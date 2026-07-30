Машина-призрак: Corvette 1971 с оригинальным двигателем, прошедший всего 2 поездки за 30 лет, бьет рекорды просмотров на eBay

30 июля 2026, 20:11
Редкая окраска 1971 Corvette: почему уникальный цвет уступил место стандарту
Редкая окраска 1971 Corvette: почему уникальный цвет уступил место стандарту
Владелец одного из самых редких Chevrolet Corvette 1971 года сменил уникальный заводской цвет на более оригинальный. Эта история подчеркивает, как решения владельцев могут повлиять на коллекционную ценность и интерес к классическим автомобилям сегодня.
История этого Chevrolet Corvette 1971 года интересует не только американских коллекционеров маслкаров, но и тех, кто гонится за судьбой альтернативных автомобилей на вторичном рынке. Машина, изначально окрашенная в один из самых консервативных оттенков для своего года — Nevada Silver с красным салоном, спустя несколько лет получила более привычный для Corvette цвет Daytona Yellow и черный интерьер. Причины такого решения неизвестны, но подобные случаи часто становятся поводом для дискуссий среди коллекционеров и реставраторов.
Автомобиль сменил владельца в 1989 году, когда его пробег составлял всего 34 тысячи миль. За все последние годы машина практически не эксплуатировалась: ее выгоняли из гаража, чтобы поддерживать техническое состояние. В итоге сейчас на одометре чуть больше 36 тысяч миль, что для Corvette такого возраста - большая редкость.
Chevrolet Corvette 1971 года не пользовался популярностью радикальных изменений по сравнению с современными поколениями. Однако, именно этот год стал последним для коробок передач M22, распродав лишь 130 экземпляров — менее 1% от общего тиража. Всего было выпущено 21 801 Corvette, из них 14 680-купе, кабриолетов оказалось всего 7 121.
Под капотом у данного экземпляра установлен базовый 350-кубовый двигатель мощностью 270 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач. Несмотря на долгие периоды простоя, мотор регулярно обслуживался: заменены тормоза, шланги, топливный бак и некоторые другие элементы. Оригинальный карбюратор заменен на аналог от Corvette 1978 года, но родная деталь также идет в комплекте.
Главное отличие машины — исходная цветовая комбинация. Nevada Silver с красным салоном встречается редко, и даже среди знатоков Corvette такие экземпляры считаются находкой. После перекраски кузова в желтый цвет с черным интерьером, ценность экземпляра заметно снизилась. Тем не менее, под некоторыми элементами отделки до сих пор можно увидеть следы оригинального красного цвета.
С 1989 года Corvette хранился в отапливаемом гараже и практически не эксплуатировался. Последние несколько лет машина стояла без движения из-за семейных обстоятельств, и только недавно ее вновь привели в рабочее состояние. Сейчас автомобиль выставлен на аукционе eBay, а резервная цена пока не раскрыта. Посмотреть машину можно в городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс.
В США в нынешние времена среди коллекционеров часто возникают дискуссии, редкие цветовые решения могут повысить стоимость машины на аукционе. Для российского рынка такие примеры тоже актуальны: многие автомобили с редкими опциями становятся объектом внимания не только из-за технических характеристик, но и благодаря своей аутентичности. Кстати, интерес к необычным моделям и новым тенденциям в автопроме можно проследить и на примере применения электрических кей-каров, как это было с выходом нового BYD Racco в Японии . Это подтверждается тем, что уникальность и оригинальность по-прежнему ценятся на рынке, независимо от страны.
Похожие материалы Шевроле
-
27.07.2026, 07:36
C8 Chevrolet Corvette «Batnessie»: новый взгляд на американский спорткар для супергероев
Виртуальный художник Ростислав Прокоп предложил необычную версию C8 Chevrolet Corvette - «Batnessie», вдохновленную легендарными Batmobile и американскими маслкарами. Такой подход к дизайну может изменить представление о спортивных авто и их роли в современной поп-культуре.Читать далее
-
15.06.2026, 20:19
Plymouth GTX 1967 года: редкий цвет, большой мотор и история одной мечты
Plymouth GTX 1967 года в цвете Turbine Bronze - не просто редкий маслкар, а пример бережного отношения к легенде эпохи. В чем уникальность этой машины, почему она важна для коллекционеров и как личная история владельца подчеркивает ценность таких автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
06.06.2026, 19:33
Конфигуратор для 2027 Chevy Corvette Grand Sport открыт, но цены пока не объявлены
Chevrolet неожиданно добавил в онлайн-конфигуратор новую версию Corvette Grand Sport 2027 года, но стоимость автомобиля пока держится в секрете. Это вызвало вопросы у поклонников марки и экспертов, ведь остальные модели остались на 2026 модельном году. Разбираемся, что известно о новинке и почему производитель не спешит раскрывать цены.Читать далее
-
03.06.2026, 13:59
Corvette C8 разбился в Калифорнии: водитель выжил, машина уничтожена
Редкий случай: после жесткой аварии на трассе в Калифорнии водитель Corvette C8 остался жив, хотя спорткар полностью разрушен. Фото с места происшествия уже обсуждают в сети. Почему это важно для всех, кто ценит безопасность современных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.04.2026, 05:21
Необычный взгляд на Chevrolet Corvette Stingray: виртуальный проект с отсылками к C2 и C3
Виртуальный проект от дизайнера Jaguar переосмысливает Chevrolet Corvette Stingray, объединяя черты культовых C2 и C3 с современными тенденциями. Почему этот эксперимент важен для будущего спортивных автомобилей и как он связан с последними изменениями в линейке Corvette - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.04.2026, 20:45
Легендарные модели Chevrolet: как дизайн авто стал символом эпохи
Chevrolet не просто выпускает автомобили - он формирует целые поколения и задает стандарты стиля. В этой подборке - самые знаковые модели бренда, которые изменили представление о красоте и технологиях на дорогах. Почему их до сих пор считают эталоном - рассказываем в деталях.Читать далее
-
06.04.2026, 12:06
GM приостанавливает продажи новых Chevrolet Corvette C8 из-за сбоя системы контроля света
General Motors неожиданно ввела запрет на продажу новых Chevrolet Corvette C8 2025 и 2026 годов из-за сбоя системы контроля задних фонарей. Проблема затронула тысячи автомобилей и требует вмешательства дилеров. В чем суть неисправности и как она повлияет на владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 21:18
Редкий Corvette L72 1966 года: 60 лет в одних руках и оригинальный пробег
Chevrolet Corvette L72 1966 года с редкой окраской Laguna Blue и мощным 427-кубовым V8 сохранился в оригинале благодаря одному владельцу. Эксперты отмечают уникальное состояние и минимальный пробег. Почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.03.2026, 20:32
Chevrolet Corvette Grand Sport и Grand Sport X: новые моторы и гибридная система
Chevrolet удивила сразу двумя новыми версиями Corvette, которые заметно изменились по технике и дизайну. Впервые в линейке появился гибрид с полным приводом и рекордной мощностью. Почему эти перемены важны для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.03.2026, 19:08
Редкий Chevrolet Corvette 1982 года простоял без движения десятилетия из-за одной детали
Chevrolet Corvette 1982 года оказался не просто автомобилем, а настоящей капсулой времени. Владелец был вынужден отказаться от поездок из-за невозможности установить детское кресло. История этой машины - пример того, как одна мелочь может изменить судьбу культового авто.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
27.07.2026, 07:36
C8 Chevrolet Corvette «Batnessie»: новый взгляд на американский спорткар для супергероев
Виртуальный художник Ростислав Прокоп предложил необычную версию C8 Chevrolet Corvette - «Batnessie», вдохновленную легендарными Batmobile и американскими маслкарами. Такой подход к дизайну может изменить представление о спортивных авто и их роли в современной поп-культуре.Читать далее
-
15.06.2026, 20:19
Plymouth GTX 1967 года: редкий цвет, большой мотор и история одной мечты
Plymouth GTX 1967 года в цвете Turbine Bronze - не просто редкий маслкар, а пример бережного отношения к легенде эпохи. В чем уникальность этой машины, почему она важна для коллекционеров и как личная история владельца подчеркивает ценность таких автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
06.06.2026, 19:33
Конфигуратор для 2027 Chevy Corvette Grand Sport открыт, но цены пока не объявлены
Chevrolet неожиданно добавил в онлайн-конфигуратор новую версию Corvette Grand Sport 2027 года, но стоимость автомобиля пока держится в секрете. Это вызвало вопросы у поклонников марки и экспертов, ведь остальные модели остались на 2026 модельном году. Разбираемся, что известно о новинке и почему производитель не спешит раскрывать цены.Читать далее
-
03.06.2026, 13:59
Corvette C8 разбился в Калифорнии: водитель выжил, машина уничтожена
Редкий случай: после жесткой аварии на трассе в Калифорнии водитель Corvette C8 остался жив, хотя спорткар полностью разрушен. Фото с места происшествия уже обсуждают в сети. Почему это важно для всех, кто ценит безопасность современных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.04.2026, 05:21
Необычный взгляд на Chevrolet Corvette Stingray: виртуальный проект с отсылками к C2 и C3
Виртуальный проект от дизайнера Jaguar переосмысливает Chevrolet Corvette Stingray, объединяя черты культовых C2 и C3 с современными тенденциями. Почему этот эксперимент важен для будущего спортивных автомобилей и как он связан с последними изменениями в линейке Corvette - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.04.2026, 20:45
Легендарные модели Chevrolet: как дизайн авто стал символом эпохи
Chevrolet не просто выпускает автомобили - он формирует целые поколения и задает стандарты стиля. В этой подборке - самые знаковые модели бренда, которые изменили представление о красоте и технологиях на дорогах. Почему их до сих пор считают эталоном - рассказываем в деталях.Читать далее
-
06.04.2026, 12:06
GM приостанавливает продажи новых Chevrolet Corvette C8 из-за сбоя системы контроля света
General Motors неожиданно ввела запрет на продажу новых Chevrolet Corvette C8 2025 и 2026 годов из-за сбоя системы контроля задних фонарей. Проблема затронула тысячи автомобилей и требует вмешательства дилеров. В чем суть неисправности и как она повлияет на владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 21:18
Редкий Corvette L72 1966 года: 60 лет в одних руках и оригинальный пробег
Chevrolet Corvette L72 1966 года с редкой окраской Laguna Blue и мощным 427-кубовым V8 сохранился в оригинале благодаря одному владельцу. Эксперты отмечают уникальное состояние и минимальный пробег. Почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.03.2026, 20:32
Chevrolet Corvette Grand Sport и Grand Sport X: новые моторы и гибридная система
Chevrolet удивила сразу двумя новыми версиями Corvette, которые заметно изменились по технике и дизайну. Впервые в линейке появился гибрид с полным приводом и рекордной мощностью. Почему эти перемены важны для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.03.2026, 19:08
Редкий Chevrolet Corvette 1982 года простоял без движения десятилетия из-за одной детали
Chevrolet Corvette 1982 года оказался не просто автомобилем, а настоящей капсулой времени. Владелец был вынужден отказаться от поездок из-за невозможности установить детское кресло. История этой машины - пример того, как одна мелочь может изменить судьбу культового авто.Читать далее