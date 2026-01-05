Коллекционная находка или капсула времени – сколько стоит почти новая «Ока»

Редкая «Ока» с минимальным пробегом выставлена на продажу в Иркутске за полмиллиона рублей

В Иркутске появилась уникальная «Ока» 2005 года с пробегом менее 1000 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и оригинальный цвет. Владелец оценил раритет в 500 тысяч рублей. Подробности о состоянии и комплектации - в нашем материале.

В Иркутске на продажу выставили по-настоящему уникальный экземпляр отечественного автопрома - «Оку» 2005 года выпуска, которая за два десятилетия практически не покидала гаража. Пробег этого автомобиля составляет всего 947 километров, что делает его настоящей редкостью на вторичном рынке. Владелец оценил свою малолитражку в 500 тысяч рублей, что в несколько раз превышает среднюю стоимость подобных моделей.

По словам продавца, автомобиль сохранился в практически идеальном состоянии. Корпус не имеет следов сквозной коррозии, а пороги, арки, днище и лонжероны выглядят так, будто только что сошли с конвейера. Особое внимание привлекает оригинальный цвет «Баклажан», который редко встречается среди сохранившихся экземпляров «Оки» этого периода. Все зазоры и стыки кузова ровные, потолок не провис, а приборная панель не покрыта трещинами. В салоне отсутствуют посторонние запахи, а родные сиденья выглядят так, будто на них почти не сидели.

Техническая часть также не вызывает нареканий. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 0,7 литра, развивающий 33 лошадиные силы. В паре с ним работает механическая коробка передач. Все приборы, включая печку и вентилятор, функционируют исправно. По сути, перед потенциальным покупателем - практически новый автомобиль, который может заинтересовать не только коллекционеров, но и ценителей отечественной классики.

Как пишет Российская Газета, такие предложения появляются на рынке крайне редко. Обычно «Оки» этого возраста уже давно утратили свой первоначальный вид, а пробеги давно перевалили за сотню тысяч километров. Здесь же речь идет о настоящей «капсуле времени», которая сохранила дух эпохи и заводское качество. Владелец подчеркивает, что автомобиль не подвергался реставрации или серьезному ремонту - все детали оригинальные, а эксплуатация была минимальной.

Интересно, что подобные автомобили все чаще становятся объектами внимания коллекционеров и энтузиастов, готовых платить за аутентичность и редкость. Цена в 500 тысяч рублей может показаться завышенной, но для тех, кто ищет идеальный экземпляр, это вполне оправданная сумма. В условиях, когда большинство автомобилей «Ока» давно ушли в историю, такие находки становятся настоящими жемчужинами на рынке.