Новая жизнь легенды: Mazda Miata в стиле Ferrari 250 GTO появилась на аукционе

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 августа 2026, 07:52

Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США

Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США

Новая жизнь легенды: Mazda Miata в стиле Ferrari 250 GTO появилась на аукционе

Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США

На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении на аукционе необычной Mazda MX-5 Miata RF, выполненной в стиле Ferrari 250 GTO, может стать настоящим открытием. В условиях, когда оригинальные ретро-спорткары недоступны для большинства, подобные проекты дают шанс прикоснуться к легендам без астрономических затрат. Это не просто очередная реплика, а тщательно продуманная и технологически сложная работа, способная вдохновить энтузиастов и в России.

Как сообщает «Российская газета», мастерская Modern Custom Classics из Северной Алабамы реализовала смелую идею: специалисты превратили современную Mazda MX-5 Miata RF 2017 года в автомобиль, внешне напоминающий культовый Ferrari 250 GTO. Для этого из углепластика вручную изготовили новые крылья, двери, боковые панели и крышку багажника. Внешний облик дополнили стилизованные колёсные диски, боковые воздухозаборники и характерные задние фонари. В результате получился автомобиль, который сразу приковывает внимание и вызывает интерес даже у тех, кто далёк от мира кастомных машин.

Техническая часть осталась практически без изменений: под капотом установлен стандартный 2,0-литровый атмосферный мотор Mazda, работает шестиступенчатая механика и задний привод. Однако мастера не ограничились только внешними доработками — они модернизировали выхлопную систему и установили спортивный выхлоп, что добавило автомобилю характерного звучания. При этом все штатные системы безопасности и комфорта были сохранены: подушки безопасности, ABS, ESP, климат-контроль, навигация и камера заднего вида остались на своих местах. Даже складная жёсткая крыша полностью функционирует, что редко встречается в подобных проектах.

Организаторы аукциона подчёркивают, что создатели не пытаются выдать машину за оригинальный Ferrari 250 GTO, стоимость которого на рынке может исчисляться миллионами долларов. Вместо этого они предложили доступную альтернативу для тех, кто хочет выделяться на дороге и получать удовольствие от вождения каждый день. Такой подход становится всё более популярным: по данным зарубежных аналитиков, спрос на уникальные кастомные автомобили на базе массовых моделей растёт, особенно среди коллекционеров и энтузиастов, ценящих индивидуальность и практичность.

Ferrari 250 GTO — одна из самых дорогих и желанных моделей в истории, выпущенная ограниченным тиражом в 1960-х годах. Оригинальные экземпляры практически недоступны для покупки, а их стоимость на аукционах достигает 50 миллионов долларов. Проекты вроде Mazda MX-5 Miata RF в стиле 250 GTO становятся своеобразным компромиссом между мечтой и реальностью. Они позволяют получить узнаваемый облик легенды, не жертвуя современным комфортом и безопасностью. Судя по интересу к таким лотам, можно ожидать, что в ближайшие годы подобных самоделок станет ещё больше, а их качество и уровень исполнения будут только расти.

Интересно, что подобные проекты реализуются не только в США, но и в других странах. Например, в Китае недавно дебютировал трёхдверный внедорожник с ретро-дизайном, который также вызвал большой интерес у публики. Подробнее об этом можно узнать в материале об новаторских необычных автомобилях с ретро-стилистикой .

Упомянутые модели: Mazda MX-5, Ferrari 250 GTO
Упомянутые марки: Mazda, Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда, Феррари

Похожие материалы Мазда, Феррари

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Архангельск Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться