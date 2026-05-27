В Саратовской области начались торги за турбодизельную «Ниву» из 1990-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 12:21

Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей

Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей

В Саратовской области начались торги за турбодизельную «Ниву» из 1990-х

Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей

На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.

На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.

Появление на продаже ВАЗ-21215 с заводским турбодизелем Peugeot XUD9SD - событие, которое нечасто встречается на российском рынке. Для автолюбителей это не просто еще одна «Нива», а настоящий раритет, способный заинтересовать как коллекционеров, так и тех, кто ищет практичный внедорожник для охоты или рыбалки. Причина проста: такие машины выпускались ограниченными партиями и в основном предназначались для зарубежных покупателей, поэтому встретить их в России - большая редкость.

По информации «Российской Газеты», выставленный на продажу экземпляр находится в Саратовской области и оценивается владельцем в 350 тысяч рублей. Под капотом - турбодизель Peugeot XUD9SD, выдающий около 75 л.с. и 130-140 Нм крутящего момента. Этот мотор известен своей надежностью и экономичностью, что делает автомобиль привлекательным для тех, кто ценит простоту обслуживания и низкие эксплуатационные расходы. Пробег машины составляет 150 тысяч километров, а состояние кузова и агрегатов, по словам продавца, не вызывает нареканий.

Владелец отмечает, что автомобиль юридически чист, стоит на учете и полностью готов к эксплуатации. Он подчеркивает, что «Нива» отлично подойдет для выездов на природу или может стать достойным экспонатом в частной коллекции. Такие предложения появляются крайне редко, и спрос на них стабильно высокий среди знатоков. Для сравнения, недавно в Москве нашли практически новую «Ниву» 1998 года выпуска с пробегом всего 890 км - за нее просят уже 3 миллиона рублей, что наглядно показывает, как ценятся уникальные версии отечественных внедорожников.

Интерес к подобным автомобилям объясняется не только их редкостью, но и особенностями конструкции. Турбодизель Peugeot XUD9SD устанавливался на «Ниву» в 1990-х годах на дочернем предприятии «Лада-Экспорт». Эти машины отличались улучшенной тягой на низких оборотах и меньшим расходом топлива по сравнению с бензиновыми версиями. В то же время, обслуживание дизельных моторов требует определенных знаний, а запчасти могут быть не всегда доступны в регионах. Тем не менее, для энтузиастов и коллекционеров такие нюансы не становятся препятствием.

Стоит отметить, что на вторичном рынке встречаются и другие редкие модификации отечественных внедорожников. Как показывает практика, при покупке подобных машин важно обращать внимание на юридическую чистоту и историю эксплуатации. Например, эксперты советуют тщательно проверять документы и техническое состояние, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Подробные рекомендации по проверке подержанных авто можно найти в материале о том, как отличить машину, собранную из нескольких частей.

В заключение стоит добавить несколько фактов: дизельные «Нивы» с моторами Peugeot официально не продавались в России массово, их выпуск был ограничен и ориентирован на экспорт. Сегодня такие автомобили считаются коллекционными, а их стоимость зависит от состояния и оригинальности комплектации. Для тех, кто ищет необычный внедорожник с историей, подобные предложения могут стать настоящей находкой. Однако перед покупкой важно учитывать особенности обслуживания и возможные сложности с поиском оригинальных деталей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тверь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться