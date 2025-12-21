Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 декабря 2025, 18:26

Редкая находка: Buick GSX Stage 1 1970 года спасли после десятилетий забвения

Легендарный Buick GSX Stage 1 возвращается к жизни — что скрывал под капотом этот маслкар

В 1985 году журнал Car Review опроверг миф о непобедимости 426 Hemi. Buick GSX Stage 1 1970 года оказался быстрее на дрэге. Эта история до сих пор вызывает споры среди поклонников маслкаров. Недавно уникальный экземпляр нашли спустя десятилетия простоя. Что же обнаружили под капотом - интрига сохраняется.

Почти сорок один год назад, в марте 1985 года, автомобильный мир потрясла публикация в журнале Car Review. Тогдашний материал буквально перевернул представления о расстановке сил среди американских маслкаров. В центре внимания оказались два культовых двигателя: знаменитый 426 Hemi от Chrysler и 455 V8 Stage 1 от Buick, выпущенный в 1970 году. До этого момента считалось, что Hemi не имеет равных на дрэг-рейсинге, но результаты сравнительных заездов оказались неожиданными.

В том тесте на прямой сошлись Plymouth GTX с Hemi и Buick GS 455 Stage 1. Оба автомобиля были тщательно подготовлены, а за рулем находились опытные пилоты. Итог оказался сенсационным: Buick дважды подряд уверенно обошел соперника, разрушив миф о безоговорочном превосходстве Hemi. Эта история до сих пор обсуждается среди поклонников классических американских автомобилей, а сам Buick GSX Stage 1 стал настоящей легендой.

Спустя десятилетия после тех событий, судьба одного из таких редких экземпляров сложилась драматично. Уникальный Buick GSX Stage 1 долгие годы провел в заброшенном гараже, покрытый слоем пыли и забытый даже самими владельцами. Машина простояла без движения почти сорок лет, и только недавно ее удалось обнаружить и спасти от окончательного исчезновения.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты: массивный кузов, характерные полосы и фирменные элементы отделки. Однако под капотом энтузиастов ждало разочарование - двигатель оказался в плачевном состоянии. За годы простоя мотор подвергся коррозии, многие детали требовали полной замены или реставрации. Несмотря на это, специалисты уверены: восстановить легенду возможно, хотя процесс будет долгим и затратным.

Buick GSX Stage 1 1970 года - не просто редкий маслкар, а символ целой эпохи. Его возвращение к жизни стало настоящим событием для коллекционеров и поклонников американской классики. История этого автомобиля напоминает: даже спустя десятилетия забытые легенды могут получить второй шанс и вновь удивить мир своими возможностями.

Упомянутые марки: Buick, Chrysler
