Волга из 90-х сохранилась в идеальном состоянии – сколько просят за уникальный экземпляр

Редкая находка: в Ингушетии продают почти новую ГАЗ-31029 с минимальным пробегом

В Ингушетии выставили на продажу уникальную ГАЗ-31029. Автомобиль простоял под навесом более 20 лет. Пробег составляет всего 3700 км. Состояние машины близко к музейному. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности – в нашем материале.

В одном из регионов Северного Кавказа на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр отечественного автопрома. Речь идет о седане ГАЗ-31029, который был выпущен еще в 1995 году, но за все это время практически не эксплуатировался. По информации «Российской газеты», автомобиль сохранился в состоянии, близком к новому, и может заинтересовать не только поклонников марки, но и коллекционеров.

Владелец машины утверждает, что за два десятилетия с момента выпуска «Волга» проехала всего 3700 километров. Такой пробег для автомобиля этого возраста – настоящая редкость. Все эти годы седан находился под навесом, а также был приподнят на домкратах, что позволило избежать типичных для старых машин проблем с коррозией и выцветанием лакокрасочного покрытия.

Кузов и днище автомобиля не имеют следов ржавчины, а заводская краска сохранила свой первоначальный блеск. Подвеска и другие элементы также выглядят так, будто только что сошли с конвейера. Внутри салон полностью оригинальный, без следов износа, что еще раз подчеркивает бережное отношение к машине на протяжении всех лет хранения.

Под капотом у этой «Волги» установлен хорошо знакомый многим двигатель ЗМЗ объемом 2,4 литра, развивающий 90 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач. Такой силовой агрегат считался одним из самых надежных в линейке ГАЗ, а простота конструкции позволяла легко обслуживать автомобиль даже в условиях гаража.

Продавец оценивает свою «капсулу времени» в 1,1 миллиона рублей. Для сравнения, на рынке можно встретить множество ГАЗ-31029, но подавляющее большинство из них давно утратили былой лоск и требуют серьезных вложений. Здесь же речь идет о практически новом автомобиле, который может стать настоящим украшением любой коллекции или музея.

Стоит напомнить, что на базе ГАЗ-31029 в свое время был создан экспериментальный проект ГАЗ-НАМИ «Волга-Престиж». Однако именно такие оригинальные экземпляры, сохранившиеся в первозданном виде, сегодня вызывают наибольший интерес у ценителей отечественной классики.