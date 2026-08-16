Новая жизнь легенды: Mazda Miata в стиле Ferrari 250 GTO появилась на аукционе

Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США

На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении на аукционе необычной Mazda MX-5 Miata RF, выполненной в стиле Ferrari 250 GTO, может стать настоящим открытием. В условиях, когда оригинальные ретро-спорткары недоступны для большинства, подобные проекты дают шанс прикоснуться к легендам без астрономических затрат. Это не просто очередная реплика, а тщательно продуманная и технологически сложная работа, способная вдохновить энтузиастов и в России.

Как сообщает «Российская газета», мастерская Modern Custom Classics из Северной Алабамы реализовала смелую идею: специалисты превратили современную Mazda MX-5 Miata RF 2017 года в автомобиль, внешне напоминающий культовый Ferrari 250 GTO. Для этого из углепластика вручную изготовили новые крылья, двери, боковые панели и крышку багажника. Внешний облик дополнили стилизованные колёсные диски, боковые воздухозаборники и характерные задние фонари. В результате получился автомобиль, который сразу приковывает внимание и вызывает интерес даже у тех, кто далёк от мира кастомных машин.

Техническая часть осталась практически без изменений: под капотом установлен стандартный 2,0-литровый атмосферный мотор Mazda, работает шестиступенчатая механика и задний привод. Однако мастера не ограничились только внешними доработками — они модернизировали выхлопную систему и установили спортивный выхлоп, что добавило автомобилю характерного звучания. При этом все штатные системы безопасности и комфорта были сохранены: подушки безопасности, ABS, ESP, климат-контроль, навигация и камера заднего вида остались на своих местах. Даже складная жёсткая крыша полностью функционирует, что редко встречается в подобных проектах.

Организаторы аукциона подчёркивают, что создатели не пытаются выдать машину за оригинальный Ferrari 250 GTO, стоимость которого на рынке может исчисляться миллионами долларов. Вместо этого они предложили доступную альтернативу для тех, кто хочет выделяться на дороге и получать удовольствие от вождения каждый день. Такой подход становится всё более популярным: по данным зарубежных аналитиков, спрос на уникальные кастомные автомобили на базе массовых моделей растёт, особенно среди коллекционеров и энтузиастов, ценящих индивидуальность и практичность.

Ferrari 250 GTO — одна из самых дорогих и желанных моделей в истории, выпущенная ограниченным тиражом в 1960-х годах. Оригинальные экземпляры практически недоступны для покупки, а их стоимость на аукционах достигает 50 миллионов долларов. Проекты вроде Mazda MX-5 Miata RF в стиле 250 GTO становятся своеобразным компромиссом между мечтой и реальностью. Они позволяют получить узнаваемый облик легенды, не жертвуя современным комфортом и безопасностью. Судя по интересу к таким лотам, можно ожидать, что в ближайшие годы подобных самоделок станет ещё больше, а их качество и уровень исполнения будут только расти.

Интересно, что подобные проекты реализуются не только в США, но и в других странах. Например, в Китае недавно дебютировал трёхдверный внедорожник с ретро-дизайном, который также вызвал большой интерес у публики. Подробнее об этом можно узнать в материале об новаторских необычных автомобилях с ретро-стилистикой .