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях для покупателей Kia K3. Такие примеры показывают, что интерес к необычным и редким автомобилям в России только растет.

Если рассматривать Lada X-Cross 5 в контексте рынка, становится ясно: модель может стать не только предметом коллекционирования, но и выгодной инвестицией. Ограниченный тираж, отсутствие массовых продаж и узнаваемый дизайн делают этот кроссовер заметным явлением. По имеющимся данным, подобные автомобили редко появляются в свободной продаже, а их стоимость со временем может увеличиваться. Для тех, кто ищет нечто особенное, этот вариант выглядит как редкая возможность выделиться на дороге и вложить средства в действительно уникальный автомобиль.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

