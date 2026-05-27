В Саратовской области начались торги за турбодизельную «Ниву» из 1990-х

27 мая 2026, 12:21
Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей
На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.
Появление на продаже ВАЗ-21215 с заводским турбодизелем Peugeot XUD9SD - событие, которое нечасто встречается на российском рынке. Для автолюбителей это не просто еще одна «Нива», а настоящий раритет, способный заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет практичный внедорожник для охоты или рыбалки. Причина проста: такие машины выпускались ограниченными партиями и в основном предназначались для зарубежных покупателей, поэтому встретить их в России - большая редкость.
По информации «Российской Газеты», выставленный на продажу экземпляр находится в Саратовской области и оценивается владельцем в 350 тысяч рублей. Под капотом - турбодизель Peugeot XUD9SD, выдающий около 75 л.с. и 130-140 Нм крутящего момента. Этот мотор известен своей надежностью и экономичностью, что делает автомобиль привлекательным для тех, кто ценит простоту обслуживания и низкие эксплуатационные расходы. Пробег машины составляет 150 тысяч километров, а состояние кузова и агрегатов, по словам продавца, не вызывает нареканий.
Владелец отмечает, что автомобиль юридически чист, стоит на учете и полностью готов к эксплуатации. Он подчеркивает, что «Нива» отлично подойдет для выездов на природу или может стать достойным экспонатом в частной коллекции. Такие предложения появляются крайне редко, и спрос на них стабильно высокий среди знатоков. Для сравнения, недавно в Москве нашли практически новую «Ниву» 1998 года выпуска с пробегом всего 890 км - за нее просят уже 3 миллиона рублей, что наглядно показывает, как ценятся уникальные версии отечественных внедорожников.
Интерес к подобным автомобилям объясняется не только их редкостью, но и особенностями конструкции. Турбодизель Peugeot XUD9SD устанавливался на «Ниву» в 1990-х годах на дочернем предприятии «Лада-Экспорт». Эти машины отличались улучшенной тягой на низких оборотах и меньшим расходом топлива по сравнению с бензиновыми версиями. В то же время, обслуживание дизельных моторов требует определенных знаний, а запчасти могут быть не всегда доступны в регионах. Тем не менее, для энтузиастов и коллекционеров такие нюансы не становятся препятствием.
Стоит отметить, что на вторичном рынке встречаются и другие редкие модификации отечественных внедорожников. Как показывает практика, при покупке подобных машин важно обращать внимание на юридическую чистоту и историю эксплуатации. Например, эксперты советуют тщательно проверять документы и техническое состояние, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Подробные рекомендации по проверке подержанных авто можно найти в материале о том, как отличить машину, собранную из нескольких частей.
В заключение стоит добавить несколько фактов: дизельные «Нивы» с моторами Peugeot официально не продавались в России массово, их выпуск был ограничен и ориентирован на экспорт. Сегодня такие автомобили считаются коллекционными, а их стоимость зависит от состояния и оригинальности комплектации. Для тех, кто ищет необычный внедорожник с историей, подобные предложения могут стать настоящей находкой. Однако перед покупкой важно учитывать особенности обслуживания и возможные сложности с поиском оригинальных деталей.
