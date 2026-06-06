Почему владелец избавляется от уникального спорткара Toyota GR86 и что особенного в версии Hakone

Редкая Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года продается без резерва - причина удивляет

На аукционе Cars&Bids выставлен лимитированный спорткар Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года. Владелец решил расстаться с машиной из-за жалоб супруги на шум и жесткость подвески. Модель интересна не только редкостью, но и техническими особенностями.

На аукционе Cars&Bids выставлен лимитированный спорткар Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года. Владелец решил расстаться с машиной из-за жалоб супруги на шум и жесткость подвески. Модель интересна не только редкостью, но и техническими особенностями.

Редкие лимитированные версии автомобилей всегда вызывают интерес у коллекционеров и энтузиастов. Toyota GR86 Hakone Edition 2025 года — как раз такой случай: всего на рынке представлено 860 экземпляров, каждый из которых окрашен в насыщенный зелёный цвет Ridge Green и украшен бронзовыми 18-дюймовыми дисками. Эта версия названа в честь знаменитого японского серпантина Hakone Turnpike и основана на комплектации Premium, отличающейся особой отделкой салона, уникальными шильдиками и элементами декора, а также спортивными сиденьями из Ultrasuede.

Однако даже столь редкая и привлекательная машина может оказаться не по душе всем членам семьи. Владелец выставил свой GR86 Hakone Edition на аукцион Cars & Bids без резерва, объяснив решение тем, что автомобиль оказался «слишком шумным и резвым» для его супруги. В результате их «машина для удовольствия» сменилась на Lexus, а GR86 остался практически без нареканий. Единственный минус, отмеченный в объявлении, — это небольшая царапина на плёнке защиты переднего бампера. Автомобиль дополнительно украшен виниловыми гоночными полосами, установленными после покупки.

В оснащение модели входят: светодиодная оптика, 7-дюймовая цифровая приборная панель GR, подогрев передних сидений, спортивный руль GR, памятная табличка Hakone Edition и самоблокирующийся дифференциал Torsen. Под капотом — атмосферный 2,4-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 228 л. с. (231 л. с. / 170 кВт) и крутящим моментом 250 Н·м, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Альтернативой могла бы быть автоматическая коробка, но в данном случае выбран классический «ручник».

У покупателей могут возникнуть вопросы по поводу резерва на аукционе, но, судя по описанию, автомобиль не попадал в аварию и не имеет проблем с пробегом. На момент публикации на одометре было всего 3400 миль (5500 км), что говорит о крайне бережной эксплуатации — менее 300 км в месяц. Владелец своевременно обслуживал машину: замена масла и фильтра была проведена на 1450 миль, задняя левая шина заменена на 2600 миль. В комплект входят запасное колесо, домкрат, два ключа и оригинальная инструкция.

Стоит добавить, что Toyota GR86 второго поколения отличается улучшенной управляемостью и надёжностью, а версия Hakone Edition — одна из самых конкурентоспособных и узнаваемых среди всех модификаций. Такие автомобили могут стать не только источником удовольствия от вождения, но и выгодными инвестициями на рынке коллекционных машин.

Аукцион завершается 11 июня 2026 года, и на момент написания материала максимальная ставка достигла 20 250 долларов. Интерес к ограниченным версиям автомобилей не случаен: такие модели часто становятся объектом коллекционирования и могут сохранять высокую стоимость на вторичном рынке. Для сравнения, в мире компактных автомобилей внимание к престижной версии не ослабевает, как это видно на форуме обсуждения необычных проектов вроде Fiat 500R с акцентом на спортивный характер . В России подобные лимитированные спорткары встречаются редко, что делает GR86 Hakone Edition особенно интересной находкой для ценителей японских автомобилей и тех, кто ищет неординарные решения на рынке.