Легендарный Buick GSX Stage 1 возвращается к жизни — что скрывал под капотом этот маслкар

21 декабря 2025, 18:26
Редкая находка: Buick GSX Stage 1 1970 года спасли после десятилетий забвения
Редкая находка: Buick GSX Stage 1 1970 года спасли после десятилетий забвения
В 1985 году журнал Car Review опроверг миф о непобедимости 426 Hemi. Buick GSX Stage 1 1970 года оказался быстрее на дрэге. Эта история до сих пор вызывает споры среди поклонников маслкаров. Недавно уникальный экземпляр нашли спустя десятилетия простоя. Что же обнаружили под капотом - интрига сохраняется.
Почти сорок один год назад, в марте 1985 года, автомобильный мир потрясла публикация в журнале Car Review. Тогдашний материал буквально перевернул представления о расстановке сил среди американских маслкаров. В центре внимания оказались два культовых двигателя: знаменитый 426 Hemi от Chrysler и 455 V8 Stage 1 от Buick, выпущенный в 1970 году. До этого момента считалось, что Hemi не имеет равных на дрэг-рейсинге, но результаты сравнительных заездов оказались неожиданными.
В том тесте на прямой сошлись Plymouth GTX с Hemi и Buick GS 455 Stage 1. Оба автомобиля были тщательно подготовлены, а за рулем находились опытные пилоты. Итог оказался сенсационным: Buick дважды подряд уверенно обошел соперника, разрушив миф о безоговорочном превосходстве Hemi. Эта история до сих пор обсуждается среди поклонников классических американских автомобилей, а сам Buick GSX Stage 1 стал настоящей легендой.
Спустя десятилетия после тех событий, судьба одного из таких редких экземпляров сложилась драматично. Уникальный Buick GSX Stage 1 долгие годы провел в заброшенном гараже, покрытый слоем пыли и забытый даже самими владельцами. Машина простояла без движения почти сорок лет, и только недавно ее удалось обнаружить и спасти от окончательного исчезновения.
Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты: массивный кузов, характерные полосы и фирменные элементы отделки. Однако под капотом энтузиастов ждало разочарование - двигатель оказался в плачевном состоянии. За годы простоя мотор подвергся коррозии, многие детали требовали полной замены или реставрации. Несмотря на это, специалисты уверены: восстановить легенду возможно, хотя процесс будет долгим и затратным.
Buick GSX Stage 1 1970 года - не просто редкий маслкар, а символ целой эпохи. Его возвращение к жизни стало настоящим событием для коллекционеров и поклонников американской классики. История этого автомобиля напоминает: даже спустя десятилетия забытые легенды могут получить второй шанс и вновь удивить мир своими возможностями.
Похожие материалы Бьюик, Крайслер
-
25.12.2025, 10:24
Cadillac Escalade IQ удивил ярким бордовым цветом и необычными дисками Forgiato
Cadillac Escalade IQ получил эффектный бордовый окрас и диски Forgiato. Электрокроссовер выделяется на дороге и не похож на привычные версии. Мощность, запас хода и необычный дизайн делают его заметным среди конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 08:58
Продажи подержанных люксовых авто в России: Bentley и Rolls-Royce в лидерах
В ноябре 2025 года вторичный рынок люксовых авто в России снова удивил. Продажи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Bentley и Rolls-Royce оказались в центре внимания. Какие еще бренды вошли в топ - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:46
INOS Travel Trailer - редкий дом на колесах, который называют лучшим выбором для путешествий
INOS - не просто очередной прицеп для путешествий. Его называют одним из самых совершенных домов на колесах. Производитель из Северного Уэльса создал нечто особенное. Чем же он так выделяется среди конкурентов? Узнайте подробности о редком и дорогом INOS.Читать далее
-
25.12.2025, 05:34
Rezvani готовит к премьере новый Tank 2026 - все подробности держатся в секрете
Компания Rezvani интригует автолюбителей новым Tank 2026 года. Деталей почти нет, но ожидание растет. Производитель публикует загадочные снимки и обещает раскрыть все только в январе. Что скрывает этот внедорожник - узнаем совсем скоро.Читать далее
-
25.12.2025, 05:28
Редкая Lada Niva с автографами создателей продается в России за рекордную сумму
В Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и украшен автографами создателей. Цена в разы превышает стоимость новой модели. Почему этот внедорожник так ценится - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 04:59
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года для России и мира
В 2025 году аналитики определили самых надежных автопроизводителей и модели. Результаты удивили даже опытных водителей. В списке есть как привычные марки, так и неожиданные новички. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:52
Редкий Plymouth Satellite 1969 года с повреждениями ищет нового владельца для реставрации
В США выставлен на продажу редкий Plymouth Satellite 1969 года с поврежденной передней частью. Несмотря на аварию, автомобиль на ходу и сохранил оригинальный V8. В салоне нет следов износа, а кузов требует ремонта. Это шанс для коллекционеров и любителей классики.Читать далее
-
24.12.2025, 19:40
Ford Mustang Shelby Super Snake с пробегом менее 700 миль оказался после потопа
На аукционе появился уникальный Ford Mustang Shelby Super Snake 2024 года. Автомобиль почти не ездил, но его история не так проста. Внешне идеален, но есть нюанс, который может отпугнуть многих. Подробности о судьбе этого маслкара - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:23
В США купили Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года за 96 500 долларов на аукционе
В декабре 2025 года на аукционе был продан Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года с пробегом 46 000 миль (74 000 км). Автомобиль отличает черный кузов и кожаный салон Luxor Beige с черными вставками. Цена сделки удивила многих. Продавец честно сообщил о ремонте передней части. Почему эта покупка стала выгодной - подробности в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 17:13
Возрождение легенды: Lotus Esprit возвращается в виде Encor Series 1 с V8 битурбо
Полвека назад Lotus Esprit стал символом британских спорткаров. Сегодня культовая модель возвращается в новом облике. Ограниченная серия сочетает классику и современные технологии. Узнайте, как изменился легендарный автомобиль. Вдохновляющая история для поклонников авто.Читать далее
Похожие материалы Бьюик, Крайслер
-
25.12.2025, 10:24
Cadillac Escalade IQ удивил ярким бордовым цветом и необычными дисками Forgiato
Cadillac Escalade IQ получил эффектный бордовый окрас и диски Forgiato. Электрокроссовер выделяется на дороге и не похож на привычные версии. Мощность, запас хода и необычный дизайн делают его заметным среди конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 08:58
Продажи подержанных люксовых авто в России: Bentley и Rolls-Royce в лидерах
В ноябре 2025 года вторичный рынок люксовых авто в России снова удивил. Продажи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Bentley и Rolls-Royce оказались в центре внимания. Какие еще бренды вошли в топ - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 05:46
INOS Travel Trailer - редкий дом на колесах, который называют лучшим выбором для путешествий
INOS - не просто очередной прицеп для путешествий. Его называют одним из самых совершенных домов на колесах. Производитель из Северного Уэльса создал нечто особенное. Чем же он так выделяется среди конкурентов? Узнайте подробности о редком и дорогом INOS.Читать далее
-
25.12.2025, 05:34
Rezvani готовит к премьере новый Tank 2026 - все подробности держатся в секрете
Компания Rezvani интригует автолюбителей новым Tank 2026 года. Деталей почти нет, но ожидание растет. Производитель публикует загадочные снимки и обещает раскрыть все только в январе. Что скрывает этот внедорожник - узнаем совсем скоро.Читать далее
-
25.12.2025, 05:28
Редкая Lada Niva с автографами создателей продается в России за рекордную сумму
В Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и украшен автографами создателей. Цена в разы превышает стоимость новой модели. Почему этот внедорожник так ценится - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 04:59
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года для России и мира
В 2025 году аналитики определили самых надежных автопроизводителей и модели. Результаты удивили даже опытных водителей. В списке есть как привычные марки, так и неожиданные новички. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:52
Редкий Plymouth Satellite 1969 года с повреждениями ищет нового владельца для реставрации
В США выставлен на продажу редкий Plymouth Satellite 1969 года с поврежденной передней частью. Несмотря на аварию, автомобиль на ходу и сохранил оригинальный V8. В салоне нет следов износа, а кузов требует ремонта. Это шанс для коллекционеров и любителей классики.Читать далее
-
24.12.2025, 19:40
Ford Mustang Shelby Super Snake с пробегом менее 700 миль оказался после потопа
На аукционе появился уникальный Ford Mustang Shelby Super Snake 2024 года. Автомобиль почти не ездил, но его история не так проста. Внешне идеален, но есть нюанс, который может отпугнуть многих. Подробности о судьбе этого маслкара - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:23
В США купили Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года за 96 500 долларов на аукционе
В декабре 2025 года на аукционе был продан Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года с пробегом 46 000 миль (74 000 км). Автомобиль отличает черный кузов и кожаный салон Luxor Beige с черными вставками. Цена сделки удивила многих. Продавец честно сообщил о ремонте передней части. Почему эта покупка стала выгодной - подробности в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 17:13
Возрождение легенды: Lotus Esprit возвращается в виде Encor Series 1 с V8 битурбо
Полвека назад Lotus Esprit стал символом британских спорткаров. Сегодня культовая модель возвращается в новом облике. Ограниченная серия сочетает классику и современные технологии. Узнайте, как изменился легендарный автомобиль. Вдохновляющая история для поклонников авто.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве