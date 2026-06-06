Почему владелец избавляется от уникального спорткара Toyota GR86 и что особенного в версии Hakone

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 19:58

Редкая Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года продается без резерва - причина удивляет

Редкая Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года продается без резерва - причина удивляет

Почему владелец избавляется от уникального спорткара Toyota GR86 и что особенного в версии Hakone

Редкая Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года продается без резерва - причина удивляет

На аукционе Cars&Bids выставлен лимитированный спорткар Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года. Владелец решил расстаться с машиной из-за жалоб супруги на шум и жесткость подвески. Модель интересна не только редкостью, но и техническими особенностями.

На аукционе Cars&Bids выставлен лимитированный спорткар Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года. Владелец решил расстаться с машиной из-за жалоб супруги на шум и жесткость подвески. Модель интересна не только редкостью, но и техническими особенностями.

Редкие лимитированные версии автомобилей всегда вызывают интерес у коллекционеров и энтузиастов. Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года — как раз такой случай: всего на рынке представлено 860 экземпляров, каждый из которых окрашен в насыщенный зелёный цвет Ridge Green и украшен бронзовыми 18-дюймовыми дисками. Эта версия названа в честь знаменитого японского серпантина Hakone Turnpike и основана на комплектации Premium, отличающейся особой отделкой салона, уникальными шильдиками и элементами декора, а также спортивными сиденьями из Ultrasuede.

Однако даже столь редкая и привлекательная машина может оказаться не по душе всем членам семьи. Владелец выставил свой GR86 Hakone Edition на аукцион Cars & Bids без резерва, объяснив решение тем, что автомобиль оказался «слишком шумным и резвым» для его супруги. В результате их «машина для удовольствия» сменилась на Lexus, а GR86 остался практически без нареканий. Единственный минус, отмеченный в объявлении, — это небольшая царапина на плёнке защиты переднего бампера. Автомобиль дополнительно украшен виниловыми гоночными полосами, установленными после покупки.

В оснащение модели входят: светодиодная оптика, 7-дюймовая цифровая приборная панель GR, подогрев передних сидений, спортивный руль GR, памятная табличка Hakone Edition и самоблокирующийся дифференциал Torsen. Под капотом — атмосферный 2,4-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 228 л. с. (231 л. с. / 170 кВт) и крутящим моментом 250 Н·м, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Альтернативой могла бы быть автоматическая коробка, но в данном случае выбран классический «ручник».

У покупателей могут возникнуть вопросы по поводу резерва на аукционе, но, судя по описанию, автомобиль не попадал в аварию и не имеет проблем с пробегом. На момент публикации на одометре было всего 3400 миль (5500 км), что говорит о крайне бережной эксплуатации — менее 300 км в месяц. Владелец своевременно обслуживал машину: замена масла и фильтра была проведена на 1450 миль, задняя левая шина заменена на 2600 миль. В комплект входят запасное колесо, домкрат, два ключа и оригинальная инструкция.

Стоит добавить, что Toyota GR86 второго поколения отличается улучшенной управляемостью и надёжностью, а версия Hakone Edition — одна из самых конкурентоспособных и узнаваемых среди всех модификаций. Такие автомобили могут стать не только источником удовольствия от вождения, но и выгодными инвестициями на рынке коллекционных машин.

Аукцион завершается 11 июня 2026 года, и на момент написания материала максимальная ставка достигла 20 250 долларов. Интерес к ограниченным версиям автомобилей не случаен: такие модели часто становятся объектом коллекционирования и могут сохранять высокую стоимость на вторичном рынке. Для сравнения, в мире компактных автомобилей внимание к престижной версии не ослабевает, как это видно на форуме обсуждения необычных проектов вроде Fiat 500R с акцентом на спортивный характер . В России подобные лимитированные спорткары встречаются редко, что делает GR86 Hakone Edition особенно интересной находкой для ценителей японских автомобилей и тех, кто ищет неординарные решения на рынке.

Упомянутые марки: Toyota, Lexus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Лексус

Похожие материалы Тойота, Лексус

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Калужская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться