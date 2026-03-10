Сняли с хранения и продают почти новую машину — цена удивляет

10 марта 2026, 08:59
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.
Неожиданная новость для российских автолюбителей: на столичном рынке появилась практически новая «Ока» 2006 года выпуска, которая за 20 лет проехала всего 9 100 километров. Такие предложения встречаются крайне редко, ведь большинство подобных машин давно исчезли с дорог из-за коррозии и возраста. Для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома это настоящий шанс приобрести уникальный экземпляр, сохранившийся в первозданном виде.
Автомобиль, выставленный на продажу на площадке Дрома, все эти годы находился в теплом и сухом гараже, что позволило избежать даже намека на ржавчину. Владелец отмечает, что «Ока» эксплуатировалась только один летний сезон, а затем была тщательно обработана антикоррозийным составом. Именно поэтому состояние машины можно назвать идеальным - ни сколов, ни следов времени на кузове не обнаружено.
Под капотом у этой «Оки» установлен бензиновый двигатель объемом 0,7 литра мощностью 33 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач. Несмотря на скромные технические характеристики, автомобиль способен удивить своей живучестью и простотой обслуживания. В объявлении продавец подчеркивает, что цена в 550 000 рублей обусловлена уникальным состоянием машины: большинство аналогичных моделей давно сгнили, а найти сохранившийся экземпляр практически невозможно.
Интересно, что на рынке все чаще появляются предложения о продаже редких и малопробежных автомобилей из прошлого. Например, недавно в Подмосковье был выставлен на продажу ВАЗ-2106 с пробегом всего 13 тысяч километров с 1996 года. Эта тенденция говорит о растущем интересе к ретроавтомобилям и желании коллекционеров пополнить свои гаражи уникальными машинами. Подобные случаи становятся все более заметными на фоне общего дефицита новых автомобилей и повышения цен на вторичном рынке.
Стоит отметить, что спрос на необычные и хорошо сохранившиеся автомобили растет не только среди коллекционеров, но и среди обычных автолюбителей, которые ищут надежную и простую в обслуживании машину. Как показывает практика, такие предложения быстро находят своих покупателей, несмотря на высокую стоимость. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно российский рынок удивил новыми моделями GAC, что также вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как новые автомобили GAC меняют ситуацию на рынке.
Похожие материалы Лада
-
05.01.2026, 22:22
Редкая «Ока» с минимальным пробегом выставлена на продажу в Иркутске за полмиллиона рублей
В Иркутске появилась уникальная «Ока» 2005 года с пробегом менее 1000 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и оригинальный цвет. Владелец оценил раритет в 500 тысяч рублей. Подробности о состоянии и комплектации - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
03.10.2025, 05:54
В музее АвтоВАЗа теперь можно увидеть редкую электрическую Оку
В экспозиции музея АвтоВАЗа появился необычный экспонат. Это электрическая версия Оки, созданная в начале 90-х. Машина участвовала в экологическом ралли. Теперь она заняла достойное место среди других редких авто.Читать далее
-
15.09.2025, 18:39
Почти без пробега: в России выставили на продажу 20-летнюю «Оку»
На рынке появился уникальный автомобиль. Это отечественная малолитражка из прошлого. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Пробег у нее совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму.Читать далее
-
12.03.2024, 00:06
Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?
На сегодняшний день в России самый дешевый новый автомобиль – это седан Lada Granta за 699 900 рублей. Автолюбители, не располагающие подобным бюджетом, могут попробовать подыскать достойный вариант на вторичном рынке.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
02.08.2022, 15:11
5 самых ужасных машин советского автопрома (по версии иностранцев)
Советские внедорожники «Нива» знают и любят во всем мире. Но были в истории отечественного автопрома и модели, которые одним своим видом вызывали ужас у иностранных автолюбителей.Читать далее
-
27.12.2021, 16:58
На продажу выставили внедорожную версию «Оки»: вот как она выглядит
В Новосибирске продается Lada 1111 «Ока» 2006 года выпуска, которая за 15 лет успела пробежать всего 25 тысяч километров. Но главная изюминка автомобиля заключается в уникальном внедорожном тюнинге.Читать далее
-
19.12.2020, 10:59
В Китае закрылся крупный автопроизводитель — подразделение концерна FAW.
В Китае прекратила работу одна из старейших компаний автомобильной промышленности Tianjin FAW Xiali, которая входила в состав концерна FAW. Причина в убытках и долгах, сумма которых достигла 10 млрд юаней (111 млрд рублей).Читать далее
-
12.03.2026, 11:33
Китайские автомобили в России: что показал опыт владельцев за 4 года
Массовое появление китайских автомобилей на российском рынке изменило расстановку сил среди автопроизводителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, а свежие исследования раскрывают неожиданные детали о качестве и слабых местах новых моделей. Почему этот вопрос актуален именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.03.2026, 10:46
Суд взыскал с автосалонов Красноярска 14 млн рублей за поддельные ПТС
В Красноярске разгорелся скандал: сотни автовладельцев остались без машин и документов из-за мошенников с ПТС. Суд обязал дилеров выплатить крупные суммы пострадавшим. Почему это касается каждого, кто планирует покупку авто, и какие риски часто игнорируют - разбираемся в деталях громкого дела.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
05.01.2026, 22:22
Редкая «Ока» с минимальным пробегом выставлена на продажу в Иркутске за полмиллиона рублей
В Иркутске появилась уникальная «Ока» 2005 года с пробегом менее 1000 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и оригинальный цвет. Владелец оценил раритет в 500 тысяч рублей. Подробности о состоянии и комплектации - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
03.10.2025, 05:54
В музее АвтоВАЗа теперь можно увидеть редкую электрическую Оку
В экспозиции музея АвтоВАЗа появился необычный экспонат. Это электрическая версия Оки, созданная в начале 90-х. Машина участвовала в экологическом ралли. Теперь она заняла достойное место среди других редких авто.Читать далее
-
15.09.2025, 18:39
Почти без пробега: в России выставили на продажу 20-летнюю «Оку»
На рынке появился уникальный автомобиль. Это отечественная малолитражка из прошлого. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Пробег у нее совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму.Читать далее
-
12.03.2024, 00:06
Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?
На сегодняшний день в России самый дешевый новый автомобиль – это седан Lada Granta за 699 900 рублей. Автолюбители, не располагающие подобным бюджетом, могут попробовать подыскать достойный вариант на вторичном рынке.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
02.08.2022, 15:11
5 самых ужасных машин советского автопрома (по версии иностранцев)
Советские внедорожники «Нива» знают и любят во всем мире. Но были в истории отечественного автопрома и модели, которые одним своим видом вызывали ужас у иностранных автолюбителей.Читать далее
-
27.12.2021, 16:58
На продажу выставили внедорожную версию «Оки»: вот как она выглядит
В Новосибирске продается Lada 1111 «Ока» 2006 года выпуска, которая за 15 лет успела пробежать всего 25 тысяч километров. Но главная изюминка автомобиля заключается в уникальном внедорожном тюнинге.Читать далее
-
19.12.2020, 10:59
В Китае закрылся крупный автопроизводитель — подразделение концерна FAW.
В Китае прекратила работу одна из старейших компаний автомобильной промышленности Tianjin FAW Xiali, которая входила в состав концерна FAW. Причина в убытках и долгах, сумма которых достигла 10 млрд юаней (111 млрд рублей).Читать далее
-
12.03.2026, 11:33
Китайские автомобили в России: что показал опыт владельцев за 4 года
Массовое появление китайских автомобилей на российском рынке изменило расстановку сил среди автопроизводителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, а свежие исследования раскрывают неожиданные детали о качестве и слабых местах новых моделей. Почему этот вопрос актуален именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.03.2026, 10:46
Суд взыскал с автосалонов Красноярска 14 млн рублей за поддельные ПТС
В Красноярске разгорелся скандал: сотни автовладельцев остались без машин и документов из-за мошенников с ПТС. Суд обязал дилеров выплатить крупные суммы пострадавшим. Почему это касается каждого, кто планирует покупку авто, и какие риски часто игнорируют - разбираемся в деталях громкого дела.Читать далее