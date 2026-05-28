Китайский мотор, 3700 км пробега и цена как у Гранты: в России появилась необычная Ока

28 мая 2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.
На одном из популярных сайтов появилось объявление, которое сразу привлекло внимание автолюбителей: на продажу выставлена «Ока», известная как СеАЗ-11116, с китайским мотором FAW и заявленным пробегом всего 3700 км. Машина 2008 года выпуска, но по документам у нее уже было не менее четырех владельцев, что ставит под сомнение достоверность столь низкого пробега. Однако, если верить продавцу, автомобиль большую часть времени простоял в гараже, что вполне возможно для бюджетных малолитражных моделей.
Главная особенность этой «Оки» — двигатель FAW TJ376QEI объемом 1,0 литра и мощностью 53 л.с. Это трехцилиндровый мотор, который, несмотря на китайское происхождение, на самом деле является лицензионной копией японского Daihatsu CB-90. Такой агрегат отличается простой конструкцией, отсутствием турбонаддува и сложных систем, что делает его надежным и неприхотливым в обслуживании. Среди минусов — необходимость периодической регулировки клапанов и частая замена свечей, но в целом ресурс двигателя выше, чем у многих современных малолитражек.
Судя по фотографиям, кузов автомобиля сохранился в хорошем состоянии, без сквозной коррозии. Салон выглядит скромно, но, что примечательно, при сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 630 литров. Несмотря на компактные размеры, «Ока» остается практичным городским автомобилем, особенно для доставки или поездок по делам. Китайский мотор обеспечивает приемлемую динамику и расход топлива около 5,5 литра на 100 км при использовании обычного АИ-92.
Интересно, что классическая «Ока» всегда выделялась передним приводом и подвеской на стойках McPherson, что в сочетании с узкими колесами и короткими свесами обеспечивает ей неплохую проходимость в городе. Однако на заснеженных дорогах или в глубокой колее есть риск застрять из-за небольшого клиренса и узкой колеи. В этих условиях «Ока» уступает более современным моделям, таким как «Гранта», но выигрывает в маневренности и экономичности.
Для тех, кто интересуется техническими деталями, стоит отметить: двигатель TJ376QEI имеет чугунный блок с механическими ребрами жесткости и балансирным валом, что, тем не менее, приводит к вибрации на высоких оборотах. Гидрокомпенсаторы и фазорегуляторы отсутствуют, обслуживание минимальное, регулировка клапанов осуществляется винтом толкателя. Это решение характерно для японских моторов конца 80-х — начала 90-х годов, что подтверждает родство с Daihatsu CB-90.
В 2026 году интерес к таким необычным автомобилям вызван не только ностальгией по советским моделям, но и реальными экономическими причинами: ростом цен на новые машины, отсутствием доступных иномарок и желанием сэкономить на обслуживании. «Ока» с мотором FAW — пример того, как на российском рынке появляются неожиданные предложения, способные заинтересовать прагматичных покупателей.
В целом, СеАЗ-11116 с китайским мотором выглядит как интересная альтернатива бюджетным автомобилям на вторичном рынке. Его простота, надежность и дешевизна обслуживания могут привлечь тех, кто ищет недорогой транспорт для города. При этом важно помнить о тонкостях эксплуатации и возможных сложностях с поиском запасных частей. Кстати, если вас интересуют вопросы, связанные с возрастными ограничениями для водителей и штрафами, рекомендуется ознакомиться с правилами управления мотоциклов в России - подробности по теме можно найти здесь .
Похожие материалы SeAZ, Дайхатсу
-
01.04.2026, 04:01
«Ока» возвращается в новом формате: на месте СеАЗа начнут собирать очень бюджетные электрокары
Инсайдеры сообщают: «Рольф» планирует запустить сборку суперкомпактных электрокаров Wuling Hongguang Mini EV на месте Серпуховского автозавода, где некогда выпускали автомобили «Ока». Доступная цена, городской формат и близость к Москве - может ли это стать прорывом?Читать далее
-
28.05.2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.Читать далее
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
Похожие материалы SeAZ, Дайхатсу
-
01.04.2026, 04:01
«Ока» возвращается в новом формате: на месте СеАЗа начнут собирать очень бюджетные электрокары
Инсайдеры сообщают: «Рольф» планирует запустить сборку суперкомпактных электрокаров Wuling Hongguang Mini EV на месте Серпуховского автозавода, где некогда выпускали автомобили «Ока». Доступная цена, городской формат и близость к Москве - может ли это стать прорывом?Читать далее
-
28.05.2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.Читать далее
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:28
Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии
Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее