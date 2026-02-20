В США обнаружили Plymouth Cuda 1971 года в заводском цвете GY3 и с редчайшим кассетным диктофоном

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 18:23

В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.

Редкие автомобили, сохранившиеся в первозданном виде, всегда вызывают особый интерес у коллекционеров и поклонников классики. Но когда речь идет о Plymouth Cuda 1971 года с уникальной заводской комплектацией, внимание к такой находке увеличивается в разы. Этот экземпляр, простоявший в гараже с конца 1970-х, не только сохранил редкий цвет кузова, но и удивил экспертов необычной опцией, которую практически невозможно встретить даже на выставках.

Автомобиль был снят с эксплуатации еще в 1978 году, когда его элементы салона - сиденья и дверные панели - были аккуратно демонтированы и убраны на склад. С тех пор машина не выезжала на дороги, а ее кузов постепенно покрывался ржавчиной. Несмотря на это, оригинальная краска GY3 Curious Yellow, известная среди энтузиастов как одна из самых консервативных и ярких расцветок Mopar, сохранилась. В 1971 году этот цвет предлагался только один сезон, и сегодня такие экземпляры можно пересчитать по пальцам.

Под капотом у «Cuda» установлен V8 объемом 5,6 литра, созданный собственными силами компании. Такие двигатели в то время считались компромиссом между мощностью и экономичностью. Хотя этот мотор был самым скромным в линейке, именно его чаще всего выбирали покупатели, ценившие сбалансированные характеристики.

В 1971 году было выпущено чуть более 16 тысяч Barracuda, но только 5675 из них получили спортивную версию «Cuda». А с этим двигателем и автоматической коробкой TorqueFlite было собрано всего 2008 машин. Однако в цвете GY3 таких автомобилей сохранилось еще меньше.

Особое внимание привлекает не только редкая окраска, но и комплектация салона. В машине установлены кожаные сиденья и деревянные вставки на дверях, которые благодаря правильному хранению практически не пострадали от времени. Но настоящей сенсацией стала опция, которую можно назвать технологическим прорывом для своего времени, — встроенный кассетный диктофон с микрофоном, размещенный под приборной панелью.

В начале 1970-х такая опция стоила почти 300 долларов — по нынешним меркам это около 2500 долларов. Для большинства покупателей это было слишком дорого, поэтому сегодня найти рабочий экземпляр с такой системой — большая удача.

Диктофон, обозначенный на заводской табличке как опция R36, позволял водителю или пассажиру записывать голосовые заметки прямо во время поездки. Для 1971 года это было настоящим чудом, и неудивительно, что такие устройства практически не сохранились до наших дней. В данном автомобиле система осталась на месте, что делает его особенно ценным для коллекционеров.

Что касается технического состояния: оригинальный двигатель был утрачен еще до того, как автомобиль отправился в последнее путешествие. Однако все остальные агрегаты и детали соответствуют заводским номерам. Уже найден подходящий по эпохе мотор, который будет установлен в ходе реставрации. Владелец не спешит приступать к восстановлению, ожидая покупателей, готовых инвестировать в проект значительные средства.

Стоимость реставрации такого автомобиля может превышать 100 тысяч долларов, и хотя такие суммы обычно ассоциируются с еще более редкими версиями Cuda с мотором Hemi, интерес к этой находке не ослабевает. Эксперты отмечают, что сочетание редкого окраса, уникальных опций и отличной сохранности салона делает этот экземпляр жемчужиной среди настоящих американских маслкаров.

Упомянутые марки: Plymouth
