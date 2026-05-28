Китайский мотор, 3700 км пробега и цена как у Гранты: в России появилась необычная Ока

Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу

В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.

На одном из популярных сайтов появилось объявление, которое сразу привлекло внимание автолюбителей: на продажу выставлена «Ока», известная как СеАЗ-11116, с китайским мотором FAW и заявленным пробегом всего 3700 км. Машина 2008 года выпуска, но по документам у нее уже было не менее четырех владельцев, что ставит под сомнение достоверность столь низкого пробега. Однако, если верить продавцу, автомобиль большую часть времени простоял в гараже, что вполне возможно для бюджетных малолитражных моделей.

Главная особенность этой «Оки» — двигатель FAW TJ376QEI объемом 1,0 литра и мощностью 53 л.с. Это трехцилиндровый мотор, который, несмотря на китайское происхождение, на самом деле является лицензионной копией японского Daihatsu CB-90. Такой агрегат отличается простой конструкцией, отсутствием турбонаддува и сложных систем, что делает его надежным и неприхотливым в обслуживании. Среди минусов — необходимость периодической регулировки клапанов и частая замена свечей, но в целом ресурс двигателя выше, чем у многих современных малолитражек.

Судя по фотографиям, кузов автомобиля сохранился в хорошем состоянии, без сквозной коррозии. Салон выглядит скромно, но, что примечательно, при сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 630 литров. Несмотря на компактные размеры, «Ока» остается практичным городским автомобилем, особенно для доставки или поездок по делам. Китайский мотор обеспечивает приемлемую динамику и расход топлива около 5,5 литра на 100 км при использовании обычного АИ-92.

Интересно, что классическая «Ока» всегда выделялась передним приводом и подвеской на стойках McPherson, что в сочетании с узкими колесами и короткими свесами обеспечивает ей неплохую проходимость в городе. Однако на заснеженных дорогах или в глубокой колее есть риск застрять из-за небольшого клиренса и узкой колеи. В этих условиях «Ока» уступает более современным моделям, таким как «Гранта», но выигрывает в маневренности и экономичности.

Для тех, кто интересуется техническими деталями, стоит отметить: двигатель TJ376QEI имеет чугунный блок с механическими ребрами жесткости и балансирным валом, что, тем не менее, приводит к вибрации на высоких оборотах. Гидрокомпенсаторы и фазорегуляторы отсутствуют, обслуживание минимальное, регулировка клапанов осуществляется винтом толкателя. Это решение характерно для японских моторов конца 80-х — начала 90-х годов, что подтверждает родство с Daihatsu CB-90.

В 2026 году интерес к таким необычным автомобилям вызван не только ностальгией по советским моделям, но и реальными экономическими причинами: ростом цен на новые машины, отсутствием доступных иномарок и желанием сэкономить на обслуживании. «Ока» с мотором FAW — пример того, как на российском рынке появляются неожиданные предложения, способные заинтересовать прагматичных покупателей.

В целом, СеАЗ-11116 с китайским мотором выглядит как интересная альтернатива бюджетным автомобилям на вторичном рынке. Его простота, надежность и дешевизна обслуживания могут привлечь тех, кто ищет недорогой транспорт для города. При этом важно помнить о тонкостях эксплуатации и возможных сложностях с поиском запасных частей.