Машина-призрак: Corvette 1971 с оригинальным двигателем, прошедший всего 2 поездки за 30 лет, бьет рекорды просмотров на eBay

Редкая окраска 1971 Corvette: почему уникальный цвет уступил место стандарту

Владелец одного из самых редких Chevrolet Corvette 1971 года сменил уникальный заводской цвет на более оригинальный. Эта история подчеркивает, как решения владельцев могут повлиять на коллекционную ценность и интерес к классическим автомобилям сегодня.

Владелец одного из самых редких Chevrolet Corvette 1971 года сменил уникальный заводской цвет на более оригинальный. Эта история подчеркивает, как решения владельцев могут повлиять на коллекционную ценность и интерес к классическим автомобилям сегодня.

История этого Chevrolet Corvette 1971 года интересует не только американских коллекционеров маслкаров, но и тех, кто гонится за судьбой альтернативных автомобилей на вторичном рынке. Машина, изначально окрашенная в один из самых консервативных оттенков для своего года — Nevada Silver с красным салоном, спустя несколько лет получила более привычный для Corvette цвет Daytona Yellow и черный интерьер. Причины такого решения неизвестны, но подобные случаи часто становятся поводом для дискуссий среди коллекционеров и реставраторов.

Автомобиль сменил владельца в 1989 году, когда его пробег составлял всего 34 тысячи миль. За все последние годы машина практически не эксплуатировалась: ее выгоняли из гаража, чтобы поддерживать техническое состояние. В итоге сейчас на одометре чуть больше 36 тысяч миль, что для Corvette такого возраста - большая редкость.

Chevrolet Corvette 1971 года не пользовался популярностью радикальных изменений по сравнению с современными поколениями. Однако, именно этот год стал последним для коробок передач M22, распродав лишь 130 экземпляров — менее 1% от общего тиража. Всего было выпущено 21 801 Corvette, из них 14 680-купе, кабриолетов оказалось всего 7 121.

Под капотом у данного экземпляра установлен базовый 350-кубовый двигатель мощностью 270 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач. Несмотря на долгие периоды простоя, мотор регулярно обслуживался: заменены тормоза, шланги, топливный бак и некоторые другие элементы. Оригинальный карбюратор заменен на аналог от Corvette 1978 года, но родная деталь также идет в комплекте.

Главное отличие машины — исходная цветовая комбинация. Nevada Silver с красным салоном встречается редко, и даже среди знатоков Corvette такие экземпляры считаются находкой. После перекраски кузова в желтый цвет с черным интерьером, ценность экземпляра заметно снизилась. Тем не менее, под некоторыми элементами отделки до сих пор можно увидеть следы оригинального красного цвета.

С 1989 года Corvette хранился в отапливаемом гараже и практически не эксплуатировался. Последние несколько лет машина стояла без движения из-за семейных обстоятельств, и только недавно ее вновь привели в рабочее состояние. Сейчас автомобиль выставлен на аукционе eBay, а резервная цена пока не раскрыта. Посмотреть машину можно в городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс.

В США в нынешние времена среди коллекционеров часто возникают дискуссии, редкие цветовые решения могут повысить стоимость машины на аукционе. Для российского рынка такие примеры тоже актуальны: многие автомобили с редкими опциями становятся объектом внимания не только из-за технических характеристик, но и благодаря своей аутентичности. Кстати, интерес к необычным моделям и новым тенденциям в автопроме можно проследить и на примере применения электрических кей-каров, как это было с выходом нового BYD Racco в Японии . Это подтверждается тем, что уникальность и оригинальность по-прежнему ценятся на рынке, независимо от страны.