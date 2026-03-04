Не просто авто, а трофей: легендарная «Нива» с пробегом в 890 км выставлена на продажу

4 марта 2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.
На рынок подержанных автомобилей России вновь приплыла настоящая сенсация - в Москве выставили на продажу «Ниву» 1998 года выпуска, которая практически не ездила и сохранилась в идеальном состоянии. Для автолюбителей это не просто редкость, это настоящий шанс прикоснуться к прошлому отечественного автопрома. В условиях, когда спрос на уникальные экземпляры только растет, такие предложения становятся редкими.
Как сообщает «Российская Газета», за все годы хранения машина проехала всего 890 километров. По словам продавца, техническое состояние автомобиля безупречно: никаких посторонних вмешательств, все детали оригинальны, а салон и кузов сохранили заводской блеск. Среди дополнительного оборудования — магнитола Pioneer 88, деревянные подкрылки, а также антикоррозийная обработка и маркировка стекол, выполненные сразу после покупки в 1998 году.
Под капотом этой «капсулы времени» находится бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил, работающий в паре с классической 4-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод делает машину по-прежнему актуальной для российских дорог. Цена обсуждается только при личной встрече и проявлении серьезного интереса.
Подобные предложения встречаются крайне редко. Такие автомобили называют «капсулами времени» — они словно застыли в прошлом, не подвергаясь ремонту или доработкам. Для коллекционеров и ценителей отечественной классики это настоящий трофей, а для обычных водителей — возможность увидеть, каким был новый автомобиль конца 90-х годов.
Ранее на рынке уже появлялись похожие лоты, например, ВАЗ-2115 с пробегом всего 11 тысяч километров в Омске, но его стоимость была существенно ниже. Однако «Нива» с таким пробегом и в полностью оригинальном состоянии — особый случай, привлекающий внимание не только коллекционеров, но и тех, кто рассматривает такие машины как перспективное вложение средств.
Спрос на подобные автомобили продиктован не только ностальгией, но и желанием приобрести экземпляр, который может стать украшением коллекции или выгодным активом. В условиях постоянного роста цен на новые автомобили, классические модели становятся все более редкими, а их появление вызывает настоящий ажиотаж в автосообществах.
