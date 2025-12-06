Один из последних DeSoto Fireflite сохранился и ждет реставрации – шанс для коллекционеров

6 декабря 2025, 18:57
Редкая находка: DeSoto Fireflite 1960 года ищет нового владельца
В Лос-Анджелесе обнаружен уникальный DeSoto Fireflite 1960 года. Машина сохранила оригинальный мотор и детали. Автомобиль на ходу, но требует серьезного восстановления. Цена вопроса – 10 тысяч долларов. Сколько таких машин осталось – загадка.
В автомобильной истории США марка DeSoto занимает особое место. Основанная в 1928 году в составе корпорации Chrysler, она быстро стала символом стиля и технических инноваций. Однако к началу 60-х годов DeSoto уступила место более популярным брендам, и в 1961 году производство было окончательно свернуто. За все время существования компания выпустила более двух миллионов автомобилей, но сегодня встретить DeSoto на дорогах – большая редкость.
Один из последних представителей этой марки, DeSoto Fireflite 1960 года выпуска, недавно был найден в Лос-Анджелесе. Машина долгие годы провела в Нью-Мексико. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил оригинальный двигатель V8 объемом 5,9 литра и автоматическую коробку передач TorqueFlite. Мотор выдает 295 лошадиных сил, что по меркам того времени весьма значительный показатель.
Внешний вид Fireflite выдает свою непростую судьбу. Кузов перекрасили, и сейчас он выглядит довольно уставшим: вместо родного оранжевого цвета Adobe Rust Iridescent автомобиль покрыт выцветшей фиолетовой краской. В моторном отсеке еще можно разглядеть следы оригинального цвета, а на дверных проемах видны пятна ярко-синей эмали. В салоне сохранилась большая часть заводских деталей, но передние сиденья были заменены на более дорогие поворотные кресла от Chrysler, которые явно выступают из общего стиля.
Состояние интерьера оставляет желать лучшего: ковровое покрытие частично отсутствует, руль потрескался, а обивка сидений сильно изношена. Тем не менее, все хромированные элементы и декоративные молдинги на месте, кузов не пострадал от сквозной ржавчины – что большая редкость для автомобилей такого возраста.
В 1960 году было выпущено всего 26 081 экземпляров DeSoto, включая линейку Adventurer. На долю Fireflite пришлось 14 484 машин, из которых двухдверных хардтопов, как этот, было собрано лишь 3 494. Сегодня на ходу осталось меньше сотни таких автомобилей. Это делает найденный экземпляр настоящей жемчужиной для коллекционеров и любителей канадских американских машин.
Владелец оценивает автомобиль в 10 тысяч долларов. Для сравнения: полностью восстановленные экземпляры Fireflite на аукционах обычно продаются за 21–22 тысячи долларов, а в 2014 году один из лучших экземпляров ушел за 44 тысячи долларов. Стоит ли вкладывать в реставрацию этой находки – вопрос открытый. Но шанс стать обладателем одного из последних DeSoto, сохранивших оригинальные агрегаты и детали, выпадает редко.
