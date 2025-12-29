Волга из 90-х сохранилась в идеальном состоянии – сколько просят за уникальный экземпляр

29 декабря 2025, 07:50
Редкая находка: в Ингушетии продают почти новую ГАЗ-31029 с минимальным пробегом
В Ингушетии выставили на продажу уникальную ГАЗ-31029. Автомобиль простоял под навесом более 20 лет. Пробег составляет всего 3700 км. Состояние машины близко к музейному. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности – в нашем материале.
В одном из регионов Северного Кавказа на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр отечественного автопрома. Речь идет о седане ГАЗ-31029, который был выпущен еще в 1995 году, но за все это время практически не эксплуатировался. По информации «Российской газеты», автомобиль сохранился в состоянии, близком к новому, и может заинтересовать не только поклонников марки, но и коллекционеров.
Владелец машины утверждает, что за два десятилетия с момента выпуска «Волга» проехала всего 3700 километров. Такой пробег для автомобиля этого возраста – настоящая редкость. Все эти годы седан находился под навесом, а также был приподнят на домкратах, что позволило избежать типичных для старых машин проблем с коррозией и выцветанием лакокрасочного покрытия.
Кузов и днище автомобиля не имеют следов ржавчины, а заводская краска сохранила свой первоначальный блеск. Подвеска и другие элементы также выглядят так, будто только что сошли с конвейера. Внутри салон полностью оригинальный, без следов износа, что еще раз подчеркивает бережное отношение к машине на протяжении всех лет хранения.
Под капотом у этой «Волги» установлен хорошо знакомый многим двигатель ЗМЗ объемом 2,4 литра, развивающий 90 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач. Такой силовой агрегат считался одним из самых надежных в линейке ГАЗ, а простота конструкции позволяла легко обслуживать автомобиль даже в условиях гаража.
Продавец оценивает свою «капсулу времени» в 1,1 миллиона рублей. Для сравнения, на рынке можно встретить множество ГАЗ-31029, но подавляющее большинство из них давно утратили былой лоск и требуют серьезных вложений. Здесь же речь идет о практически новом автомобиле, который может стать настоящим украшением любой коллекции или музея.
Стоит напомнить, что на базе ГАЗ-31029 в свое время был создан экспериментальный проект ГАЗ-НАМИ «Волга-Престиж». Однако именно такие оригинальные экземпляры, сохранившиеся в первозданном виде, сегодня вызывают наибольший интерес у ценителей отечественной классики.
Похожие материалы GAZ
-
24.10.2025, 08:05
В России нашли новую «Волгу» ГАЗ-31029 почти без пробега спустя три десятилетия
На юге страны обнаружили уникальный автомобиль. Он простоял в гараже почти тридцать лет. Состояние машины просто идеальное. Пробег у седана совсем смешной. Владелец просит за него немалую сумму. Но готов немного уступить в цене.Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
29.12.2025, 09:10
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.Читать далее
