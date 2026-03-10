Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 08:59

Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве

Сняли с хранения и продают почти новую машину — цена удивляет

В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.

Неожиданная новость для российских автолюбителей: на столичном рынке появилась практически новая «Ока» 2006 года выпуска, которая за 20 лет проехала всего 9 100 километров. Такие предложения встречаются крайне редко, ведь большинство подобных машин давно исчезли с дорог из-за коррозии и возраста. Для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома это настоящий шанс приобрести уникальный экземпляр, сохранившийся в первозданном виде.

Автомобиль, выставленный на продажу на площадке Дрома, все эти годы находился в теплом и сухом гараже, что позволило избежать даже намека на ржавчину. Владелец отмечает, что «Ока» эксплуатировалась только один летний сезон, а затем была тщательно обработана антикоррозийным составом. Именно поэтому состояние машины можно назвать идеальным - ни сколов, ни следов времени на кузове не обнаружено.

Под капотом у этой «Оки» установлен бензиновый двигатель объемом 0,7 литра мощностью 33 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач. Несмотря на скромные технические характеристики, автомобиль способен удивить своей живучестью и простотой обслуживания. В объявлении продавец подчеркивает, что цена в 550 000 рублей обусловлена уникальным состоянием машины: большинство аналогичных моделей давно сгнили, а найти сохранившийся экземпляр практически невозможно.

Интересно, что на рынке все чаще появляются предложения о продаже редких и малопробежных автомобилей из прошлого. Например, недавно в Подмосковье был выставлен на продажу ВАЗ-2106 с пробегом всего 13 тысяч километров с 1996 года. Эта тенденция говорит о растущем интересе к ретроавтомобилям и желании коллекционеров пополнить свои гаражи уникальными машинами. Подобные случаи становятся все более заметными на фоне общего дефицита новых автомобилей и повышения цен на вторичном рынке.

Стоит отметить, что спрос на необычные и хорошо сохранившиеся автомобили растет не только среди коллекционеров, но и среди обычных автолюбителей, которые ищут надежную и простую в обслуживании машину. Как показывает практика, такие предложения быстро находят своих покупателей, несмотря на высокую стоимость. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно российский рынок удивил новыми моделями GAC, что также вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как новые автомобили GAC меняют ситуацию на рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 1111 Ока
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
